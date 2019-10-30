 Комітет ВР одноголосно підтримав зняття з Дубневича недоторканності

За те, щоб передати подання на притягнення Дубневича до відповідальності на розгляд парламенту, члени комітету проголосували одноголосно. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
При цьому за те, щоб підтримати подання на арешт Дубневича, висловилися 9 членів комітету з 11.
Раніше стало відомо про те, що Рябошапка вніс до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Ярослава Дубневича. За даними Рябошапки, матеріали справи щодо Дубневича стосуються двох епізодів: неправдивого декларування та закупівель для "Укрзалізниці".
А може патріот бути злодієм ?
- В принципі,так..
-татку... Татку !?
Тоді дуже великий злодій може бути дуже великим патріотом !?
-
тому -без лапок..
ЗЫ. а что там с Шевченко - депитутом от "Слуги Урода" который на Рашка Тв задвигал компромисы?!.. этот поц должен как минимум потерять мандат..
и это при том, что он откровенный прилипала, космополит безродный(с)
Источник:https://censor.net.ua/n3156895"
А про те, хто з зебілів Бєню на державну посаду призначав ніяк згадати не можеш. Однотурова якась у тебе пам'ять.
То есть ЗЕкловуны его даже не собирались садить)))) Ахахах...он убежал наверно потому что испугался неЛоха ведь ему уже 42 года!! СТрашна аж жуть..Так никого ни не посадили клоуны лол)))
Їм би ще Садового до трійці і якраз!!!
проти
Синютка Олег Михайлович пЄС
Папієв Михайло Миколайович ЗАЖОП