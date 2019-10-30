 З'їзд суддів обрав Панасюка і Широян новими членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба Ради суддів України.
Згідно з повідомленням, у ВККСУ обрано суддю Вінницького апеляційного суду Олександра Панасюка (за нього віддали свої голоси 148 суддів-делегатів з'їзду) і суддю вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Тетяну Широян (155 голосів).
"З обранням двох членів ВККС України Олександра Панасюка і Тетяни Широян суддівське співтовариство заповнило свої квоти в органі, який проводить кваліфікаційне оцінювання суддів", - йдеться в повідомленні.
Що бачила вона, як попеластий Віл
На панській винниці пив, як мошенник, брагу,
Їв сіно, і овес, і сіль.
Суддею був Ведмідь, Вовки були підсудки.
Давай вони його по-своєму судить
Трохи не цілі сутки.
«Як можна гріх такий зробить!
Воно було б зовсім не диво,
Коли б він їв собі м'ясиво»,-
Ведмідь сердито став ревіть.
«А то він сіно їв!» - Вовки завили.
Віл щось почав був говорить,
Да судді річ його спочинку перебили,
Бо він ситенький був. І так опреділили
І приказали записать:
«Понеже Віл признався попеластий,
Що він їв сіно, сіль, овес і всякі сласті,
Так за такі гріхи його четвертувать
І м'ясо розідрать суддям на рівні часті,
Лисичці ж ратиці оддать».