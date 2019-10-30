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Все про:ветерани (415) Національний корпус (218) Золоте (109) розведення сил (23)

 Ветерани створюють мобільні групи для виявлення порушень при розведенні військ, - "Нацкорпус"

Ветерани ООС, які перебувають в Золотому Луганської області, ініціюють створення мобільних груп для моніторингу ситуації по всій лінії розведення військ. Планується, що ці групи відвідають всі 35 населених пунктів, в яких має відбутися розведення.

Про це заявив на пресконференції в Золотому координатор ініціативи "Останній блокпост", голова Київського Нацкорпусу Сергій Тамарін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт політсили.

"Плануємо створити експертні мобільні групи з ветеранів, волонтерів та колишніх військових – "Рейд за мир", – які відвідуватимуть пункти розведення, щоб знати реальну ситуацію", – розповів він.

За словами Тамаріна, від штабу ООС та ОБСЄ надходять суперечливі дані, тому мобільні групи потрібні для фіксації об’єктивної інформації про ситуацію по лінії розведення.

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"Навіть на мій 5-річний досвід військової справи ОБСЄ в більшості випадків залишається сліпою, глухою та німою до дій Російської Федерації. Тому ми хочемо об’єктивно ознайомлювати людей з тим, що ж відбувається насправді в місцях розведення", – зазначив Тамарін.

Він повідомив, що мобільні групи "Рейду за мир" збираються відвідати усі 35 пунктів, де планується розведення військ, для фіксації процесу.

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Нагадаємо, 29 жовтня о 12:00 розпочалося дзеркальне розведення сил у районі Золотого-4. За інформацією штабу ООС, на ділянці № 2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області сили і засоби відводяться на відстань 1 км від зайнятих позицій, але сам процес має тривати щонайбільше 30 днів.

Водночас учасники акції "Ні - капітуляції" повідомили про обстріл у районі Золотого-4. Ці дані підтвердила українська сторона СЦКК. Однак у штабі Об'єднаних сил пояснили, що обстрілювали Золоте поза ділянкою розведення сил, тому відведення військ почалося.

Радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк заявив, що Золоте після відведення патрулюють ветерани АТО, які тепер служать в поліції і Нацгвардії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156910
 
 
 Топ коментарі
 
В 2014-м году для всех функций по защите государственности в Донецке, Луганске и иных городах Донбасса были подразделения милиции и внутренних войск. Сильно помогло?
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Кажись правильный базар Зе успокоил нацжен авакяна. Смотрите - уже не блокировать "сдачу" будут, а следить за процессом! причем побежали впереди паровоза. Ещё за дополнительные точки разведения никто и не договорился.
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для всех силовых функций в зоне разведения введена НГУ. только порохоботы об этом не говорят,потому что зрада развалится
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В 2014-м году для всех функций по защите государственности в Донецке, Луганске и иных городах Донбасса были подразделения милиции и внутренних войск. Сильно помогло?
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так то были старые..а это новые реформировааные петей. или ты не веришь в петины реформы?
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Как же не верить? Единственная реформа, которая борыге удалась. Зелебобики против всего визжат окромя ведомства авакова.

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..и в Станице же помогло..в Станице орков нет
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А хто їх уповноважував?!
Пора вже ставити на місце всіх цих "витиранів" з "ахтивістами"!
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Оплот - нацжены Авакяна будут смотреть за порядком, не смешите мои тапочки
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Кажись правильный базар Зе успокоил нацжен авакяна. Смотрите - уже не блокировать "сдачу" будут, а следить за процессом! причем побежали впереди паровоза. Ещё за дополнительные точки разведения никто и не договорился.
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вот теперь базар и начнется - контроль, как выполняет Зе обещанное на коленях...
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Птенцы Авакова. Настоящие ветераны будут 21 ноября выносить мозги ЗЕлёным в Киеве.
Предатели Украины окопались именно в столице.
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Походу российские и украинские олигархи уже вошли в сговор. И всё это под контролем ФСБ России. О каких национальных интересах Украины может идти речь ?
Бабло правит миром и кошерные подонки.
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сам придумал пугалку- сам испугался и других напугать пытаешься? не выйдет))
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"Майданчики Яценка": САП викликала всіх членів комітету Ради на допит
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проукраински настроенные жители уже детей вывезли...
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Уже 35 НП, и кто ж такой план напредлагал. А вообще дело хорошое, власть без контроля, как при шоколаднике, быстро становится бесконтрольной . Ветераны создают мобильные группы, чтобы выявлять нарушения при разведении войск, - "Нацкорпус" - Цензор.НЕТ 6995
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Это правильно, главное чтоб без истерик...важны факты а не фантики от рошенок! И без саботажа и подрывной деятельности.
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Я злодіїв, бандитів, коррупціонерів, кришувателей, виявляти було б непогано. 30 років не виявляли.
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Эти "ветераны" нацкорпуса - пророссийские провокаторы. Лугандоны заметят их в зоне разведения и начнут обстреливать. Процесс разведения, естественно, сорвется. Пуйлу это только и надо, лишь бы с Донбасса не уходить.




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Аваковские дрессированные клоуны решили устроить очередной цирк.
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"Даже на мой 5-летний опыт военного дела ОБСЕ в большинстве случаев остается слеп, глух и нем к действиям Российской Федерации. Источник: https://censor.net.ua/n3156910
До дій росії сліпі, а от ветеранів ато відразу побачать та повідомлять куди треба,саме тому 28 -го було запроваджено спецрежим "жовтий".
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