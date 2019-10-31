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 Політика України
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Все про:Корбан (63) Формула Штайнмаєра (158)

 Відчуваю небезпеку для країни, - Корбан розкритикував формулу Штайнмаєра

Колишній глава партії "УКРОП", бізнесмен Геннадій Корбан висловився проти реалізації так званої формули Штайнмаєра на Донбасі. Він заявив про те, що проти миру за будь-яку ціну, враховуючи, що при владі перебувають "малоосвічені, неначитані та некомпетентні люди здебільшого".

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

"Я проти. І не тому, що я проти миру в нашій країні. Навпаки. Слова "Ми готові домовлятися хоч із чортом лисим, аби припинити безглузду загибель людей", - сказані мною в одному з давніх інтерв'ю в 2014-му. І я від них не відмовляюся. Але ці слова зовсім не означали, що ми готові були на мир з Росією за будь-яку ціну. І сьогодні особисто в мене як у людини, яка глибоко пропустила через себе гостру фазу війни, немає довіри до цієї компашки в коротких штанцях, які вважають себе вершителями доль, за повної відсутності компетенції, професіоналізму, чіткої стратегії і хоч якоїсь тактики. Зате є відчуття, що ми намагаємося намацати брід, а ведуть нас сліпі кошенята, рухомі суспільним запитом як самоціллю", - написав він.

Водночас він додав, що його політичні уподобання не змінилися і його не можна назвати прихильником Петра Порошенка або "порохоботом". За словами Корбана, для нього Порошенко - "ворог держави".

"... як будь-яка доросла людина я відчуваю небезпеку для своїх близьких. Для свого дому, для свого міста і своєї країни. А коли я чую заклики деяких посадових осіб відновити залізничне та авіасполучення з Росією, я мимоволі згадую, яких зусиль особисто мені коштувало зупинити рух поїздів з Донецька в 2014 році, щоб у мирний Дніпро та інші міста не приїхали склади озброєних людей з Якутії ... Так, війна не може тривати нескінченно. Так, нам усім потрібна спокійна, процвітаюча країна. Будь-яка війна закінчується миром. Але мир потрібно захищати зі зброєбв руках, а не з білим прапором", - написав також політик.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156920
 
   
 Топ коментарі
 
Пошёл с собакой гулять и пакет для какашек забыл дома..
Собака нагадила на газоне - так неудобно.
А тут ещё женщина заметила, начала громко отчитывать, так разошлась!
А я говорю: "Ну что Вы на самом деле?! Мы все за Владимира Олександровича голосовали..."
Она замолчала, обняла меня:
- Срите тогда, где хотите! - и заплакала.
И я заплакал.
И собака заплакала...

И утренние алкаши возле "Наливайки" тоже стали плакать..
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Некомпетентні люди зєлєнці? Чому не каже прямо - колаборасти і зрадники.
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Детективы от НАБУ,
Все под штык, ребята,
Что за странное табу
В адрес депутата

Боль отказа на лице -
В задницу не дали.
Нам на съезде в Трускавце
Жопы всем порвали.
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Некомпетентні люди зєлєнці? Чому не каже прямо - колаборасти і зрадники.
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Какой-то этот игарьвалерьич ветренный, не? Непостоянный какоц-то.
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Какая разница какой он? Он в данную минуту говорит правду и его слова надо оценивать, а не его самого. Мир любой ценой неприемлем большинству здравомыслящих украинцев. Если любой ценой - то это лечь под агресоора и развалить государство в ближайшем будущем, выполнить стратегическую цель Кацапии.
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Детективы от НАБУ,
Все под штык, ребята,
Что за странное табу
В адрес депутата

Боль отказа на лице -
В задницу не дали.
Нам на съезде в Трускавце
Жопы всем порвали.
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Для депутатов надо не НАБУ создать, а "тройки" 5минут на рассмотрение дела и в подворотне сразу приговор в исполнение!
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Бывший глава партии "УКРОП", бизнесмен Геннадий Корбан высказался против реализации так называемой формулы Штайнмайера в Донбассе

Я - ЛИДЕР ПАРТИИ Ощущаю опасность для страны, - Корбан раскритиковал формулу Штайнмайера - Цензор.НЕТ 4976
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Пошёл с собакой гулять и пакет для какашек забыл дома..
Собака нагадила на газоне - так неудобно.
А тут ещё женщина заметила, начала громко отчитывать, так разошлась!
А я говорю: "Ну что Вы на самом деле?! Мы все за Владимира Олександровича голосовали..."
Она замолчала, обняла меня:
- Срите тогда, где хотите! - и заплакала.
И я заплакал.
И собака заплакала...

