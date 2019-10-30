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 Політика України
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Все про:Північний потік (374) Зеленко (38)

 Україна розраховує на поширення оновлених правил Третього енергетичного пакета ЄС на "Північний потік-2", - МЗС

У Міністерстві закордонних справ України розраховують на тверду позицію Євросоюзу в питанні повного поширення оновлених правил Третього енергетичного пакета на газопровід "Північний потік-2".

Про це заявила речниця МЗС Катерина Зеленко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

"МЗС відомо про надання органами влади Данії дозволу на проведення робіт із будівництва "Північного потоку-2". Позиція міністерства залишається незмінною - проект становить реальні загрози безпеці регіону Балтійського моря, а також виклики енергетичній безпеці України та інших держав Східної Європи", - сказала Зеленко.

За її словами, в українському зовнішньополітичному відомстві переконані, що сам факт того, що розгляд цього питання викликав стільки дискусій у данському суспільстві, є підтвердженням цих небезпек.

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Також Зеленко зазначила, що введення "Північного потоку-2" в експлуатацію дасть змогу ще більше посилити домінуючі позиції ВАТ "Газпром" (РФ) на європейському енергетичному ринку. Це заслуговує на особливу увагу в світлі відмови російської сторони під час тристоронніх консультацій 28 вересня ц. р. від предметного обговорення параметрів майбутнього контракту з транспортування російського газу газопроводами України з 1 січня 2020 року.

"У цьому контексті українська сторона розраховує на тверду позицію ЄС у питанні повного поширення оновлених правил Третього енергетичного пакета на проект "Північний потік-2", - наголосила речник МЗС України.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Данське енергетичне агентство видало дозвіл на будівництво "Північного потоку-2".

Станом на вересень 2019 року "Північний потік-2", який передбачає поставки газу в обхід України, завершено на 75%, і Москва стверджує, що завершить проєкт до кінця 2019 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156915
 
 
 Топ коментарі
 
Так вроде же Порошенко говорил, что СП-2 не повлияет на экономику Украины, потому что он не будет построен. Я бы доверял словам Порошенко!
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Я, конечно, поражаюсь. Допустим продавец годами возил свой товар через ваш мост (построенный, правда, не вами). И годами платил пошлину за проезд по вашему мосту. И тут продавец построил грузовые судна и планирует везти товар по морю, а вам не платить.

Но это же его право. А владельцы моста кричат: нет, нужно возить по нашему мосту, а если на кораблях будете возить, то это зависимость от ваших товаров!
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Продавец хочет продавать свой товар без посредников. Причём тут мораль?
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ви хочете, щоб ЄС одною рукою будувало той потік, а іншою карало за це?
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теперь Украине и остаётся рассчитывать только на какие-то там энергопакеты. Которые немцы при желании вертят, как хотят
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Севпоток 2 показывает, что если человека нельзя купить за деньги, то его можно купить за большие деньги. ПаРаша купила пол Европы.
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Те, кого покупает параша - уже не люди, имхо.
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Так вроде же Порошенко говорил, что СП-2 не повлияет на экономику Украины, потому что он не будет построен. Я бы доверял словам Порошенко!
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Конечно, он же не мог врать ! Честнейший человек
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Да все равно ГТС была убыточной и депрессивной.А торговые отношения с агрессором - это танцы на костях вытиранов и кыборгив.
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Я, конечно, поражаюсь. Допустим продавец годами возил свой товар через ваш мост (построенный, правда, не вами). И годами платил пошлину за проезд по вашему мосту. И тут продавец построил грузовые судна и планирует везти товар по морю, а вам не платить.

Но это же его право. А владельцы моста кричат: нет, нужно возить по нашему мосту, а если на кораблях будете возить, то это зависимость от ваших товаров!
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а вот и наряд лахтинских нулёвочек снарядили на тему - отвлекли от прямого порохоботства ради интереса пуйлова газпрома!
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Дурачки бл****. Вы еще не поняли? ***** продавило Германию и Данию на строительство СП-2 вопреки всем санкциям и морали. Не будет уже никаких ограничений для СП-2. Нужно было меньше проститутками себя выставлять. Жгите есчо в Мариуполе как вы там будете ракетодромы вместе с сепарами строить в Донецке
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Продавец хочет продавать свой товар без посредников. Причём тут мораль?
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"Причем тут мораль?" - Писать правильно по-русски научись, защитник московских газопроводов Україна розраховує на поширення оновлених правил Третього енергетичного пакета ЄС на "Північний потік-2", - МЗС - Цензор.НЕТ 874 . А что в Московии морали никогда не было, это и так понятно.
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Какая мораль? Кричать что РФ агрессор, и заниматься транзитом газа через Украину?
В 1943 СССР тоже ресурсы Германии в Японию через себя транспортировала?
Это как раз у вас никакой морали, пофиг что война, пофиг что РФ убивает украинцев и оккупирует территории, деньги от Газпрома за транзит не пахнут.
Моралист хренов.
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А немає ніяких спеціальних "огранічєній для СП-2", є загальнобов'язкові правила.
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Может и будет, может и будет... Газопровод Опал, прямое продолжение Северного потока 1, сейчас заквотирован для Газпрома на 30 млрд м3, по иску Польши кстати. Также заквотируют Ягал, и из 110 млрд м3 (СП1+СП2) фактически пропускная будет 60. И что тогда? Самый безопасный для Газпрома, как не смешно, это Турецкий поток, он не подпадает под 3й энергопакет
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О чем она бредет Украина рассчитывает на распространение обновленных правил Третьего энергетического пакета ЕС на "Северный поток-2", - МИД - Цензор.НЕТ 241 ЕС руки потирает тря миллиарда в кармане остаются )) у них считать умеют чхали они на нас Украина рассчитывает на распространение обновленных правил Третьего энергетического пакета ЕС на "Северный поток-2", - МИД - Цензор.НЕТ 9925
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В правиле указано, что одна компания не может использовать трубопровод более чем на 50% его мощности, но есть оговорка, что если другие поставщики не претендуют на поставку по этой трубе, крайняя страна, к которой подходит труба, может на свое усмотрение решать, разрешать ли поставщику увеличить долю свыше 50%.

Так как крайняя страна тут Германия - то она сможет решать, разрешать ли россиянам прокачку на все 100% мощности или ограничить 50%. Кроме того, потенциально россияне могут создать дружественного конкурента "Газпрома", и передать ему 50% экспорта через СП-2 - таким образом ограничение в 50% преодолевается. Это что касается непосредственно Северного Потока.

Есть и другие нюансы, как его продолжение, то есть поставка от СП и СП-2 в другие страны. На те газопроводы тоже распространяется правило - не больше 50% одному поставщику. Пример - недавний судебный запрет превышать 50% через газопровод OPAL.

Но и эти запреты со временем решаются - во-первых, переброской на другие газопроводы, во-вторых, созданием нового поставщика, в третьих, сама Германия отказывается от АЭС и угля и ее потребности в газе будут только расти, а они для себя смогут получать российский газ по северным потокам без ограничений, так как в этом году продавили соответствующую поправку к 3 энергопакету.
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Прям слово в слово мой комментарий выше
Единственный момент- по закону РФ, только ОДНА компания может экспортировать природный газ трубопроводным транспортом. Это Газпром. Так что россияне не могут создать дружественного конкурента Газпрому, не изменив сначала законодательство
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ну шо ЗЕ команда все просрала чі ще шось зосталось ще просраті...
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