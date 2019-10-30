 Фракція "ЄС" зареєструвала проєкт заяви ВР про підтвердження наміру Києва отримати ПДЧ в НАТО, - Ірина Геращенко

Як передає Цензор.НЕТ, про це написала в Фейсбуці народний депутат, співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко.

"Нас непокоять заяви з владного табору, що ніхто нам зараз ПДЧ не дасть, а отже, не варто і наполягати. Якби ми були "реалістами", будували зовнішню політику за принципом "ніхто нам безвіз, поки йде війна, не дасть" і не тиснули на наших партнерів, то досі Україна не мала б ні Угоди про асоціацію, ні безвізу", - зазначила політик.

Також парламентарій підкреслила, що не треба ще раз просити ПДЧ. Адже Україна подала відповідне звернення ще в 2008 році. Але треба актуалізувати нашу позицію в цьому питанні.

"Пропонуємо звернутися до НАТО з заявою про підтвердження наміру України отримати ПДЧ, і очікуємо, що парламенти країн-членів Альянсу сприятимуть отриманню Плану", - зазначила політик.

Ірина Геращенко зазначила, що Україна в цьому питанні має говорити, тиснути, і домагатися свого.

Також народний депутат повідомила, що сьогодні на профільному комітеті зовнішніх відносин розгляд цієї заяви було включено до порядку денного.

"Правда, саме рішення комітет ухвалить тільки на наступних зборах", - додала вона.

Резюмуючи політик зазначила, що докір пана Яременка, що попередня влада мало зробила в зовнішній політиці і для інтеграції з НАТО - почутий. І запропонувала "слугам" показати приклад і зробити більше в цьому напрямку.