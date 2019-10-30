 Зеленський провів свою шосту розмову з Меркель, - посол Мельник

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у твіттері посол України в Німеччині Андрій Мельник.

"Щойно відбулася вже шоста телефонна розмова між президентом Володимиром Зеленським та канцлером Ангелою Меркель: інтенсивнішого політичного діалогу, ніж з Німеччиною, немає з жодною іншою країною світу. Цінуємо величезну підтримку наших німецьких друзів!", - написав Мельник.

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