 Фракція "ЄС" зареєструвала проєкт заяви ВР про підтвердження наміру Києва отримати ПДЧ в НАТО, - Ірина Геращенко

Як передає Цензор.НЕТ, про це написала в Фейсбуці народний депутат, співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко.
"Нас непокоять заяви з владного табору, що ніхто нам зараз ПДЧ не дасть, а отже, не варто і наполягати. Якби ми були "реалістами", будували зовнішню політику за принципом "ніхто нам безвіз, поки йде війна, не дасть" і не тиснули на наших партнерів, то досі Україна не мала б ні Угоди про асоціацію, ні безвізу", - зазначила політик.
Також парламентарій підкреслила, що не треба ще раз просити ПДЧ. Адже Україна подала відповідне звернення ще в 2008 році. Але треба актуалізувати нашу позицію в цьому питанні.
"Пропонуємо звернутися до НАТО з заявою про підтвердження наміру України отримати ПДЧ, і очікуємо, що парламенти країн-членів Альянсу сприятимуть отриманню Плану", - зазначила політик.
Ірина Геращенко зазначила, що Україна в цьому питанні має говорити, тиснути, і домагатися свого.
Також народний депутат повідомила, що сьогодні на профільному комітеті зовнішніх відносин розгляд цієї заяви було включено до порядку денного.
"Правда, саме рішення комітет ухвалить тільки на наступних зборах", - додала вона.
Резюмуючи політик зазначила, що докір пана Яременка, що попередня влада мало зробила в зовнішній політиці і для інтеграції з НАТО - почутий. І запропонувала "слугам" показати приклад і зробити більше в цьому напрямку.
Порох поднял из пепелища войско - вооружил, одел, накормил.
Порох сколотил Антипутинскую коалицию, которая без него рассыпается на глазах2. К 2019 в отличие от 2014 Украина прочно стояла на ногах.
Войскам РФ не светило НИЧЕГО, а сам Путинский Рейх плавно тонул в говне под санкциями.
Оставалось только дожимать до Победы Украины.
Кремлю надо было срочно убрать Пороха и разрушить позиции Украины изнутри. Но как?3. Подослать киллера? Убийство Главкома лишь еще сильнее сплотило бы нацию.
Нашелся гораздо более эффективный вариант - опорочить, оболгать, смешать с дерьмом, оболванить быдло и внушить ему ненависть к Пороху - и оно все сделает само своими руками.
Была запущена операция Клоун.Но убрали его в итоге не диверсанты ГРУ, а миллионы зебилов.
Это такой позор и такая подлость...
(автор неизвестен)
Боюсь,что многие сказали бы на все воля Бога, а то и похлеще
Це опитування.
ги
Потім потрібно ратифікувати Римський статут. І покарати злочинців причетні до злочинів, що коїлись там з 2014 року.
Оскільки за президентства Порошенка в Конституцію внесли зміни, що метою України є членство в ЄС і НАТО, то логічно, що треба подати нову заяву, або підтвердити заяву від 2008 року.
ги
бійся, кацапня!!!
не стесняйся, облегчи душу, мы поймем.
ги
пасибки, есть еще на Цензоре нормальные люди ...
ги
Инопланетяне!
Я сегодня сам лично видел...
Но не строят в украинском Запорожье.
Вот чего Украине не хватало
Этой бумажки
О ПДЧ
А если бы её сварганили при бывшем гидранте
то уже бы давно вступили
Теперь предыдущее ворьё и настоящее ворьё
точно пропетляют
В НАТО
там же
одни лохи