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Все про:ОБСЄ (2293) Етерінгтон (4) Золоте (109) розведення сил (23)

 У районі Золотого-4 продовжилися заходи з розведення сил. - українська сторона СЦКК. ФОТОрепортаж

Українська сторона спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін інформує, що сьогодні, 30 жовтня 2019 року, на ділянці розведення №2 (в районі н.п. Золоте-4) продовжилися заходи з розведення сил і засобів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС.

У повідомленні зазначається: "Представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ провели фіксацію виконання заходів з відведення сил і засобів на вказаній ділянці.

Також у районі розведення відбулася робоча зустріч командувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка та керівника української сторони СЦКК полковника Олександра Борщевського з заступником Голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Марком Етерінгтоном.

Вони відвідали населені пункти Катеринівка і Золоте-4, де обговорили з жителями ситуацію з безпекою. Йшлося про відновлення місцевої інфраструктури, ремонт доріг, медичне та інше забезпечення. Як стало відомо зі спілкування, місцеве населення підтримує концепцію розведення сил.

Читайте також: Ветерани створюють мобільні групи для виявлення порушень при розведенні військ, - "Нацкорпус"

Делегація СММ ОБСЄ візит завершила на непідконтрольній уряду України території.

Командування ООС нагадує, що Золоте-4 не входить в область розведення №2. Населений пункт був і залишається під контролем українських військ, а населення - під захистом Збройних Сил України".

Також читайте: Командування ООС ввело на Донбасі спецрежим "Жовтий" зі спецповноваженнями для силовиків і обмеженнями для громадян

Нагадаємо, 29 жовтня о 12:00 розпочалося дзеркальне розведення сил у районі Золотого-4. За інформацією штабу ООС, на ділянці № 2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області сили і засоби відводяться на відстань 1 км від зайнятих позицій, але сам процес має тривати щонайбільше 30 днів.

Водночас учасники акції "Ні - капітуляції" повідомили про обстріл у районі Золотого-4. Ці дані підтвердила українська сторона СЦКК. Однак у штабі Об'єднаних сил пояснили, що обстрілювали Золоте поза ділянкою розведення сил, тому відведення військ почалося.

Радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк заявив, що Золоте після відведення патрулюють ветерани АТО, які тепер служать в поліції і Нацгвардії.

У районі Золотого-4 продовжилися заходи з розведення сил. - українська сторона СЦКК 01
У районі Золотого-4 продовжилися заходи з розведення сил. - українська сторона СЦКК 02
У районі Золотого-4 продовжилися заходи з розведення сил. - українська сторона СЦКК 03
У районі Золотого-4 продовжилися заходи з розведення сил. - українська сторона СЦКК 04
У районі Золотого-4 продовжилися заходи з розведення сил. - українська сторона СЦКК 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156918
 
 
 Топ коментарі
 
Нет линии разграничения - есть линия фронта. Нет отвода войск - есть отступление. Прекращение войны это не победа !!!
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Шкода наших хлопців, шкода...
Заради селфі нашого гаранта з фуйлом, вони змушені відходити на хто зна які позиції.. в поле, в холод в мороз, в дощ...та вітер.
Із великою загрозою їхньому життю.
Таке ставлення до війська значно прорідить його ряди. Люди просто звідти підуть.
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В Чечне ОБСЕ руководили выборами, когда президентом стал Масхадов. Потом его убили, единственного, кто пытался договорится с РФ. ОБСЕ, очень довольные выполненной работой, из Чечни тут же слиняли.
В Грузии ОБСЕ работали с 1992 года, площадь оккупированных территорий в Грузии с того времени только увеличивалась. В 2008 году ОБСЕ так и не смогло определить, РФ напали на Грузию или Грузия на РФ.
Почему в Украине будет по-другому? Может Зеля что-то знает?
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Чего говорят о разведении, если агрессор не отходит? Это отступление и не вешайте лапшу людям на уши.
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Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) - група з контролю за дотриманням Мінського протоколу, до якої входять представники української та російської сторін.
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Зєлєпутя вже медаль від Пуйла заробив. А щоб побачити гаспадіна і маму Каламойші ладен в бордель здати.
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А где видео-фото со стороны сепаров?
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Шкода наших хлопців, шкода...
Заради селфі нашого гаранта з фуйлом, вони змушені відходити на хто зна які позиції.. в поле, в холод в мороз, в дощ...та вітер.
Із великою загрозою їхньому життю.
Таке ставлення до війська значно прорідить його ряди. Люди просто звідти підуть.
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А для чого ж власне і наказав Пуйло це робити Зєлєпуті.
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Oleksandr@uaaleks17‏ @uaaleks1 23 минуты назад

