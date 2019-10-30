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Все про:Німеччина (1308) Зеленський (3421) Меркель (598)

 Зеленський провів свою шосту розмову з Меркель, - посол Мельник

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у твіттері посол України в Німеччині Андрій Мельник.

"Щойно відбулася вже шоста телефонна розмова між президентом Володимиром Зеленським та канцлером Ангелою Меркель: інтенсивнішого політичного діалогу, ніж з Німеччиною, немає з жодною іншою країною світу. Цінуємо величезну підтримку наших німецьких друзів!", - написав Мельник.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Розмова Трампа та Зеленського має вигляд політичного удару під дих Німеччині, - Süddeutsche Zeitung

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156919
 
 
 Топ коментарі
 
прошу, не рассказывай Цензору анекдот про Али-Бабу и 40 разбойников, там где Али-Баба здоровался с каждой лошадью..
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Здайош тєтєторії?
Підносиш путлєру снаряди? Зер гут кіндєр!
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он отчитался перед фрау,потом пуйлу позвонит, скажет я выпонил домашнее задание, давай встречатся
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Чому люди не зебобіки не вірять Зеленскому? Деякі з основних причин ще більшої недовіри... Сивуха був відкритим прибічником Яника - зараз він де? Що він обіцяє Нелоху в перервах між "уходом в себя"??? ЛЄХТОРАТ Донбасу... Хто був ідеологічним політтехнологом - керівник молодіжки ПР Разумков, для якого Росія ето фсьо ( з його слів при Януковичі) - де він зараз? Але чого саме він був головним політтехнологом Нелоха? Бо яке йшло, такого й здибало... Я вже не кажу про бекграунд уього КВНівського та квартальського шобла бізнесменів, авторів, продюсерів... Нехай вони прокремлівські , їхні звязки звідти, у них друзі там, але кого вони собі здибали для подальшіх прожектів у політиці -так! Саме Вовку з найкривішого рогу України - зі скривленним совдепівським нутром та відсутністю будь якої громадянської позиції. Й зараз Нелох читає такі ніби правильні тексти на форумі в Маріуполі - виразно навчився українською , з виразністю поступаючого в Щукіно переферійнокриворізського пацана,,, А ми не віримо ! ЧОМУ? ЩЕ РОЗКАЗУВАТИ МОЖНА НЕЗКІНЧЕННО! Але немає навіть казочки про те, за що йому мона вірити ...
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Шестерка Бени шестой прызыдент Украины провел шестой разговор с путинской шлюхой ой извините со своей германской коллегой
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Ну да. Три шестёрки выходит. Стрёмно.
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андрей‏ @dron0356 29 окт.

Рассекречены имена немцев, которые после войны принимали участие в создании советского атомного оружия.
Для Гитлера его они создать не успели.
Может, наконец рассекретят, что же Хуго Шмайссер и его коллеги с 1946 по 1952 год делали в Ижевске?
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. Ценим огромную поддержку наших немецких друзей!", - написал Мельник.

А вова трампу натряхивал, что это не поддержка, а лажа..
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Це дуже образливо з твоєї сторони, насамперед, по відношенню до Меркель.
Це - дно!
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а стояти поруч з нею і не реагувати - то для Меркель не було образливо ?
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А в сраку ***** цілувати зі своїми * потоками * то ручкатися з касабами у Раді Європи то добре ..То не дно !?
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этож надо такую ару иметь что даже устоять трудно перед ним
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Шестой президент провёл шестой разговор.... Почему не шестого числа ?! Зеленский провел свой шестой разговор с Меркель, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 6952
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Есть более важные дела, к которым необходимо основательно подготовиться...

Лига смеха 2019. Финал
Киев, МЦКИ (Октябрьский дворец), 7 ноября 2019 19:00
https://tickethunt.net/ru/event/8223/liga-smeha-2019-final
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похороны фашистско-нацистской хищно-зверьковой унтерменшевской расеи расеи должны быть МИРНЫМИ !
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Не может быть!
Это порохоботская провокация.
И вообще Порох - страшный человек! Розикрал всю краину, увеличил бюджет, создал армию, крутил мировыми лидерами как хотел, обогатился в 100000000000000000000 раз, добился безвиза и Томоса, украинец, но присвоил себе тайную фамилию Вальцман. И при этом еще и бухал! Кошмарс, совсем уже Баунти!
Добавьте если шото пропустил.
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Если вас ударят в глаз - вы невольно вскрикнете. раз ударят, два ударят, а потом привыкнете!
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Искусство ради искусства.

Переговоры ради переговоров.

Шоу ради шоу
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гость
7 ноября 2016 9:38
Приезжали на КВАРТАЛ 95 ( 130 км. ) с надеждой на классное ШОУ . Но ШОУ не было ! Был концерт ради концерта . Я сильно разочаровался . Ни декораций , ни какой-нибудь звезды , в номерах ничего нового ; зал требует обновления ( в Солигорске во Дворце Культуры намного лучше ) . Такое ощущение что парни не заморачивались ни о чём : прилетели , по быстрому отбыли и улетели , а лохи - белорусы и так съедят . РАЗОЧАРОВАНИЕ !

