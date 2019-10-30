 До вересня наступного року всі регіональні митниці будуть об'єднані, - Нефьодов

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Я буду міняти всіх. Просто на етап реєстрації є юридичні обмеження, кого можна призначити. Я не можу тебе призначити реєструвати митницю. Тому я маю все одно вибрати з існуючої верхньої керівної ланки. Але всім кажу – на виконуючих обов’язки не буде призначений жодний виконуючий обов’язки з тих митниць, які існують. Тобто, якщо митниця розформовується, її вже не буде. Я кажу, ця людина, у неї посади вже не буде", - повідомив він.

За словами керівника ДМСУ, будуть розформовані Чернігівська, Сумська, Житомирська, Черкаська, Івано-Франківська, Тернопільська, Кіровоградська митниці.

"Дніпропетровська залишиться. Зливаємо Херсонську і Миколаївську в одну. З тих, яких не залишаться, людина все, вже втратила посаду, у неї немає твердої посади, ось частина цих людей буде призначена на реєстрацію нових митниць. І після цього одразу, як тільки митниця буде створена, це приблизно від трьох до п’яти тижнів ми маємо, щоб вони були створені всі, теоретично митницю можна зробити за три тижні, прецеденти такі були. Але, напевно, в якихось регіонах буде саботаж. Тому 5 тижнів після початку реєстрації будуть оголошені конкурси", - повідомив Нефьодов.

Він повідомив, що до вересня наступного року залишиться одна митниця.

"Проміжна структура зараз, коли ми тренуємося в об'єднанні, їх буде 16 юридичних осіб. 14 регіональних, енергетична і координаційно-моніторингова. І два окремі підрозділи - це лабораторія і кінологічний центр. Тому що вони мають бути окремо", - пояснив глава митниці.

Таким чином, вважають у відомстві, буде не тільки скорочено управлінський апарат, але система стане більш керованою і централізованою.

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Також почнеться розрив зв'язків підрозділів з регіональною елітою.

"Об'єднання в єдине обличчя - це шлях не унікальний для України. Наприклад, керівник місії UAM, колишній глава митниці Фінляндії, він же проходив точно такий самий шлях. У нас будуть однакові підходи до класифікації, однакові підходи до визначення брендів, однакові підходи щодо вартості по всій Україні. Це не конкуренція між митницями", - повідомив Нефьодов.

За його даними, на першому етапі буде звільнено 500-700 співробітників з "морально-етичних" причин.

"Ми очікуємо, що 600-700 посад ми зможемо вивільнити на користь оперативних співробітників. Всі люди очікують скорочення державного персоналу, але митниця в Україні реально дуже маленька. Митниця в Польщі - 16 тисяч людей, митниця в Україні - 11 тисяч. При тому, що в Польщі тільки східний кордон, а в нас довжина набагато більша. І якщо поляки виставляють на пункт пропуску 150 людей, то ми не можемо виставити 20. Це не працює - люди мають працювати в три зміни. Тому нам треба знайти можливості для скорочення адмінперсоналу і збильшення людей, які займаються оформленням", - зазначив глава ДМСУ.

Читайте повне інтерв'ю Максима Нефьодова.