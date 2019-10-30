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 Президент Чехії Земан прийняв делегацію "пропутінських" кримських татар

Представники маргінальної організації "Кирим бірлігі", що підтримує окупацію Криму Росією, побували в Празькому граді на урочистому прийомі з нагоди 101 річниці від дня утворення Чехословаччини.

Присутністю на прийомі прихильники Путіна похвалилися на сторінці своєї організації в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент Чехії Мілош Земан - європейський політик, який визнав Республіку Крим частиною Російської Федерації. Чеська Республіка - дружня нашій країні держава. "Кирим бірлігі" дуже цінує, що наша діяльність була помічена на міжнародному рівні. Ми дякуємо за щорічні запрошення на День Народження Чеської Республіки", - сказано в повідомленні. Там же розміщено фотографію представниці "Кирим бірлігі" Таміли Німетуллаєвої з прем'єр-міністром Чехії Андрієм Бабішем.

Організація "Кирим бірлігі" грає важливу роль у пропагандистських ЗМІ РФ, висловлюючи підтримку Москві на противагу меджлісу кримськотатарського народу, - цитує "Європейська правда" чеське видання Denik N. При цьому вона не визнана в ЄС.

"ЄС і його лідери ніколи не зустрічалися з цими псевдо-представниками кримських татар і не мали відносин із ними. Для ЄС законними представниками є представники меджлісу і низки інших кримських організацій, які зараз діють або представлені в Україні", - розповів колишній прес-аташе представництва ЄС в Україні Давид Стулік.

У президента Чехії після неодноразових запитів не змогли пояснити, чому представники саме цієї організації запросили на святкування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посла Чехії викликали для надання пояснень щодо зустрічі Земана з "підкарпатськими русинами", - МЗС України

Водночас прессекретар президента Їржі Овчачек не став заперечувати твердження про те, що Земан визнав Крим частиною Росії. "Люди мають різні думки. Я пережив 1980-ті, коли нас змушували мати одну думку. Я не хочу цього часу назад", - сказав Овчачек.

Міністр закордонних справ Томаш Петршічек виступив проти запрошення прокремлівських активістів: "Особисто я, наприклад, не запрошував би таких осіб на офіційний захід, який організовує міністерство закордонних справ". Він додав, що в питанні запрошень на прийом до президентського палацу, як правило, консультації з зовнішньополітичним відомством не ведуться.

Видання також з'ясувало, що запрошення на захід у президента Чехії прокремлівській організації вдалося отримати через русинських активістів.

Президент Чехії Земан прийняв делегацію пропутінських кримських татар 01
Президент Чехії Земан прийняв делегацію пропутінських кримських татар 02
Президент Чехії Земан прийняв делегацію пропутінських кримських татар 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156923
 
 
 Топ коментарі
 
та и наш ЗЕман такой же
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это мелочи,главное зеленая сопля *не лох* остальное вторично
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Ослабление во внешней политике приводит к тяжёлым последствиям
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это мелочи,главное зеленая сопля *не лох* остальное вторично
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Коллаборантки. Второй это премьер Бабиш.
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В то же время пресс-секретарь президента Йиржи Овчачек не стал отрицать утверждения о том, что Земан признал Крым частью России. "Люди имеют разные мнения. Я пережил 1980-е, когда нас заставляли иметь одно мнение. Я не хочу этого времени назад", - сказал Овчачек.

А частиною рашкі цей забудько не хоче стати ?
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Огидні ці продажні "брати-слов'яне". Хто ж його примушував, як не комуняки, пов'язані з СРСР та КДБ? І хто зараз в Росії при владі, як ні ті ж самі кадебешники. Але ж гроші у них не гребує брати.
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Ослабление во внешней политике приводит к тяжёлым последствиям
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Президент Чехии Земан принял делегацию "пропутинских" крымских татар за бурятов
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Стара кегебістська шльондра з позивним "Зє" 😕
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Це ще один провал беззубої зовнішньої політики. Поки росіяни просувають свої інтереси в Європі, наші «слуги» зайняті іншим - Пристайко рапортує про відступ украінськоі армії, Яременко прямо у залі парламенту замовляє собі повій.
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Наш Зештанмаер походу тоже не против. Вы же хотите мира?
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не знають дівчата, що ліпше нехай посварить мудрий, ніж похвалить йолоп.
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Сьогодні прямо день дипломатичних успіхів зелених козлів
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там, правда, невеличкий облом з тьолкою: вона в зад не дає та на ніч не залишається
а вцілому - так, вдалий день
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***** опросил ******* на предмет условий, которые в том числе от имени ******** озвучит монике, когда моника наконец-то выпросит встречи сдачей украинских территорий.
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Нагадаємо, президент Чехії Мілош Земан на початку березня прийняв у Празькому Граді делегацію із восьми осіб, які, за їхніми словами, "представляють інтереси
мордвців, які домагаються автономії в складі Московії".
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Вот чехов я откровенно не понимаю. Откуда такая любовь к кацапам, пуйлу и его холопам ? Советские танки в Праге 1968-м уже забыли ? Так пуйло может и напомнить
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Этих как раз понимаю. У них свой интерес - Закарпатье. Они этого и не скрывали никогда
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Но полыгрывая русне Закарпатье модно только лизнуть, а не откусить. Илт они верят, что русея подгребя под себя Украину снова, подарит Закарпатье каким-то "нищебродам из ЕС"?
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Любовь европейцев к кацапам - вещь экзистенциальная, замешанная на сложных чувствах - страха, непонимания и ощущения собственного бессилия. Тут логика не действует. А отношение к Украине Чехов и венгров лично мне - вполне понятно. Или Украина к 56 и 68 годам никакого отношения не имеет? Вы, конечно, можете сказать что нет. Но это очень уж смешно выглядит со стороны. Если РФ развалится, и её западный кусок - Брянск, Воронеж и Ростов станут отдельным государством - нищим, бестолковым - и в их составе - ну, так уж исторически сложится - на тот момент останутся Крым и Донецк с Луганском, вы какие к этому территориальному образованию чувства питать будете? Как гражданин Украины? Ась??
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Угорщина заблокувала спільну заяву послів НАТО щодо України - реакції УЗеленського та Пристайка немає. Данія дозволила Північний потік 2 - реакції УЗеленського та Пристайка немає і нічого не було зроблено щоб це хоч спробувати зупинити.
Це прямі обов'язки які тупо ІГНОРУЮТЬСЯ!
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Ага! Узеленские держат кулачки, чтоб украинцы подобнуб инфу не замечали, отвлекаясь на яременков и проституток.
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Забыла про-путлеровская прокладка 68 год
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алкаш и звизда инстаграмма с переделанным лицом.
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