Концертный Зал "Минск" г. Минск
г. Минск , ул. Октябрьская, 5
Время: 19:00 (5 ноября 2016)
http://koncert.dream-land.by/studiya_kvartal_95/
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Те, що зе шмаркля шістка ми й так розуміємо... Шістка це його покликання... Він шістка для будь кого - для бєні, путі, Меркель чи макарона... Тільки на Україну він плює...
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йа-йа, натюрліх

RoksolanaToday&Крым25%‏ @KrimRt 8 часов назад

МИД или Моника ничего не имеют сказать об этом
Больше зрады,больше зеленого мерзкого ада капитуляции!
В Азовском море российские пограничники останавливают генических рыбаков
Причем происходит это возле острова Бирючий и в 5 км от берега Арабатской Стрелки
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у меня одного такое ощущение, что Цензору скидывают из Офиса перЗЕдента "темники" и "лекала", по которым пишутся на Цензоре статьи????!!!
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Таки да. Цензор против Зебила писюниста и по ним все и пишут. Надо же как то народ отвлекать от отступления и отвода армии в чистое поле.
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Так и есть. Потому- пойду я спать. Становится душно тут. И- скучно.
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Разговоры, разговоры,
Слово к слову тянутся,
Разговоры стихнут скоро,
А дела останутся?
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німці схиляли зелю до пропозиції хутлєра ?
гарантії якісь давали ?
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Президент Чехії Мілош Земан запросив на урочисте прийняття у Празькому граді представників невеликої кримськотатарської організації, лояльної Кремлю, заявивши про визнання Криму частиною Росії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на чеське видання Denik N.
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Млять, становится скучно, Цензор. Пятый Президент(с). Шестой разговор(с). Пробую прикинуть далее: Первый прЫнц Датский, Второ-СП-потоковый. Так?
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прошу, не рассказывай Цензору анекдот про Али-Бабу и 40 разбойников, там где Али-Баба здоровался с каждой лошадью..
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так були ж сьогодні веселі новини про двох повій - депутата та шлюшлю..
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при обстреле наших добровольцев в Золотом-4 был один 200й ...об этом все молчат.
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У Германії посилюють заходи щодо відповідальності за розпалювання ворожнечі між націями у мережах інтернету!
А в нас все навпаки
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ви натякаєте, що нам треба заборонити називати кацапів кацапами ?
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Главный шоумен, создатель империи юмора и человек без политического опыта - шестой президент Украины
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Но и на шестой раз нихрена не понял.
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Ценим огромную поддержку наших немецких друзей!", - написал Мельник. Зеленский провел свой шестой разговор с Меркель, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 3404 Интересно по какому пункту немцы нам друзья? По тому что помогли нам сдать крым, теперь дамбас и еще вишенкой на торте СП-2 в обход Украины построили да еще и Данию дожали. Я уже молчу что Немецкие и Голландские компании строили крымский мост, правда справедливо признать что из украинских материалов щебня и металла. Короче сели в лужу и болтайте ногами...
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Да за свое фашисты трясуться--газ и торговля с ****** . все остальное дешевые понты для приезжих а ну да еще безвиз батрачить
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«За умов доброї підготовки»: Путін допустив зустріч в «нормандському форматі»,а Меркель рада ,что скоро дешевый российский газ прибудет Северным потоком 2, от любимого кремлёвского Фюрера
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- Запиши, мамочка. Принц взглянул на меня три раза, улыбнулся один раз, вздохнул один раз. (с)
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Зештанмаер, ты уже договорился с Чертом как ты сам сказал. Больше с тобой никто нормальный говорить не будет.
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какие же соевые конченные приматы. То, почему не ведет внешнеполитическую деятельность, теперь, зачем звонит? Тьфу, мерзость
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Месси в шестой раз получил "Золотую бутсу"
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Так про що вони могли розмовляти, якщо Моніка Зелінскі німецькою ні бельмеса не розуміє. І це незважаючи на те, що вона знімалася в німецьких фільмах для дорослих 😕
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-Мамочка,принц взглянул на меня три раза, улыбнулся один раз.
-Три раза.
-Вздохнул один раз.
-Один раз. Вздохнул один раз.
-Один раз.
-Итого,пять.

(с) Золушка
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Она часом не пообещала ему что вне очереди в комсомол примет ?
На Донбассе можно будет курс обучения и практику пройти. Она проходила там в своё время, в далёкой молодости.
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У Росії задоволені рішенням Данії дозволити будівництво газопроводу "Північний потік-2" у своїх територіальних водах....Меркель лично уломала руководство Дании
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