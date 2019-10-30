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 Антикорупційний суд оштрафував на 51 тис. грн суддю Апеляційного суду Дніпропетровщини Посунся за неподання декларації

30 жовтня 2019 року Вищий антикорупційний суд оголосив обвинувальний вирок судді апеляційного суду Дніпропетровської області Надії Посунся за фактом неподання декларацій, що передбачено Законом України "Про запобігання корупції".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

"Колегія антикорупційного суду повністю підтримала позицію начальника 6 відділу САП Сергія Козачина і прокурора 6 відділу САП Андрія Касьяна і визнала суддю винною у вчиненні злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України.

Суд призначив служительці Феміди покарання у вигляді 51 тис. гривень штрафу (3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) з позбавленням права обіймати державні посади (крім виборних) упродовж року", - йдеться в повідомленні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156897
 
   
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интересно сколько стран она объездит за этот год ? ... надеюсь активисты найдутся и проконтролируют ..
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На Волині місцеві жителі перегородили шлях до роботи судді Ківерцівського райсуду Івану Підгорному, який у далекому 2010 році погорів на хабарі.
Вони зажадали, щоб чиновника засадили за ґрати. Відео з місця інциденту опублікувало на своїй сторінці у Facebook видання "Сила правди" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
Так, на відеозаписі видно, що натовп волинян із криками "Ганьба!" буквально не дав пройти судді на своє робоче місце. Навіть присутні на місці правоохоронці ніяк не змогли допомогти Підгірному.
Антикорупційний суд оштрафував на 51 тис. грн суддю Апеляційного суду Дніпропетровщини Посунся за неподання декларації - Цензор.НЕТ 4751
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