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 Політика України
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Все про:ГПУ (3316) Правоохоронні органи (322) Горбатюк (318) Рябошапка Руслан (170)

 Після звільнення Горбатюка якість і ефективність розслідування справ Майдану значно підвищиться, - Рябошапка

Генпрокурор Руслан Рябошапка вважає, що після звільнення з ГПУ керівника управління спецрозслідувань Сергія Горбатюка ефективність розслідування справ Майдану значно підвищиться.

Про це Рябошапка заявив журналістам перед засіданням регламентного комітету Верховної Ради, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

"Думаю, що зі звільненням пана Горбатюка якість розслідування значно підвищиться і ефективність підвищиться", — сказав він.

Генпрокурор нагадав, що ГПУ створила спеціальний департамент процесуального керівництва у справах Майдану. Також Рябошапка розповів, що домовився з директором Держбюро розслідувань Романом Трубою, що у ДБР також буде спеціальний підрозділ для розслідування цих справ.

Читайте також: Департамент ГПУ з розслідування справ Майдану очолив колишній заступник начальника іншого підрозділу Мисяк, його заступником став Донський з управління Горбатюка

"Ті справи, які є у нас зараз, більшою мірою перейдуть до ДБР, там будуть люди, які цим займатимуться. Можливо, це будуть слідчі з управління спецрозслідувань ГПУ (які займалися розслідуванням справ Майдану — ред.)", — зазначив він.

Щодо Горбатюка Рябошапка сказав: "Людина 5 років очолювала цей департамент, мала фактично свою міні спеціальну прокуратуру з криміналістами, процесуальними керівниками, і результат ми бачимо: 14,5 тисячі томів, з яких тільки 8 тисяч стосуються подій на Майдані. Це означає, що половина роботи, яку вони робили, стосувалася чогось іншого, аде не подій на Майдані. Ось вам відповідь на ефективність роботи".

Нагадаємо, з 20 листопада 2019 року Генеральна прокуратура остаточно втрачає функцію слідства. У зв'язку з цим Управління спеціальних розслідувань підлягає розформуванню. Його співробітникам запропонували вибір: продовжити слідство у складі Державного бюро розслідувань або здійснювати процесуальне керівництво у цих справах в ГПУ після переатестації.

Горбатюк відмовився писати заяву на переатестацію за встановленим керівництвом Генпрокуратури зразком, оскільки, на його думку, воно не відповідає чинному законодавству.

21 жовтня генпрокурор Руслан Рябошапка створив замість Управління спеціальних розслідувань новий департамент, який здійснюватиме тільки процесуальне керівництво у справах Майдану.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156907
 
 
 Топ коментарі
 
Реально Горбатюк 5 лет просрал -- слов много результат нулевой После увольнения Горбатюка качество и эффективность расследования дел Майдана значительно повысится, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 1265
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Этого Горбатюка пыталась выгнать и предыдущая власть, но все начали орать что она (власть) хочет похоронить это дело.
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Бабцю Вангу із гроба підняв Рябошапка. І вона йому навангувала.
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Реально Горбатюк 5 лет просрал -- слов много результат нулевой
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Этого Горбатюка пыталась выгнать и предыдущая власть, но все начали орать что она (власть) хочет похоронить это дело.
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Сподіваємось, що в кінці кінців, ми взнаємо правду про те, з чього все почалося і хто почав стріляти.
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Не будемо говорити про Зєлєпутю. Там діагноз очевидний. Одне цікаво: хто з призначених ним топ чиновників показав бодай мінімальну ефективність? Всі їх героїчні, епохальні звершення плавно переносяться на роки вперед.
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Ну а внятно объяснить что не так с 6.5 тыс томов почему постеснялся генпрокурор? Неужели тайна следствия какого то?
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Югик уничтожил все доказательства времён Майдана,а сам сбежал(в стиле регионалов),но надо допросить несколько личностей ,имеются фотодоказательства
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Ти зебіл? Чи дебіл? Чи казачок засланий з-за поребрика?
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Готовьтесь! Под маркой антикоррупционеоов пришел Антимайдан.
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они будут расследовать и преследовать тех кто был на Майдане
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Це припущення ...
.... а ты уверен что брехня? я нет ...

"Президент Владимир Зеленский на встрече с начальником Управления спецрасследований ГПУ Сергеем Горбатюком говорил, что считает расследование дел Майдана необъективным, так как, по его мнению, не расследуются убийства правоохранителей." ©
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Ти написав своє "припущення" ствердно.
Так діють порохоботи.
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прочитав заявления Зеленского я могу это писать "ствердно",
а прочитав тебя, то и "без тени сомнения".
И совсем не обязательно быть порохоботом, что бы написать, что
Зеленский ЛОХ и подху№ловник!
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КОГДА ПОСАДЯТ ВСЕХ ВИНОВНЫХ !!!??? КОНКРЕТНО БЕЗ ПЕРДКОВ В ЛУЖУ !!!
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уже и антимайдановцев в наглую в правительство вводят...зебилы все равно же схавают,так ведь?...
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Дела такого плана расследуются долго (не пять лет), но легче других неочевидных преступлений. За волокиту нужно спрашивать со следаков и их кураторов.
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уход не повышает качество,приход тоже....реальных дел .которые говорят о качестве.но есть бла -бла - бла
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Горбатюка нужно было гнать - это факт, но мож сразу нужно что-то сделать, а потом уже трындеть про "лучше"? Как там, кстати, громкие прсалки каждую неделю? Уже второй месяц заканчивается.
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По делу Майдана, я так понимаю, всё плохо. Власти не знают что с этим делать и народу сказать не могут что плохо, поэтому и тянут резину.
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Начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк после увольнения с должности получил почти 950 тысяч гривен зарплаты. Об этом свидетельствуют данные декларации экс-прокурора, которую он подал из-за существенных изменений в своем состоянии.
В документе указано, что 25 октября Горбатюк получил заработную плату в размере 948 тысяч 398 гривен по основному месту работы в Генеральной прокуратуре.
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Ну, а як Коболєв отримує таку зарплату - так всім зразу заздрість припікає. Хоча коболєв зі своєю командою мільярди в казну приніс; і не грвень, а доларів...
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короче, ніча прям зараз хай піднімати з приводу звільнення Горбатюка: треба буде подивитись на результати нової команди слідаків. Десь так, через місяць... Тоді і вирішувати, чи стала їх робота більш ефективною.
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Рябая шапка
там на майдане всё просто, как кусок хозяйственного мыла
Сначала скажите, кто пристрелил Нигояна
Потом, кто размазал по Крыму и Донбассу перепуганный "Беркут"
И всё пойдет само
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балабол... ему бы на съездах КПСС выступать.
сделай сначала -- потом вещай, хотя языком пиз....ть, не мешки ворочать.
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