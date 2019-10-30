 У районі Золотого-4 продовжилися заходи з розведення сил. - українська сторона СЦКК. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС.
У повідомленні зазначається: "Представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ провели фіксацію виконання заходів з відведення сил і засобів на вказаній ділянці.
Також у районі розведення відбулася робоча зустріч командувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка та керівника української сторони СЦКК полковника Олександра Борщевського з заступником Голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Марком Етерінгтоном.
Вони відвідали населені пункти Катеринівка і Золоте-4, де обговорили з жителями ситуацію з безпекою. Йшлося про відновлення місцевої інфраструктури, ремонт доріг, медичне та інше забезпечення. Як стало відомо зі спілкування, місцеве населення підтримує концепцію розведення сил.
Делегація СММ ОБСЄ візит завершила на непідконтрольній уряду України території.
Командування ООС нагадує, що Золоте-4 не входить в область розведення №2. Населений пункт був і залишається під контролем українських військ, а населення - під захистом Збройних Сил України".
Нагадаємо, 29 жовтня о 12:00 розпочалося дзеркальне розведення сил у районі Золотого-4. За інформацією штабу ООС, на ділянці № 2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області сили і засоби відводяться на відстань 1 км від зайнятих позицій, але сам процес має тривати щонайбільше 30 днів.
Водночас учасники акції "Ні - капітуляції" повідомили про обстріл у районі Золотого-4. Ці дані підтвердила українська сторона СЦКК. Однак у штабі Об'єднаних сил пояснили, що обстрілювали Золоте поза ділянкою розведення сил, тому відведення військ почалося.
Радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк заявив, що Золоте після відведення патрулюють ветерани АТО, які тепер служать в поліції і Нацгвардії.
Заради селфі нашого гаранта з фуйлом, вони змушені відходити на хто зна які позиції.. в поле, в холод в мороз, в дощ...та вітер.
Із великою загрозою їхньому життю.
Таке ставлення до війська значно прорідить його ряди. Люди просто звідти підуть.
А хто пам'ятає як Наталія Мосейсук на 1+1 ором кричала, що при Порошенко українські бійці мусять жити в бліндажах, а не в ******** мобільних модулях. А може хто чув щось від неї в які умови відводять українських воїнів з облаштованих позицій напередодні зими?
И, если руководствоваться вашей логикой, ВСУ должны немедленно вывесить белые флаги и покаяться перед "народными республиками".
В Грузии ОБСЕ работали с 1992 года, площадь оккупированных территорий в Грузии с того времени только увеличивалась. В 2008 году ОБСЕ так и не смогло определить, РФ напали на Грузию или Грузия на РФ.
Почему в Украине будет по-другому? Может Зеля что-то знает?
По ОРДЛО маємо дві новини:
1. Поки українська армія відступає, підрозділи 1АК і 2АК російських окупаційних військ приведені у повну бойову готовність і розпочали спільні навчання. (РФ також підняла по тривозі частину військ).
2. Керівництво ОРДЛО святкує перемогу
Пушилин и пасечник согласились принимать ядерные отходы из рф за бабло
Ядерное говно будут хоронить на Донбассе. В шахтах (живородящих)
Ждём, когда пропагандистские типа сми начнут рассказывать о пользе радиации
Ретвит приветствуется
а на линии фронта еще и предали всу
НЕТ разведения сторон!!
Есть ОТВЕДЕНИЕ войск ЗСУ !!!