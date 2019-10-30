 Ворог від початку доби 9 разів порушив перемир'я, втрат немає, в Золотому-4 другу добу триває розведення сил, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомив у пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник тричі обстріляв:

поблизу Красногорівки - зі станкових протитанкових гранатометів і крупнокаліберних кулеметів;

двічі неподалік Водяного, - з гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили 6 обстрілів наших позицій:

біля Зайцевого - з мінометів калібру 82 мм і автоматичних гранатометів;

тричі поблизу Кримського - з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї

неподалік Луганського - зі стрілецької зброї;

біля Південного - з СПГ, автоматичних гранатометів і крупнокаліберних кулеметів.

Упродовж цієї доби втрат внаслідок ворожих обстрілів серед військовослужбовців Об'єднаних сил не зафіксовано.

Триває другу добу процес розведення сил і засобів з обох сторін (дзеркально) на ділянці №2 в районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області".

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