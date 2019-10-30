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Все про:Коломойський (625) екстрадиція (239) Рябошапка Руслан (170)

 Україна не видасть Коломойського, - Рябошапка

Якщо Україна отримає запит на екстрадицію олігарха Ігоря Коломойського, вона не видасть його, адже він є громадянином України, а українське законодавство забороняє видачу своїх громадян.

Про це генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, відповідаючи на запитання журналіста "Укрінформу", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я, чесно кажучи, виключаю можливість екстрадиції громадянина України в іншу країну, тому що Конституція забороняє видачу громадян України іншим державам. Неважливо, Коломойський це чи будь-яка інша людина", - сказав Рябошапка.

На зауваження журналіста про те, що Коломойський є громадянином не тільки України, генпрокурор відповів, що Україна визнає його своїм громадянином, "незалежно від того, чи є у нього два або три паспорти інших країн".

Читайте також: Судитися з Коломойським не збираюся, навіть грошей не вистачить цим займатися, - Гонтарева

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156916
 
 
 Топ коментарі
 
Чому ж так? Прецидент є - Цемаха та інших громадян України кацапстану віддали, чому беню не можна?
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Цемаха выдали, ничего не помешало?..
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Як це чому ? Зеленський - слуга Коломойського. А прокурор людина Зеленського - це сам Зеленський сказав. Все просто.
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А Цемаха видали?!
У нас, виявляється, є люди першого і другого сорту.
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О все встало на место мы не выдадем вот почему такое крутое пике в сторону раши ради своей свободы колыван готов при нести в жертву страну а эти пешки только мычат
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Рябошапка знает что Коломойша и даром нигде никому не нужен, потому что все его бизнес активы - украинского происхождения и находятся в Украине и в Крыму. А зачем языком молоть лишь бы молоть, - тоже знает только Генпрокуратор Рябошапка.
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- Собака никогда не укусит того кто её кормит
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рябошапка просто мавпочка коломИйського Україна не видасть Коломойського, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 4249
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Не обов'язково видавати, можна з мішком на голові вивезти. Треба, просто, проконсультуватися з Міхо, він з цим процесом детально знайомий.
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Украина признает его своим гражданином, "независимо от того, есть ли у него один, два или сто паспортов других стран" Любому гражданину Украины,- нельзя, но этому,- можно...
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Так Коломойша вроде имеет двойное и даже тройное гражданство. Вот по тому паспорту его и екстрадировать. Да и нельзя злить Европу и США а то путиннападэ и МВФ кредитов не дадут.
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Вот интересно, а если бы журналист спросила бы не за Коломойского, а за Порошенка?
И был бы от Рябошапки точно такой же ответ...
Какая была бы реакция порохоботов?
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Что Рябошапка очень умный и классный чувак, и на зебила не похож!
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Свой человек на 100% (с)
А какое гражданство у Цемаха и где он сейчас, не напомните, случайно?
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Теперь понятно что Беня будет держаться за Рашку. Теперь понятно почему Беня так резко поменял свое отношение к Рашке. Теперь понятно почему мы прогнулись перед ******. Единственное его спасение ето железный занавес между Украиной и ЕС.
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і шо??? Погань ти ватяна! До чого твої картинки з фсб-ного букварика?
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ЗЕбилы так нагло брешут, даже не знаю с кем сравнить, самая откровено брехливая мразь за всю историю Украины. Вот только выдали кацапам граждан Украины и тут же вылазит брехливый ЗЕбобик и говорит что это невозможно.
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В этих 2 ситуациях есть очень большая разница, и не строй из себя идиота как будто ты её не видишь.
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Конечно разница, то какие то лохи, а то Бабломойский хозяин ЗЕбилов . Я согласен это правда разница. Не строй из себя ЗЕбилы будто ты не видишь какую мафию твои подельники ЗЕбилы привели к власти. Хотя сам то ты смотрю уже дезертировал с Украины.
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Нет, разница в том что тех кого обменяли хотели этого, а Коломойского если бы выдавали то против его воли. Это самое главное отличие
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Ничего не поменялось - брехали тогда, брешут и сейчас!

