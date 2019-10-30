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 Політика України
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Все про:Зеленський (3421) Ярош (117)

 Україні необхідний об'єднаний державно-патріотичний надпартійний рух, - Ярош

Україні необхідний об'єднаний державно-патріотичний надпартійний рух, оскільки без нього країна приречена на силове протистояння. При цьому неповага до українських воїнів і волонтерів може розцінюватися як зрада українського народу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці написав лідер Національного руху "ДІЯ" Дмитро Ярош.

"Володимир Зеленський - президент, якому навіть по закону лишилося бути на своїй посаді вже на пів року менше. Мені, справді, дуже хочеться, щоб ті добрі речі про які він говорив і говорить - були реалізовані. Але, їхнє виконання не має принести в жертву Честь і Гідність украінськоі нації. Володимире, я вже "замахався" звертатися до тебе (до війни ми спілкувалися на "ти") в надії почути хоч щось у відповідь. У мене зараз стан людини, яка має прийняти для себе остаточне рішення: "Бути чи не бути"... Нас таких, які зараз приймають рішення - десятки і сотні тисяч. У випадку зради владою нашої Держави, готовий до Повстання; хоч дуже не хочеться...", – повідомив Дмитро Ярош. Він також додав, що разом із побратимами неодноразово висловлював готовність до конструктивної співпраці з існуючою владою.

Ярош також зазначив, що поведінка нинішнього керівництва держави багато в чому повторює дії попередньої влади. За словами Дмитра Яроша, серед представників "Слуги народу" значна кількість патріотів України, однак і ворожого елементу там досить.

"Військові, працівники СБУ, МВС, СЗР, антикорупційних органів не повинні виконувати злочинних наказів, які суперечать Закону Божому, Національним інтересам українського народу і Конституції України. Їх виконання - злочин. Це я про відступ, здачу відвойованих територій, виконання політичних замовлень і так далі", - додав Дмитро Ярош.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Акція "Ні капітуляції" - це не просто протест, це частина нашої війни за незалежність, виходимо по всій Україні, - Ярош

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156913
 
   
 Топ коментарі
 
100% нужны общественные организации и чем их больше тем лучше
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Ярош !
Твой поезд уже ушел .
Во - время надо было нести флаг перемоги !
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А печеньки выдавала сша....
Какое отношение имеет газпром к майдану?
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По словам Дмитрия Яроша, среди представителей "Слуги народа" значительное количество патриотов Украины, однако и враждебного элемента там достаточно.Україні необхідний об'єднаний державно-патріотичний надпартійний рух, - Ярош - Цензор.НЕТ 7496.

