 Гончарук обговорив з міністром Швеції з питань міжнародного співробітництва Ерікссоном підтримку України в новій Стратегії допомоги для країн Східної Європи

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
Глава українського Уряду закликав міністра Ерікссона підтримати Україну в рамках нової Стратегії допомоги для країн Східної Європи на період 2021-2027, яку розробляє Швеція: "Ми очікуємо, що Уряд Швеції зможе передбачити у цій Стратегії потреби України. Зокрема, ми плануємо відкриття Офісів з питань європейської інтеграції в регіонах України і високо би оцінили підтримку цієї ініціативи". Глава українського Уряду додав, що Україна претендує стати найбільшим реципієнтом допомоги в рамках нової Стратегії з огляду на свою відданість європейському вектору та активно впроваджувані реформи.
Гончарук також висловив сподівання, що Швеція підтримає особливий формат партнерства для України та інших асоційованих країн як учасників Східного партнерства.
Прем’єр-міністр України подякував за допомогу, яку Швеція надає українцям, які постраждали в результаті агресії Росії. Також відзначив допомогу в рамках проекту "Support for E-Governance Decentralization in Ukraine (EGOV4UKRAINE)".
Під час зустрічі сторони обговорили можливість започаткування та поглиблення співпраці в питаннях зміни клімату, енергоефективності та енергетичної безпеки в регіоні.
Гончарук зазначив: "Україна зацікавлена в зміцненні співпраці з питань екологічної та енергетичної безпеки зі Швецією. Ми цінуємо допомогу вашого Уряду у створенні системи моніторингу та оцінки стану атмосферного повітря, а також в імплементації Директиви ЄС про оцінку впливу окремих державних та приватних проектів на навколишнє середовище, яка є невід’ємною частиною Угоди про асоціацію".
В цьому контексті пан Ерікссон зазначив: "Ми маємо великий досвід в управлінні відходами та зменшенні забруднення повітря. Ми уже тісно співпрацюємо з Україною в цих сферах, однак ми маємо поле для зміцнення нашої співпраці".
"Мы имеем большой опыт в управлении отходами и уменьшении загрязнения воздуха- ответил шведский министр.
Отходов короче нам пришлют в качестве гуманитарки