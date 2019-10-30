 Після звільнення Горбатюка якість і ефективність розслідування справ Майдану значно підвищиться, - Рябошапка

Про це Рябошапка заявив журналістам перед засіданням регламентного комітету Верховної Ради, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

"Думаю, що зі звільненням пана Горбатюка якість розслідування значно підвищиться і ефективність підвищиться", — сказав він.

Генпрокурор нагадав, що ГПУ створила спеціальний департамент процесуального керівництва у справах Майдану. Також Рябошапка розповів, що домовився з директором Держбюро розслідувань Романом Трубою, що у ДБР також буде спеціальний підрозділ для розслідування цих справ.

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"Ті справи, які є у нас зараз, більшою мірою перейдуть до ДБР, там будуть люди, які цим займатимуться. Можливо, це будуть слідчі з управління спецрозслідувань ГПУ (які займалися розслідуванням справ Майдану — ред.)", — зазначив він.

Щодо Горбатюка Рябошапка сказав: "Людина 5 років очолювала цей департамент, мала фактично свою міні спеціальну прокуратуру з криміналістами, процесуальними керівниками, і результат ми бачимо: 14,5 тисячі томів, з яких тільки 8 тисяч стосуються подій на Майдані. Це означає, що половина роботи, яку вони робили, стосувалася чогось іншого, аде не подій на Майдані. Ось вам відповідь на ефективність роботи".

Нагадаємо, з 20 листопада 2019 року Генеральна прокуратура остаточно втрачає функцію слідства. У зв'язку з цим Управління спеціальних розслідувань підлягає розформуванню. Його співробітникам запропонували вибір: продовжити слідство у складі Державного бюро розслідувань або здійснювати процесуальне керівництво у цих справах в ГПУ після переатестації.

Горбатюк відмовився писати заяву на переатестацію за встановленим керівництвом Генпрокуратури зразком, оскільки, на його думку, воно не відповідає чинному законодавству.

21 жовтня генпрокурор Руслан Рябошапка створив замість Управління спеціальних розслідувань новий департамент, який здійснюватиме тільки процесуальне керівництво у справах Майдану.