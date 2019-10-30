EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Суспільство
  733  4
Все про:суддя (986) ВККСУ (338)

 З'їзд суддів обрав Панасюка і Широян новими членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів

З'їзд суддів 30 жовтня обрав двох нових членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує пресслужба Ради суддів України.

Згідно з повідомленням, у ВККСУ обрано суддю Вінницького апеляційного суду Олександра Панасюка (за нього віддали свої голоси 148 суддів-делегатів з'їзду) і суддю вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Тетяну Широян (155 голосів).

"З обранням двох членів ВККС України Олександра Панасюка і Тетяни Широян суддівське співтовариство заповнило свої квоти в органі, який проводить кваліфікаційне оцінювання суддів", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: З'їзд суддів обрав Філюка суддею Конституційного Суду

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156921
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Лисичка подала у суд таку бумагу:
Що бачила вона, як попеластий Віл
На панській винниці пив, як мошенник, брагу,
Їв сіно, і овес, і сіль.
Суддею був Ведмідь, Вовки були підсудки.
Давай вони його по-своєму судить
Трохи не цілі сутки.
«Як можна гріх такий зробить!
Воно було б зовсім не диво,
Коли б він їв собі м'ясиво»,-
Ведмідь сердито став ревіть.
«А то він сіно їв!» - Вовки завили.
Віл щось почав був говорить,
Да судді річ його спочинку перебили,
Бо він ситенький був. І так опреділили
І приказали записать:
«Понеже Віл признався попеластий,
Що він їв сіно, сіль, овес і всякі сласті,
Так за такі гріхи його четвертувать
І м'ясо розідрать суддям на рівні часті,
Лисичці ж ратиці оддать».
 показати весь коментар
 
 
Судить и сажать с конфискацией коррупционеров.
 показати весь коментар
 
В стране, где судья, ко грый только призначен на должность заявляет, что он может все, нет и понятия правосудия....
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору