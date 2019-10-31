 Відчуваю небезпеку для країни, - Корбан розкритикував формулу Штайнмаєра

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
"Я проти. І не тому, що я проти миру в нашій країні. Навпаки. Слова "Ми готові домовлятися хоч із чортом лисим, аби припинити безглузду загибель людей", - сказані мною в одному з давніх інтерв'ю в 2014-му. І я від них не відмовляюся. Але ці слова зовсім не означали, що ми готові були на мир з Росією за будь-яку ціну. І сьогодні особисто в мене як у людини, яка глибоко пропустила через себе гостру фазу війни, немає довіри до цієї компашки в коротких штанцях, які вважають себе вершителями доль, за повної відсутності компетенції, професіоналізму, чіткої стратегії і хоч якоїсь тактики. Зате є відчуття, що ми намагаємося намацати брід, а ведуть нас сліпі кошенята, рухомі суспільним запитом як самоціллю", - написав він.
Водночас він додав, що його політичні уподобання не змінилися і його не можна назвати прихильником Петра Порошенка або "порохоботом". За словами Корбана, для нього Порошенко - "ворог держави".
"... як будь-яка доросла людина я відчуваю небезпеку для своїх близьких. Для свого дому, для свого міста і своєї країни. А коли я чую заклики деяких посадових осіб відновити залізничне та авіасполучення з Росією, я мимоволі згадую, яких зусиль особисто мені коштувало зупинити рух поїздів з Донецька в 2014 році, щоб у мирний Дніпро та інші міста не приїхали склади озброєних людей з Якутії ... Так, війна не може тривати нескінченно. Так, нам усім потрібна спокійна, процвітаюча країна. Будь-яка війна закінчується миром. Але мир потрібно захищати зі зброєбв руках, а не з білим прапором", - написав також політик.
Все под штык, ребята,
Что за странное табу
В адрес депутата
Боль отказа на лице -
В задницу не дали.
Нам на съезде в Трускавце
Жопы всем порвали.
Я - ЛИДЕР ПАРТИИ
Собака нагадила на газоне - так неудобно.
А тут ещё женщина заметила, начала громко отчитывать, так разошлась!
А я говорю: "Ну что Вы на самом деле?! Мы все за Владимира Олександровича голосовали..."
Она замолчала, обняла меня:
- Срите тогда, где хотите! - и заплакала.
И я заплакал.
И собака заплакала...
И утренние алкаши возле "Наливайки" тоже стали плакать..
заенадоела Коломойскому зе команда......
интересная информация о корбане
Источник: https://censor.net.ua/n3156920
Зачем же отказываться, просто Зелемойский их тоже сплагиатил, не поставив копирайт - (c) Корбан...
Источник: https://censor.net.ua/n3156920
Тогда расскажи - чем враг, может у тебя есть личный прокурор, как у Зелемойского, который ничего не нашел на Порошенко, который пояснит - почему "врага" Порошенко ты хотел заменить на Зелемойского?
1) Ще раз спробувати "вдарити" по Порошенкові;
2) Ухилитися (Корбанові) від відповідальності за "іловайську_операцію", ініціаторами якої були корбан_коломИйський_хомчак. Вони тоді тупо проігнорували накази Генерального штабу Збройних сил України. А кацапи заманили їх до пастки.
Он всё верно сказал. Я бы только добавил, што это та же компашка ЗЕлёных человечков, про которую вся Украина узнала ещё в 14 году по событиям в Крыму.
Тому заради України лугандонам треба надати один статут - біженців. І права теж, як у біженців. Без права голосувати довічно. Крапка.