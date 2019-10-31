 Повітря в Києві за тиждень стало брудніше, - лабораторія

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, інформує Цензор.НЕТ.

За даними стаціонарних постів спостережень обсерваторії, з 22 по 28 жовтня 2019 року у повітрі Києва відмічено перевищення гранично допустимих концентрацій за середньодобовим вмістом:

- завислих речовин – у 1,1-1,4 раза на проспекті Перемоги (поблизу метро "Святошин"), Бессарабській площі, вулиці Каунаській, бульварі Лесі Українки, Оболонському проспекті, Деміївській площі;

- діоксиду сірки – у 2,5-3,1 раза на площах Бессарабській і Деміївській, проспектах Перемоги і Оболонському; у 1,6-2,4 раза – на усіх інших постах міста, за виключенням проспекту Науки, 37 (біля метеомайданчика обсерваторії), де середньодобовий вміст не перевищував рівень гранично допустимих концентрацій по середньодобовому вмісту;

- оксиду вуглецю – лише 22 жовтня у 1,2 раза на Оболонському проспекті, площах Бессарабській та Деміївській;

- діоксиду азоту – у 4,1-5,2 раза – на вулицях Каунаській, Семена Скляренка, площах Бессарабській, Перемоги, Деміївській проспектах Перемоги та Оболонському; у 2,8-3,8 раза – на усіх інших постах спостережень, крім проспекту Науки, де перевищень не спостерігалось.

- формальдегіду – у 3,1-3,2 раза – на вулиці Семена Скляренка та Деміївській площі; у 2,4-2,8 раза на усіх інших постах, крім проспекту Науки.

Як зазначається, всього на 15-ти стаціонарних постах обсерваторії, де проводились щоденні спостереження за забрудненням атмосферного повітря міста, з 22 по 28 жовтня 2019 року було проаналізовано 1557 проб повітря.

"Порівняно з попереднім тижнем рівень забруднення атмосферного повітря міста дещо підвищився, що пов’язано із метеорологічними умовами. Антициклональний характер погоди з температурними інверсіями та застоями повітря сприяв накопиченню шкідливих домішок у повітрі. Більш помітне підвищення вмісту забруднювальних домішок зафіксовано на початку тижня (22-23 жовтня)", зауважили в обсерваторії.

Водночас там додали, що сильні тумани, особливо в період з 24 по 25 жовтня, сприяли перезволоженню повітря та деякому вимиванню шкідливих домішок з атмосфери, тобто в даному випадку тумани зіграли корисну дію – зменшили рівень забруднення повітря наприкінці тижня.

"Враховуючи прогнози Українського гідрометцентру на найближчі дні у Києві очікується зниження температури повітря та посилення швидкості вітру. Такі метеорологічні умови не сприятимуть накопиченню шкідливих домішок у атмосфері", - наголосили в обсерваторії.