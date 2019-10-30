 Президент Чехії Земан прийняв делегацію "пропутінських" кримських татар

Присутністю на прийомі прихильники Путіна похвалилися на сторінці своєї організації в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Президент Чехії Мілош Земан - європейський політик, який визнав Республіку Крим частиною Російської Федерації. Чеська Республіка - дружня нашій країні держава. "Кирим бірлігі" дуже цінує, що наша діяльність була помічена на міжнародному рівні. Ми дякуємо за щорічні запрошення на День Народження Чеської Республіки", - сказано в повідомленні. Там же розміщено фотографію представниці "Кирим бірлігі" Таміли Німетуллаєвої з прем'єр-міністром Чехії Андрієм Бабішем.
Організація "Кирим бірлігі" грає важливу роль у пропагандистських ЗМІ РФ, висловлюючи підтримку Москві на противагу меджлісу кримськотатарського народу, - цитує "Європейська правда" чеське видання Denik N. При цьому вона не визнана в ЄС.
"ЄС і його лідери ніколи не зустрічалися з цими псевдо-представниками кримських татар і не мали відносин із ними. Для ЄС законними представниками є представники меджлісу і низки інших кримських організацій, які зараз діють або представлені в Україні", - розповів колишній прес-аташе представництва ЄС в Україні Давид Стулік.
У президента Чехії після неодноразових запитів не змогли пояснити, чому представники саме цієї організації запросили на святкування.
Водночас прессекретар президента Їржі Овчачек не став заперечувати твердження про те, що Земан визнав Крим частиною Росії. "Люди мають різні думки. Я пережив 1980-ті, коли нас змушували мати одну думку. Я не хочу цього часу назад", - сказав Овчачек.
Міністр закордонних справ Томаш Петршічек виступив проти запрошення прокремлівських активістів: "Особисто я, наприклад, не запрошував би таких осіб на офіційний захід, який організовує міністерство закордонних справ". Він додав, що в питанні запрошень на прийом до президентського палацу, як правило, консультації з зовнішньополітичним відомством не ведуться.
Видання також з'ясувало, що запрошення на захід у президента Чехії прокремлівській організації вдалося отримати через русинських активістів.
А частиною рашкі цей забудько не хоче стати ?
а вцілому - так, вдалий день
мордвців, які домагаються автономії в складі Московії".
Це прямі обов'язки які тупо ІГНОРУЮТЬСЯ!