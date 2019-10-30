 Україна розраховує на поширення оновлених правил Третього енергетичного пакета ЄС на "Північний потік-2", - МЗС

Про це заявила речниця МЗС Катерина Зеленко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"МЗС відомо про надання органами влади Данії дозволу на проведення робіт із будівництва "Північного потоку-2". Позиція міністерства залишається незмінною - проект становить реальні загрози безпеці регіону Балтійського моря, а також виклики енергетичній безпеці України та інших держав Східної Європи", - сказала Зеленко.
За її словами, в українському зовнішньополітичному відомстві переконані, що сам факт того, що розгляд цього питання викликав стільки дискусій у данському суспільстві, є підтвердженням цих небезпек.
Також Зеленко зазначила, що введення "Північного потоку-2" в експлуатацію дасть змогу ще більше посилити домінуючі позиції ВАТ "Газпром" (РФ) на європейському енергетичному ринку. Це заслуговує на особливу увагу в світлі відмови російської сторони під час тристоронніх консультацій 28 вересня ц. р. від предметного обговорення параметрів майбутнього контракту з транспортування російського газу газопроводами України з 1 січня 2020 року.
"У цьому контексті українська сторона розраховує на тверду позицію ЄС у питанні повного поширення оновлених правил Третього енергетичного пакета на проект "Північний потік-2", - наголосила речник МЗС України.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Данське енергетичне агентство видало дозвіл на будівництво "Північного потоку-2".
Станом на вересень 2019 року "Північний потік-2", який передбачає поставки газу в обхід України, завершено на 75%, і Москва стверджує, що завершить проєкт до кінця 2019 року.
Но это же его право. А владельцы моста кричат: нет, нужно возить по нашему мосту, а если на кораблях будете возить, то это зависимость от ваших товаров!
В 1943 СССР тоже ресурсы Германии в Японию через себя транспортировала?
Это как раз у вас никакой морали, пофиг что война, пофиг что РФ убивает украинцев и оккупирует территории, деньги от Газпрома за транзит не пахнут.
Моралист хренов.
Так как крайняя страна тут Германия - то она сможет решать, разрешать ли россиянам прокачку на все 100% мощности или ограничить 50%. Кроме того, потенциально россияне могут создать дружественного конкурента "Газпрома", и передать ему 50% экспорта через СП-2 - таким образом ограничение в 50% преодолевается. Это что касается непосредственно Северного Потока.
Есть и другие нюансы, как его продолжение, то есть поставка от СП и СП-2 в другие страны. На те газопроводы тоже распространяется правило - не больше 50% одному поставщику. Пример - недавний судебный запрет превышать 50% через газопровод OPAL.
Но и эти запреты со временем решаются - во-первых, переброской на другие газопроводы, во-вторых, созданием нового поставщика, в третьих, сама Германия отказывается от АЭС и угля и ее потребности в газе будут только расти, а они для себя смогут получать российский газ по северным потокам без ограничений, так как в этом году продавили соответствующую поправку к 3 энергопакету.
Единственный момент- по закону РФ, только ОДНА компания может экспортировать природный газ трубопроводным транспортом. Это Газпром. Так что россияне не могут создать дружественного конкурента Газпрому, не изменив сначала законодательство