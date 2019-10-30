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Все про:обстріл (5656) операція Об'єднаних сил (1706) розведення сил (1)

 Ворог від початку доби 9 разів порушив перемир'я, втрат немає, в Золотому-4 другу добу триває розведення сил, - штаб ООС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділи із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї. Зафіксовано і вогневу активність ворожих снайперів.

Про це Цензор.НЕТ повідомив у пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник тричі обстріляв:

  • поблизу Красногорівки - зі станкових протитанкових гранатометів і крупнокаліберних кулеметів;
  • двічі неподалік Водяного, - з гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили 6 обстрілів наших позицій:

  • біля Зайцевого - з мінометів калібру 82 мм і автоматичних гранатометів;
  • тричі поблизу Кримського - з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї
  • неподалік Луганського - зі стрілецької зброї;
  • біля Південного - з СПГ, автоматичних гранатометів і крупнокаліберних кулеметів.

Упродовж цієї доби втрат внаслідок ворожих обстрілів серед військовослужбовців Об'єднаних сил не зафіксовано.

Триває другу добу процес розведення сил і засобів з обох сторін (дзеркально) на ділянці №2 в районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області".

Читайте також: Золоте після відведення патрулюють ветерани АТО, які тепер служать у поліції і Нацгвардії, - Шкіряк. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156901
 
 
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Теперь про обстрелы и потери нам врут не кацапы, а власть Коломойского.
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В 28-й потери сегодня... https://dumskaya.net/news/na-fronte-pogib-soldat-odesskoy-mehbrigady-104833/
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Усі втрати місцевих жителів тепер на новій зеленій владі.
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то, что потерь нет - хорошо и будем надеяться(!), что так оно и есть.........
на счет обстрлов и развод/отвод - похоже на театр абсурда........
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Ложь - это правда.
Интересы Коломойского - патриотизм.
Интересы Кремля - закон.
Украинцы - препятствие.
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Читаю комментарии и удивляюсь...
Как же порохоботы хотят потерь с нашей стороны!!! Аж визжат...
Это тихий ужас просто...
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