И утренние алкаши возле "Наливайки" тоже стали плакать..
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В натуре чё хочу срать, сру где хочью пмвонтуса всосал сцю где хачу! *********** наш президент!!!🤪
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вот и Корбан заговорил..... по видимому подзаенадоела Коломойскому зе команда......
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Беня по свидетельству Филатова предал Корбана, когда дал зеленый свет Барыге на позорный мусорно-"судебный" беспредел в отношении Корбана.
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когда уже "маленький еврей " с 500 альфовцами за Петриком бегать будет? Ощущаю опасность для страны, - Корбан раскритиковал формулу Штайнмайера - Цензор.НЕТ 5972
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Мир нужно не защищать, а отвоевывать! Тем более у такого противника, как россия! Как то так, Геннадий!
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Краткий тизер к блокбастеру "Как ФСБ кидает Коломойского"))))
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ху ыз корбан?фак офф пейсатый
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Слова - "Мы готовы договариваться хоть с чертом лысым, лишь бы прекратить бессмысленную гибель людей", - сказанные мною в одном из давних интервью в 2014-ом. И я от них не отказываюсь.
Источник: https://censor.net.ua/n3156920

Зачем же отказываться, просто Зелемойский их тоже сплагиатил, не поставив копирайт - (c) Корбан...
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А вот Порошенко не только говорил, но и договаривался( и не раз). Так что вопрос о плагиате спорный.
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Лукашист, ты примерами поясняй, а не бла-бла-блашками, за что тебя любят зебы.
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Лукашист, для зебов ещё есть мантры про Вальцмана, Мальдивы, Панаму (не подумай, что я намекаю про Портнова).
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Великий украинский народ сам разберется, кто враг государства, без наших советов. Да уже и разобрался на выборах. Наше дело ,картошку растить.
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Ты забыл сказать про мудрость 73%, которые за "договориться по середине", в своих советах зебам про их величие.
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Если бы не минские соглашения, Украина не получила бы передышку и не построила свои ВСУ, не провела реформы и все остальное
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В этой сраной формуле один КРИТИЧЕСКИЙ изян,нет контроля международными организациями над границей на окупироваными территориями с кацапией миротворцами из ООН.Фромула этого фашиста на прямую ведет к федерализации Украины на что Гарант целосности Украины ЗЕ подписался а особый статус окупированых територий предусматривает контроль над територией кацапами а финансирование на восстановление Украиной.Вроде и страна Украина есть но она оказалась рабом кацапии.
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P.S.Формула Штайнмайера это тушение пожара в одной комнате когда горит весь дом а поджигатель покуривает вместе из пожарными в сторонке из зажженым ,,коктелем Молотова,,
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По словам Корбана, для него Порошенко - "враг государства".
Источник: https://censor.net.ua/n3156920

Тогда расскажи - чем враг, может у тебя есть личный прокурор, как у Зелемойского, который ничего не нашел на Порошенко, который пояснит - почему "врага" Порошенко ты хотел заменить на Зелемойского?
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Все, що сказав Корбан, говорилося для:
1) Ще раз спробувати "вдарити" по Порошенкові;
2) Ухилитися (Корбанові) від відповідальності за "іловайську_операцію", ініціаторами якої були корбан_коломИйський_хомчак. Вони тоді тупо проігнорували накази Генерального штабу Збройних сил України. А кацапи заманили їх до пастки.
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...нет доверия к этой компашке в коротких штанишках... Источник: https://censor.net.ua/n3156920

Он всё верно сказал. Я бы только добавил, што это та же компашка ЗЕлёных человечков, про которую вся Украина узнала ещё в 14 году по событиям в Крыму.
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Це ж треба мати витримку, щоб самому не розсміятися з цієї ситуації
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А те которые компетентные довели страну до её нынешнего положения , распихали по офшорам состояния , семьи вывезли , паспорта израильские и др получили и теперь гавкают из под забора , в надежде вернуть себе власть
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Навіть здорова людина може отримати сердцевий напад, коли його будуть судити без перерви 32 години. І це все за те, що волонтер Корбан не дав Україні бути окупованій. Бажаю Вам таке пройти(хоча навряд, бо продажна мародерська підніжка не може бути волонтером)
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Интересно, а как бы ты вел себя в аналогичной ситуации?
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А кому не пох (конечно, кроме его мамы), шо там Корбан ощущает?
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Відчувай кошерну жратву в шабат, який буде післязавтра, бабломойський виродок
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эту гниду называть бизнесменом нельзя, он всю сознательную жизнь занимался рейдерством с беней.
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Бизнесмен-еврей - это заведомо мошенник! Еврей-музикант, художник , писатель ,учитель , портной или сапожник - это нормальные добрые люди.
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этот еврей сделал для защиты нашей земли больше чем вы все,ватные подсиралы вместе взятые.
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Лугандона за 5 років вже відвалилась. Тепер треба довгий час, поки лугандона захоче, прикладе зусиль і стане українцем. Сьогодні лугандонські ненавидять Україну і все українське. Тому силоміць заштовхувати Лугандону в Україну - все одно, що створити внутрішній конфлікт і фактично громадянську.
Тому заради України лугандонам треба надати один статут - біженців. І права теж, як у біженців. Без права голосувати довічно. Крапка.
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Корбан бизнесмен? Тогда пепа у нас балерина.
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бггг в рядах порохоботов очередной авторитет )))))))))
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