 Україна не видасть Коломойського, - Рябошапка

Про це генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, відповідаючи на запитання журналіста "Укрінформу", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я, чесно кажучи, виключаю можливість екстрадиції громадянина України в іншу країну, тому що Конституція забороняє видачу громадян України іншим державам. Неважливо, Коломойський це чи будь-яка інша людина", - сказав Рябошапка.
На зауваження журналіста про те, що Коломойський є громадянином не тільки України, генпрокурор відповів, що Україна визнає його своїм громадянином, "незалежно від того, чи є у нього два або три паспорти інших країн".
У нас, виявляється, є люди першого і другого сорту.
И был бы от Рябошапки точно такой же ответ...
Какая была бы реакция порохоботов?
А какое гражданство у Цемаха и где он сейчас, не напомните, случайно?
Интересно, а Лазаренко об этом знал?
негра,ой, англо-афро-американца - о, придумал, на Пашку Дальнобоя поменяйте (Павел давно хотел заполучить Украинское гражданство помимо американского)