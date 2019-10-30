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Все про:ВР (5968) секс (70) вибачення (27) Яременко Богдан (54) Слуга народу (415)

 "Від дружини і дітей до фракції і президента", - Яременко вибачився за скандал із секс-листуванням у залі ВР

Народний депутат від "Слуги народу" Богдан Яременко вибачився перед усіма, кому створив проблеми листуваннями спочатку з повією, а пізніше - з молодими дівчатами, що потрапили в об'єктиви журналістів

Вибачення Яременко опублікував на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Не всі рішення бувають однаково вдалими. Я видалив попередній пост і хочу вибачитися перед усіма, кому своїм необдуманим вчинком створив проблеми: від дружини і дітей до фракції і президента", - написав Яременко.

Від дружини і дітей до фракції і президента, - Яременко вибачився за скандал із секс-листуванням у залі ВР 01

Читайте також: "Скільки тобі грошей потрібно на місяць?": ЗМІ оприлюднили ще одне листування нардепа Яременка з дівчатами. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, журналісти зняли переписку "слуги народу" Яременка з повією під час роботи в сесійній залі парламенту. Нардеп, зі свого боку, заявив, що влаштував провокацію. Він стверджував, що хотів таким чином висловити протест проти непрофесійної роботи журналістів.

Через кілька годин після цього журналісти зняли його листування вже не зі співробітницею секс-бізнесу, а з молодими дівчатами в "Тіндері" (додаток для знайомств. - Ред.).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Любов врятує світ", - Тищенко про листування Яременка з повією

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156902
 
 
 Топ коментарі
 
Высокоморальные Слуги Народа "От жены и детей до фракции и президента", - Яременко извинился за скандал с секс-перепиской в зале ВР - Цензор.НЕТ 6905
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Багато галасу даремно.

З недавнього часу моє ставлення до п.Яременка змінилося в гірший бік, але цей інцидент не вартий уваги. Бо розважитися з дівчатками -- природнє бажання здорового чоловіка. Головне, щоб не коштом платників податків.
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"Від дружини і дітей до фракції і президента", - Яременко вибачився за скандал із секс-листуванням у залі ВР - Цензор.НЕТ 537

Шось Бодя нерадісний ! "Від дружини і дітей до фракції і президента", - Яременко вибачився за скандал із секс-листуванням у залі ВР - Цензор.НЕТ 7935 А дружина золота на себе нап"ялила, як ворона ! "Від дружини і дітей до фракції і президента", - Яременко вибачився за скандал із секс-листуванням у залі ВР - Цензор.НЕТ 7935
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Он должен уволиться, иначе это просто позор.
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а, может, он готовит законопроект о легализации проституции...!?
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Аліна, та ти не переживай. На твоє місце порохофіли не претендують. Так що можеш далі займатися своїми "трудами"
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Потрахатись на стороні це не злочин, заспокойтесь, багато гірше коли депутати які вірні своїм дружинам продають та обкрадають державу.
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Короче відмазка про провокацію не проканала, після розмови з дружиною Бодя до вечора вирішив вибачитись перед всіма !
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мне,да и большинству интересно узнать,как на этот рейтенгоубойный проступок,отреагирует пан Z. Если промолчит-рейтинг уйдет в минус. "Від дружини і дітей до фракції і президента", - Яременко вибачився за скандал із секс-листуванням у залі ВР - Цензор.НЕТ 2030
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Врятле, ЗЕбилам пофиг они в каментах его оправдывают. Не забываем шо ЗЕбил это по сути тот же кацап...
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морда яременка похожа на заросшую манду- превратилась в то, о чем думает
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Судя по физиомордии там было обоИудное желание, не то что у бедного Кивы на самообслуживании)))
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Дебил...***.Не мог спрятаться где добкин-младший нюхал,за колонной?
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Не факт ,что там не насрано,учитывая качество ,,новыхлиц,,
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Говорил я ему,- кабаки и бабы доведут до цугундера. (с)
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та ну ***, какие проблемы,конечно мы тебя простим))) ты ж слуга НАРОДА)))) вам же **** все можно, вы же ПРАВИЛЬНЫЕ, не то что попередники! гандоняры!!!!
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Молодец хрячек косматый ,но зачем же 100 долл , когда за даром можно Дубинского отмассировать , Гончарука, Нефедова .Все схожи на Вурст .Прошлая Рада нас веселила дибилами , теперь вы веселите .
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