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Все про:ГПУ (3316) Горбатюк (318) Труба (157) ДБР (593)

 Слідчі ГПУ, які вели справи Майдану, перейдуть у ДБР і продовжать розслідування, - Труба

Справи Майдану продовжать розслідувати слідчі Генеральної прокуратури, але вже в складі Державного бюро розслідувань

Про це заявив директор ДБР Роман Труба в інтерв’ю Радіо Свобода, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це дасть змогу нам збільшити кількість працівників ДБР і в першу чергу – слідчих. І найголовніше – це не зупинить розслідування справ Майдану... В жодному випадку розслідування не зависне, оскільки вже була проведена робоча нарада з генеральним прокурором, а також його заступниками. У нас вже розпочато створення відповідних структурних підрозділів, які будуть здійснювати процесуальне керівництво за розслідуванням цих справ. У цей час ми на етапі створення також підрозділу, який буде розслідувати ці кримінальні провадження", – заявив директор ДБР.

Як зазначив Труба, згідно із законопроєктом, слідчі Генпрокуратури, які розслідують справи Майдану, перейдуть до ДБР за спрощеною процедурою.

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"Вони стануть співробітниками ДБР за спрощеною конкурсною процедурою. І це спільна позиція керівництва Генпрокуратури і ДБР, оскільки у нас не буде перерваного процесу. Оскільки ці ж слідчі з команди Горбатюка зможуть одразу продовжувати, я наголошую, не розпочати, а продовжувати свою роботу і довести її до логічного завершення", – наголосив Труба.

На запитання, чи знайдеться місце Сергієві Горбатюку (екскерівник управління спецрозслідувань ГПУ – ред.) в команді ДБР, Труба відповів: "Мова йде про слідчих, які розслідують ці провадження... Якщо він є працівником Генпрокуратури, він, швидше за все, буде мати змогу перевестися і працювати в ДБР".

Нагадаємо, з 20 листопада 2019 року Генеральна прокуратура остаточно втрачає функцію слідства. У зв'язку з цим Управління спеціальних розслідувань підлягає розформуванню. Його співробітникам запропонували вибір: продовжити слідство у складі Державного бюро розслідувань або здійснювати процесуальне керівництво у цих справах в ГПУ після переатестації.

Горбатюк відмовився писати заяву на переатестацію за встановленим керівництвом Генпрокуратури зразком, оскільки, на його думку, воно не відповідає чинному законодавству.

21 жовтня генпрокурор Руслан Рябошапка створив замість Управління спеціальних розслідувань новий департамент, який здійснюватиме тільки процесуальне керівництво у справах Майдану.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156911
 
 
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Сколько можно сопли жевать ? Реально саботаж-- что за 5 лет нараследовали твари ???
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Прекрасно, 5 лет просидели в ГПУ, сейчас просидят еще 5 лет в ГБР! А зарплату им повысить, случайно, не собираются? Ну, тогда эта работа до пенсии...
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А потом их сыновья с внуками взвалят на себя эту ношу.
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Портнов уже дописывает им тома доказательств про печеньки госдепа и нацистский госпереворот?
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Портнов - це завжди брехня.
Добре, що ти не зареречуєш.
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