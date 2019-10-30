 Зеленський провів свою шосту розмову з Меркель, - посол Мельник

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у твіттері посол України в Німеччині Андрій Мельник.
"Щойно відбулася вже шоста телефонна розмова між президентом Володимиром Зеленським та канцлером Ангелою Меркель: інтенсивнішого політичного діалогу, ніж з Німеччиною, немає з жодною іншою країною світу. Цінуємо величезну підтримку наших німецьких друзів!", - написав Мельник.
Підносиш путлєру снаряди? Зер гут кіндєр!
Рассекречены имена немцев, которые после войны принимали участие в создании советского атомного оружия.
Для Гитлера его они создать не успели.
Может, наконец рассекретят, что же Хуго Шмайссер и его коллеги с 1946 по 1952 год делали в Ижевске?
А вова трампу натряхивал, что это не поддержка, а лажа..
Це - дно!
Лига смеха 2019. Финал
Киев, МЦКИ (Октябрьский дворец), 7 ноября 2019 19:00
https://tickethunt.net/ru/event/8223/liga-smeha-2019-final
Это порохоботская провокация.
И вообще Порох - страшный человек! Розикрал всю краину, увеличил бюджет, создал армию, крутил мировыми лидерами как хотел, обогатился в 100000000000000000000 раз, добился безвиза и Томоса, украинец, но присвоил себе тайную фамилию Вальцман. И при этом еще и бухал! Кошмарс, совсем уже Баунти!
Добавьте если шото пропустил.
Переговоры ради переговоров.
Шоу ради шоу
7 ноября 2016 9:38
Приезжали на КВАРТАЛ 95 ( 130 км. ) с надеждой на классное ШОУ . Но ШОУ не было ! Был концерт ради концерта . Я сильно разочаровался . Ни декораций , ни какой-нибудь звезды , в номерах ничего нового ; зал требует обновления ( в Солигорске во Дворце Культуры намного лучше ) . Такое ощущение что парни не заморачивались ни о чём : прилетели , по быстрому отбыли и улетели , а лохи - белорусы и так съедят . РАЗОЧАРОВАНИЕ !
Концертный Зал "Минск" г. Минск
г. Минск , ул. Октябрьская, 5
Время: 19:00 (5 ноября 2016)
http://koncert.dream-land.by/studiya_kvartal_95/
RoksolanaToday&Крым25% @KrimRt 8 часов назад
МИД или Моника ничего не имеют сказать об этом
Больше зрады,больше зеленого мерзкого ада капитуляции!
В Азовском море российские пограничники останавливают генических рыбаков
Причем происходит это возле острова Бирючий и в 5 км от берега Арабатской Стрелки
Слово к слову тянутся,
Разговоры стихнут скоро,
А дела останутся?
гарантії якісь давали ?
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на чеське видання Denik N.
https://www.youtube.com/watch?v=g_Npxz39RcU&feature=push-lbss&attr_tag=8w949qwLcmkkjyoQ%3A6
А в нас все навпаки
-Три раза.
-Вздохнул один раз.
-Один раз. Вздохнул один раз.
-Один раз.
-Итого,пять.
(с) Золушка
На Донбассе можно будет курс обучения и практику пройти. Она проходила там в своё время, в далёкой молодости.