Источник: https://censor.net.ua/n3156913
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Во чего понавсплывало из верховнорадовской помойки
попкорн в студию
ждем
свобода придёт порадок наведет.
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Последний козырь проворовавшихся добраться к корыту. Переворот, последние высказывания порохошестерек призывают к физическому насилию власти которую избрал народ. Ничего хорошего, кроме агрессии со стороны России под предлогом защиты русскоязычных это не принесет. Порошенко принесет разруху в страну. Венгры уже блокируют решения НАТО, это еще цветочки.
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Порошенко принесет разруху в страну./раша тудэй на мигрантов действует как наркотик. Избавиться невозможно.Порошенко уже полгода как не президент, а зависимость от него осталась.
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Венгры блокируют НАТО из за закона Порошенко.
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Сделать надпартийное объединение, у которого будет свой вождь?
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варто дослухатись до слів людини яка пять років не в цирку виступала а зі зброєю в руках захищала україну і організовувала таких самих патріотів на спротив московитам
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..так как без него страна обречена на силовое противостояние .Источник: https://censor.net.ua/n3156913 - угу , дарма розмріявся ... як кажуть в народі - "бодливій корові Бог роги не дав !" Україні необхідний об'єднаний державно-патріотичний надпартійний рух, - Ярош - Цензор.НЕТ 5865
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Патріоти власними руками створивши собі проблему, проливають крокодилячі сльози. Було б думати головою перед виборами, коли всі разом (Ярош, ПС, Свобода, Нацкорпус, Самопоміч, Голос, радикали, добровольці, волонтери, журналісти...) обливали лайном Порошенка на користь Зеленського.
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поддерживаю... и думаю, другие из сильного и не бедного среднего класса думают также.
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"... из сильного и не бедного среднего класса" 99% продажные по самое НЕМОГУ!
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допустим, от Вас это не был просто пук в воду...
ок, не вопрос... как Вы думаете, за сколько меня можно купить?
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Очень легко отвечу!!! За одно выгодное комерческое предложение, действительно выгодное, и не очень(вроде как) продажное!!!!! И пошло, и поехало помаленьку.....
ВСЁ! Сильный и не очень бедный ГОТОВ!!!!!!!!! (извините за мой хранцузский с восклицательными знаками)
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ЯРОШ, для того, чтобы понимать суть патриотического движения, надо поехать в восточную Европу или западную . И пожить хотя бы полгода. Поучаствовать во всех мероприятиях . И увидеть как эти страны берегут саою нацию.
А ПАРОВОЗ ПРИДУМЫВАТЬ НЕ НАДО - НЕ ПОЕДЕТ
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что значит "надпартийная образование"? перевороты диктатура?
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найкращий спосіб зруйнувати щось - це об'єднати його і потім очолити ! Україні необхідний об'єднаний державно-патріотичний надпартійний рух, - Ярош - Цензор.НЕТ 9113
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ви про президенство ЗЕ ?
прямо в яблучко.
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яблучко для безробітних порохофілів - недосяжна розкіш !
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Создать еще церьков им. Д. Яроша. И служить будут воинственные монахи. Україні необхідний об'єднаний державно-патріотичний надпартійний рух, - Ярош - Цензор.НЕТ 6003
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НІ , не то потрібно суспільству . Нам потрібно, щоб всі проукраїнські партії , забули про образи , і стали нарешті єдиним цілим . Бо прийла біда зелена , тільки гуртом можна її побороти.
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Как же козломордых и зелуп плющит от Яроша😁
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Какой-то он слишком глянцевый, или гламурный, ну или хитровыточенный, чтобы навеивать ужас на противника.
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От вонючего дерьма вообще людей плющит, бо воняет!
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Зебилы уже беню штатам "не собираются отдавать" а ты про патриотическое движение. Давай возглавляй на майдане. История любит повторяться.
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Що, всрався, кацарилий, від одного слова - Україні необхідний об'єднаний державно-патріотичний надпартійний рух, - Ярош - Цензор.НЕТ 6857 МАЙДАН?
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Их порох со своей свинофермой не обьединил. А тут прийшла біда звідкіля не чекали. Шо, спонсорам на яйца наступают? Гидота(
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Ярош и Билецкий с Свободой и Нацкорпусом, набрали целых 2% на выборах (меньше чем Шарий), но хотят быть смотрящими над Украиной.
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Хто ти Ярош?
Вже ніхто, в масштабах держави України, так буде с кожним, "лідером".
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а ведь прав Ярош!
потому и вой кремлеботов
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Это в смысле "И Ярош(кусок говна) его рулевой?????
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Так а кто виноват что националисты между собой не могут найти общего языка? Если мне не изменяет память разбежались по разным углам ещё в первом году после Майдана. Всё как в старой поговорке: "Где два украинца - там три гетмана"
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Развод Украины продолжается.
Кремль расставил на все роли своих козачков - президент, министры депутаты СН , добровольцы-патриоты Билецкого и Яроша и т.д. А дальше идет спектакль - Зеленский хочет сделать шаг в сторону России, сразу же прибегают актеры -патриоты Билецкого и делают вид что против этого шага. Народ сидит, смотрит и надеется , что красные линии не будут переходить. Так акт за актом этого спектакля, мы проспим Украину.
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Только тягныжопа туда не тяните, это как на свадебный торт насрать.
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