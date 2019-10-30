 Ветерани створюють мобільні групи для виявлення порушень при розведенні військ, - "Нацкорпус"

Про це заявив на пресконференції в Золотому координатор ініціативи "Останній блокпост", голова Київського Нацкорпусу Сергій Тамарін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт політсили.

"Плануємо створити експертні мобільні групи з ветеранів, волонтерів та колишніх військових – "Рейд за мир", – які відвідуватимуть пункти розведення, щоб знати реальну ситуацію", – розповів він.

За словами Тамаріна, від штабу ООС та ОБСЄ надходять суперечливі дані, тому мобільні групи потрібні для фіксації об’єктивної інформації про ситуацію по лінії розведення.

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"Навіть на мій 5-річний досвід військової справи ОБСЄ в більшості випадків залишається сліпою, глухою та німою до дій Російської Федерації. Тому ми хочемо об’єктивно ознайомлювати людей з тим, що ж відбувається насправді в місцях розведення", – зазначив Тамарін.

Він повідомив, що мобільні групи "Рейду за мир" збираються відвідати усі 35 пунктів, де планується розведення військ, для фіксації процесу.

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Нагадаємо, 29 жовтня о 12:00 розпочалося дзеркальне розведення сил у районі Золотого-4. За інформацією штабу ООС, на ділянці № 2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області сили і засоби відводяться на відстань 1 км від зайнятих позицій, але сам процес має тривати щонайбільше 30 днів.

Водночас учасники акції "Ні - капітуляції" повідомили про обстріл у районі Золотого-4. Ці дані підтвердила українська сторона СЦКК. Однак у штабі Об'єднаних сил пояснили, що обстрілювали Золоте поза ділянкою розведення сил, тому відведення військ почалося.

Радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк заявив, що Золоте після відведення патрулюють ветерани АТО, які тепер служать в поліції і Нацгвардії.