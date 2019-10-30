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 Політика України
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Все про:НАТО (2123) Чорне море (345) Столтенберг Єнс (404) Загороднюк (64)

 Україна хотіла б стати членом групи НАТО в Чорному морі, - Загороднюк на зустрічі зі Столтенбергом

Сьогодні, 30 жовтня, в Одесі, в рамках візиту Північноатлантичної ради в Україну, Міністр оборони України Андрій Загороднюк провів зустріч з делегацією на чолі з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Для нас важливо підтримувати високий рівень співпраці та обмінюватися інформацією з НАТО задля безпеки як в нашій країні, так і в цілому у регіоні", — зазначив Загороднюк.

Міністр оборони поінформував іноземну делегацію про поточну ситуацію на Донбасі, а також зосередив увагу на питанні незаконної окупації Росією Кримського півострова.

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"Ми робимо все можливе, аби привернути увагу до цього питання, адже це перше подібне порушення безпеки в цьому регіоні після Другої світової війни, — наголосив Андрій Загороднюк. — До окупації Криму Росією Чорноморський регіон був зоною стабільності. Проте зараз ми спостерігаємо значне порушення міжнародного морського права у Чорному морі та значну його мілітаризацію. Все це спричиняє низку проблем комерційному судноплавству та доступу до певних зон. Ми будемо привертати увагу міжнародної спільноти до таких випадків, — зазначив керівник оборонного відомства. — Перш за все, ми будемо діяти на всіх можливих політичних рівнях та міжнародних інституціях. Ми хотіли б бути невід’ємним членом групи НАТО в Чорному

Загороднюк наголосив, що дії Росії в Чорному морі є проблемою не лише України та країн Чорноморського регіону, а й носять міжнародний характер, адже мілітаризація та ескалація в міжнародних водах носить глобальний, безпековий вплив. Тому це питання повинно братися до уваги та імплементуватися у політику зацікавлених країн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156903
 
 
 Топ коментарі
 
Алексей Арестович
10 ч. ·

СИТУАЦИЯ СОГЛАСИЯ.
- Между прочим, первым отводят соединение, в котором количество проголосовавших за Зе было едва ли не наибольшим по всем ВСУ.
Это раз.

В Чили, на выходных, в столице Сантьяго, вышло на протест 1 млн 200 тыс. формальная причина - повышение стоимости проезда на гривну.https://www.facebook.com/alexey.arestovich
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Цілих 5 років Порошенко вам казав що Українці це на бидло, ні блін ви проголосували за бидло малороськп, за зєхуйла.
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Он багато чого казав , а робив навпаки . Бо без лоха , йму було жити плохо
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163 дні ******* у владі а для України зробив хорошого нуль, тільки перед рашкою пнеться.
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Не. Ну ты не прав.

Коломойский весь в повидле. Для него за эти полгода сделано немеряно. А арестованные Британией активы Беня теперь компенсирует из Роиси.
Отсюда и всё миротворчество его слуг произрастает.
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Мудро розповідає мужик, тільки політична вага 3 грама.
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Цілих 5 років Порошенко вам казав що Українці це на бидло, ні блін ви проголосували за бидло малороськп, за *******.
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Он багато чого казав , а робив навпаки . Бо без лоха , йму було жити плохо
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Петя обещал что НАТО хочет ! А клаваны пришли и всепрапало .Шо было надбано 5 годами непосильных трудов самого шоколадного Атца и его соевых соратников . В результате они надбали только хатынки в Лондоне , а страна аж нового Атца нации .Какой нации скоро будет видно
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Можно подумать, что для НАТО лучше Украина в НАТО, чем кацапские войска в Украине прямо у границ Европы.
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Україна і хотєла би, но "янелоху" бліже тайожний союз.
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Алексей Арестович
10 ч. ·

СИТУАЦИЯ СОГЛАСИЯ.
- Между прочим, первым отводят соединение, в котором количество проголосовавших за Зе было едва ли не наибольшим по всем ВСУ.
Это раз.

В Чили, на выходных, в столице Сантьяго, вышло на протест 1 млн 200 тыс. формальная причина - повышение стоимости проезда на гривну.https://www.facebook.com/alexey.arestovich
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та блин, а как я прочитаю? віложил бі всю статью тут шоб не искать на других сайтах
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"членом в море" - это вазелин в красных труселях купается в Одессе за бюджетный кошт
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"Мы хотели бы быть неотъемлемым членом группы НАТО..."

Но пока получается только членом в группе у рояля.
Украина хотела бы стать членом группы НАТО в Черном море, - Загороднюк на встрече со Столтенбергом - Цензор.НЕТ 2978
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А що то за така "група NATO" і з чим Україна хотіла б там стояти - з рибальсько-патрульними крейсерами? Украина хотела бы стать членом группы НАТО в Черном море, - Загороднюк на встрече со Столтенбергом - Цензор.НЕТ 472
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влада нічого не робить щоб нас прийняли в нато а повинні поставити ультиматум щоб виконали меморандум 94 року впершу чергу сша англія франція треба не слюни пускати не просити а вимагати а тим часом швидкими темпами укріпляти збройні сили а не мвд прокуратуру і держ органи
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"меморандум" від якого слова так називається?
правильно!

всім отож покласти на нього.
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Украина хотела бы стать членом группы НАТО в Черном море, и становится членом рашистского таежного союза отводя украинские войска от линии фронта с рашистским врагом НАТО?
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