А хто пам'ятає як Наталія Мосейсук на 1+1 ором кричала, що при Порошенко українські бійці мусять жити в бліндажах, а не в ******** мобільних модулях. А може хто чув щось від неї в які умови відводять українських воїнів з облаштованих позицій напередодні зими?
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Нет линии разграничения - есть линия фронта. Нет отвода войск - есть отступление. Прекращение войны это не победа !!!
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Нужно белые флаги ещё развесить и так до Кривого Рога
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а ты ждал победы ? Против страны, обладающей вторым в мире ядерным арсеналом ? Серьёзно, ты думал в этой войне можно победить ?
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Можно было не отступать.
И, если руководствоваться вашей логикой, ВСУ должны немедленно вывесить белые флаги и покаяться перед "народными республиками".
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В Чечне ОБСЕ руководили выборами, когда президентом стал Масхадов. Потом его убили, единственного, кто пытался договорится с РФ. ОБСЕ, очень довольные выполненной работой, из Чечни тут же слиняли.
В Грузии ОБСЕ работали с 1992 года, площадь оккупированных территорий в Грузии с того времени только увеличивалась. В 2008 году ОБСЕ так и не смогло определить, РФ напали на Грузию или Грузия на РФ.
Почему в Украине будет по-другому? Может Зеля что-то знает?
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Знає, що пуйло в боргу не залишиться. Мєдаль дасть.
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А Лугандоносайт пишет что там сейчас идет наступление лугандонов ))
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Наверное весь 95 квартал мобилизуют во главе с дохтором Хаусом,для сдерживания российских оккупантов.
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Продовжується державна зрада, за що відповідатимуть й ті, що віддали злочинний наказ й ті, що виконують...
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"Делегация СММ ОБСЕ визит завершила на неподконтрольной правительству Украины территории" всего лишь одна строчка, а вы покажите хоть одно фото "успешного" разведения в Станице Луганской на неподконтрольной Украине территории как шахтеры и комбайнеры разобрали форт.сооружения
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Oleksandr@uaaleks17‏ @uaaleks1 4 часа назад

По ОРДЛО маємо дві новини:
1. Поки українська армія відступає, підрозділи 1АК і 2АК російських окупаційних військ приведені у повну бойову готовність і розпочали спільні навчання. (РФ також підняла по тривозі частину військ).
2. Керівництво ОРДЛО святкує перемогу
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Эти долбодятлы по любому поводу празднуют, из-за урала,видимо, эшелоны с боярой не иссякают
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А когда в Петровском будет? Вроде в субботу? Кто то в курсе?
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Фашик Донецкий‏ @fash_donetskij 9 часов назад

Пушилин и пасечник согласились принимать ядерные отходы из рф за бабло
Ядерное говно будут хоронить на Донбассе. В шахтах (живородящих)
Ждём, когда пропагандистские типа сми начнут рассказывать о пользе радиации
Ретвит приветствуется
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Ядерные отходы это хорошо. Теперь лугандонцы будут ночью светиться, даже тепловизор не нужен.
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Як тут местные хомяки жалкують, сидячі на дивані В районе Золотого-4 продолжились мероприятия по разведению сил. - украинская сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 9307
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развели всех нас украинцев
а на линии фронта еще и предали всу
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Та вбейте себе уже в мозг, наконец-то:
НЕТ разведения сторон!!
Есть ОТВЕДЕНИЕ войск ЗСУ !!!
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Імпічмент Монікі ! Негайно! Бо буде потім пізно! Хто за імпічмент ? Лох 42 річний злив Україну ху@@йлу!
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