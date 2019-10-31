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 Київські новини
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Все про:повітря (39) забруднення (78) Київ (6708) екологія (489) туман (18)

 Повітря в Києві за тиждень стало брудніше, - лабораторія

Рівень забруднення в столичному повітрі за тиждень став вище через погодні умови. Найближчим часом погода зміниться, і шкідливі домішки трохи накопичуватимуться в атмосфері в такій кількості.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, інформує Цензор.НЕТ.

За даними стаціонарних постів спостережень обсерваторії, з 22 по 28 жовтня 2019 року у повітрі Києва відмічено перевищення гранично допустимих концентрацій за середньодобовим вмістом:

- завислих речовин – у 1,1-1,4 раза на проспекті Перемоги (поблизу метро "Святошин"), Бессарабській площі, вулиці Каунаській, бульварі Лесі Українки, Оболонському проспекті, Деміївській площі;

- діоксиду сірки – у 2,5-3,1 раза на площах Бессарабській і Деміївській, проспектах Перемоги і Оболонському; у 1,6-2,4 раза – на усіх інших постах міста, за виключенням проспекту Науки, 37 (біля метеомайданчика обсерваторії), де середньодобовий вміст не перевищував рівень гранично допустимих концентрацій по середньодобовому вмісту;

- оксиду вуглецю – лише 22 жовтня у 1,2 раза на Оболонському проспекті, площах Бессарабській та Деміївській;

- діоксиду азоту – у 4,1-5,2 раза – на вулицях Каунаській, Семена Скляренка, площах Бессарабській, Перемоги, Деміївській проспектах Перемоги та Оболонському; у 2,8-3,8 раза – на усіх інших постах спостережень, крім проспекту Науки, де перевищень не спостерігалось.

- формальдегіду – у 3,1-3,2 раза – на вулиці Семена Скляренка та Деміївській площі; у 2,4-2,8 раза на усіх інших постах, крім проспекту Науки.

Як зазначається, всього на 15-ти стаціонарних постах обсерваторії, де проводились щоденні спостереження за забрудненням атмосферного повітря міста, з 22 по 28 жовтня 2019 року було проаналізовано 1557 проб повітря.

"Порівняно з попереднім тижнем рівень забруднення атмосферного повітря міста дещо підвищився, що пов’язано із метеорологічними умовами. Антициклональний характер погоди з температурними інверсіями та застоями повітря сприяв накопиченню шкідливих домішок у повітрі. Більш помітне підвищення вмісту забруднювальних домішок зафіксовано на початку тижня (22-23 жовтня)", зауважили в обсерваторії.

Водночас там додали, що сильні тумани, особливо в період з 24 по 25 жовтня, сприяли перезволоженню повітря та деякому вимиванню шкідливих домішок з атмосфери, тобто в даному випадку тумани зіграли корисну дію – зменшили рівень забруднення повітря наприкінці тижня.

"Враховуючи прогнози Українського гідрометцентру на найближчі дні у Києві очікується зниження температури повітря та посилення швидкості вітру. Такі метеорологічні умови не сприятимуть накопиченню шкідливих домішок у атмосфері", - наголосили в обсерваторії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156898
 
 
 Топ коментарі
 
Так, пуп. Кияни з радістю погодилися би перенести столицю куди завгодно. Щоби уся ліміта - і квартальна, і данецька, і внутрішні гастери виїхали би нах з нашого міста. Разом зі своїми АНами та бляхами.
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Шутки шутками, но евробляхи и совковые автоТАЗы уже достали. Буквально убивают нас.
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А шо?? киев ПУП Украины?

Да Хрен с ним.
Бедные дипутаты задыхаються вместе с барыгами Воздух в Киеве за неделю стал грязнее, - лаборатория - Цензор.НЕТ 4222
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Так, пуп. Кияни з радістю погодилися би перенести столицю куди завгодно. Щоби уся ліміта - і квартальна, і данецька, і внутрішні гастери виїхали би нах з нашого міста. Разом зі своїми АНами та бляхами.
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Ти шо, справді данецький? "Кармілєц всєй страни?" На відміну від тебе, я вугіллям не харчуюся.
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Шо, рагулино, не перескочив через шлагбаум? "Медіатором" зачепився? Твої комплекси та рефлексії нас не турбують.
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Нічо, ми вміємо час від часу виганяти глистів з нашого міста. І для ЦИХ винятків теж не буде. Тож не мрій підповзти під шлагбаумом, тут нема для тебе місця.
А щодо "годування" - ти поменше дзьобом клацай, ти арбайтен, арбайтен, і по-білому. Щоби заслужені порохоботи вчасно отримували свої чималенькі (на відміну від ніщебродів-зебілів) пенсії. Ось ти скільки сьогодні відрахував до ПФ? З денної зарплати, з користування мобілкою, з пального і з денного здешевшання твоєї тачки, якщо маєш таку?
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Ти окрім своєї свинособачої інших мов не знаєш. Тож ти не співбесідник, а звичайне біосміття. Посидь у спамі, лузере.
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Тобі там буде некомфортно. Там подібний тобі соціальний контингент 100% африканського походження. Причепится до тебе і скаже M'man (my man), I'm hungry!
А ти не зрозумієш чого він хоче і вони гуртом тебе поб'ють.
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Вибачай що мимоволі назвав тебе "лімітою". Ти знаєш звідки походить твоя, твоя назва "рагуль"? Від слова "рагулина" - типу "рогатки шлагбауму", яким перекривали в'їзд через міську браму для різного небажаного контингенту. А ті, кому пощастило перестрибнути або проповзти під шлагбаумом, і є РАГУЛІ. Так мені пояснив львівський фотограф, який співпрацює з автором історичних книжок. Тож завдки й куди ТИ проповз?
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А шо Донецьк пуп України? Так хрін з ним🐸 Та нє, з ним лише зебіли.
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это событие происходит в киеве на наших глазах..еще недавно было чисто, но что-то происходит...что они делают, почему и зачем?
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ТАК А ЧЕГО ЗАРАННЕЕ НЕ СООБЩИЛИ !!!??? И ЛЕГКИЕ КТО НОВЫЕ ДАСТ !!!???
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