Интересно, а Лазаренко об этом знал? Україна не видасть Коломойського, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 8914
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Даже Израиль впервые за 4000 лет выгнал иудея Коломойского, что бы не портил репутацию стране. А зеленые своего папу Карло никогда не обидят.
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Жириновский - "Коломойский и Зеленский сдадут пол Украины в обмен на российский газ"
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Ниужели Рябошапка хочет Бенью сделать оффициальной жертвой холокоста?
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*******...ось тобі, Гапка, й шпак....В нього 3(!!!) паспорти, і грабував він Україну по-поЦтріотичному, як "справжній громадянин" тільки невідомо якої держави....Маски зірвані...сірого президента свій на 100% прокурор віддавати не збирається...А коли портнов в панамський суд "тєлєгі" пачками на Пороха штампував,а зєлєбєнін 100%-ий не приймав заяви , що СУДОМ призначено було приняйти від Т.Чорновол щодо реєстрації і до розгляду справ про державну зраду портнова....йошкін ти кот...Ці гниди взагалі страх загубили!!! З першого дня чхали на закони і Конституцію і по сьогодняшній день!!! Не країна, а кримінальний шабаш олігархату та українофобів під прикриттям 100%-го "їхнього ж" прокурора...
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У нас нельзя иметь другие гражданства, но наказание в законе не прописали! Эту дыру в законе пять лет не видел старый парламент, ее не замечает и новый! Видать, кому-то это очень выгодно...
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Ось і відповідь хто є господарем зе команди,щож олігархічний заповідник при новій владі нічого не змінилось .
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Тимошенко жаль не выиграла президентскую гонку, ще больше жаль, что Зеленский повелося на своем окружение.
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А вы его как Цемаха - не выдавайте а обменяйте на какого нибудь негра, ой, англо-афро-американца - о, придумал, на Пашку Дальнобоя поменяйте (Павел давно хотел заполучить Украинское гражданство помимо американского)
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Пусть только попробуют выдать, так и безработным можно стать
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Говорити треба правильно: він мій шеф, неможливо його видати бо Коломийський цього не бажає
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А помните перед выборами как визжала наша Моника - конец эпохи олигархата! Зробимо их разом!! Шо то борьба с олигархатом заглохла совсем. Ах да Бабломойский же ясно сказал - олигархов больше нет - они умерли. Правда ЗЕбилы??
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То віддайте його як громадянина Ізраїлю Україна не видасть Коломойського, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 7045 В чому проблема, здається в нього є ще два паспорти бандустану
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Раньше у США были вопросы к Коломойскому потому что у него были конфликты с людьми Трампа в Украине. А теперь они на него просто плюнули.
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Я так понимаю петеботы даже не в курсе законов Украины...
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А зачем? Их всё равно никто не выполняет, начиная с нашего ЯНЕЛОХа.
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А ещё украинское законодательство не разрешает двойное гражданство, я слышал.
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Быдобы удивительно еслиб зебилы сказали что выдадут своего пахана.
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я всетаки верю что наступит такой момент когда изю придется выдать американскому правосудию за его финансовые преступления которые он успел по всему свету насовершать. и иникуда он сам от этого спрятаться не сможет.... рябошапка конечно блейфует потому что сам из слуг каломыйского но по моему у нас есть с США договор о выдаче, ну у Израиля с СшА так тем более... где там еще изя спрятаться может я даже и не знаю. в греции или на кипре? ну не знаю. разве что в ростове у путлера.
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Сам не сажу и другому не дам, верный гой рябошапка, говорят рябошапка по русски будет шляпа в жестком кандидозе.
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Прокурор - красавец)) международные суды и партнеры ему не указ))))
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Треба віддати Бєню,йому там буде краще.
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