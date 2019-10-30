 Гончарук обговорив з міністром Швеції з питань міжнародного співробітництва Ерікссоном підтримку України в новій Стратегії допомоги для країн Східної Європи

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Глава українського Уряду закликав міністра Ерікссона підтримати Україну в рамках нової Стратегії допомоги для країн Східної Європи на період 2021-2027, яку розробляє Швеція: "Ми очікуємо, що Уряд Швеції зможе передбачити у цій Стратегії потреби України. Зокрема, ми плануємо відкриття Офісів з питань європейської інтеграції в регіонах України і високо би оцінили підтримку цієї ініціативи". Глава українського Уряду додав, що Україна претендує стати найбільшим реципієнтом допомоги в рамках нової Стратегії з огляду на свою відданість європейському вектору та активно впроваджувані реформи.

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Гончарук також висловив сподівання, що Швеція підтримає особливий формат партнерства для України та інших асоційованих країн як учасників Східного партнерства.

Прем’єр-міністр України подякував за допомогу, яку Швеція надає українцям, які постраждали в результаті агресії Росії. Також відзначив допомогу в рамках проекту "Support for E-Governance Decentralization in Ukraine (EGOV4UKRAINE)".

Під час зустрічі сторони обговорили можливість започаткування та поглиблення співпраці в питаннях зміни клімату, енергоефективності та енергетичної безпеки в регіоні.

Гончарук зазначив: "Україна зацікавлена в зміцненні співпраці з питань екологічної та енергетичної безпеки зі Швецією. Ми цінуємо допомогу вашого Уряду у створенні системи моніторингу та оцінки стану атмосферного повітря, а також в імплементації Директиви ЄС про оцінку впливу окремих державних та приватних проектів на навколишнє середовище, яка є невід’ємною частиною Угоди про асоціацію".

В цьому контексті пан Ерікссон зазначив: "Ми маємо великий досвід в управлінні відходами та зменшенні забруднення повітря. Ми уже тісно співпрацюємо з Україною в цих сферах, однак ми маємо поле для зміцнення нашої співпраці".

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