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Все про:ВР (5968) недоторканність (468) подання (16) Дубневич (36)

 Комітет ВР одноголосно підтримав зняття з Дубневича недоторканності

Регламентний комітет Верховної Ради підтримує притягнення депутата Ярослава Дубневича до відповідальності.

За те, щоб передати подання на притягнення Дубневича до відповідальності на розгляд парламенту, члени комітету проголосували одноголосно. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

При цьому за те, щоб підтримати подання на арешт Дубневича, висловилися 9 членів комітету з 11.

Читайте також: Я за те, щоб з мене зняли депутатську недоторканність, тікати нікуди не збираюся, - Дубневич

Раніше стало відомо про те, що Рябошапка вніс до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Ярослава Дубневича. За даними Рябошапки, матеріали справи щодо Дубневича стосуються двох епізодів: неправдивого декларування та закупівель для "Укрзалізниці".

Також читайте: "Слуга народу" підтримає зняття недоторканності з Дубневича, - Корнієнко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156895
 
 
 Топ коментарі
 
Значит на Петю ничего нет, ведь его никто не трогает. Классно ЗЕбилов сделали вместе!!
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откровенно сказать, поддерживаю на 100%.. еще бы братьев сепаратистов Балог перетрусить и перетрахать..
ЗЫ. а что там с Шевченко - депитутом от "Слуги Урода" который на Рашка Тв задвигал компромисы?!.. этот поц должен как минимум потерять мандат..
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Так и на Свинарчуков уже ищут штрафы за переход улицы в неположенном месте, чтобы наказать за хоть какое-нибудь преступление, не зря же про Аль Капоне начали вспоминать, мол - главное посадить...
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Значит на Петю ничего нет, ведь его никто не трогает. Классно ЗЕбилов сделали вместе!!
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Так и на Свинарчуков уже ищут штрафы за переход улицы в неположенном месте, чтобы наказать за хоть какое-нибудь преступление, не зря же про Аль Капоне начали вспоминать, мол - главное посадить...
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петя не дурак, все делал чужими руками. так что сначала нужно разобраться с руками, а потом и до головы дело дойдет
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Угумс дада ...ждёмс ждёмс..скоро, буквально на днях..гггг
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-Татку...татку..
А може патріот бути злодієм ?

- В принципі,так..

-татку... Татку !?
Тоді дуже великий злодій може бути дуже великим патріотом !?

-Комітет ВР одноголосно підтримав зняття з Дубневича недоторканності - Цензор.НЕТ 4052
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дітки ще таких тонкощей не відчувають..
тому -без лапок..
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откровенно сказать, поддерживаю на 100%.. еще бы братьев сепаратистов Балог перетрусить и перетрахать..
ЗЫ. а что там с Шевченко - депитутом от "Слуги Урода" который на Рашка Тв задвигал компромисы?!.. этот поц должен как минимум потерять мандат..
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на том же говношоу постоянно торчал дрыщ Гончаренко.. сначала его пресануть надо..
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Гончаренко про компромиссы не говорил.. даже не заикался..
и это при том, что он откровенный прилипала, космополит безродный(с)
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Взагалі то людина, тільки малоиси і кацапи таке питають, ще раз тобі довів що ти малорос.
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Бедные ЗЕбилы они всё ждут когда Петю посадят и шо то всё никак....А как вызжали как визжали...и шо то сдулись совсем.
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Я вибачаюсь, а путч часом на переноситься? А то читаю лізку богуцьку- бобриху мовчить.
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Їх ще не "пучтить" від 30 тис дольців, бо не всі ще отримали їх
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Порохоботы. А чего это ни в чем не повинный петин решала Грановский, украинский патриот, срочно сменил на днях украинское гражданство на израильское? Или вас это не ипет?
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Вот так и петя скоро поедет ставить себе кембриджский акцент за Гонтаревой и Луценко.
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Скора, на днях, вот 21 апреля точно Петя в Ростове будет, уже совсем близко, вот 21 мая точно Петю посадим, вот только клоуну булаву вручат и сразу посадим..Вот-вот вижу светлое будущее..скоро..уже совсем близко...Парахаботы умрут с голоду им перестанут платить .кокоокко.. и всё это уже совсем скоро - 21 апреля, кокококо
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Это кстати точно так же как Бабломойский делал, хозяин всех ЗЕбилов.
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А які ЗЕбіли у найскрутніший для України час Бєню Дніпровською (Дніпропетровською) облдержиадмігністрацією керувать призначили?
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АГа он ещё танки заправлял по 17 когда на любой заправке валом было по 12. Помним помним...хозяин Всех ЗЕбилов и начальник Зекловуна умел гешефтик сделать ВОт Порошенко и выгнал его назад в Израиль. Да вот беда, при клоуне он опять вернулся грабить...ЗЕбилы вы сделали это вместе!!
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Ти досі памятаєш, на якій заправці свій танк заправляв, ватан?
А про те, хто з зебілів Бєню на державну посаду призначав ніяк згадати не можеш. Однотурова якась у тебе пам'ять. Комітет ВР одноголосно підтримав зняття з Дубневича недоторканності - Цензор.НЕТ 6125
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Хе-хе. Один из главных порохоботов Грановский, наевший морду вместе с петей ворованными у народа харчами, оказался умней и хитрей других порохоботовских швалей и срочно сдрыснул на землю обетованную. Заметьте, ведь дел против него не было. Усрался от страха от своих же знаний о себе.
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Заметьте, ведь дел против него не было.

То есть ЗЕкловуны его даже не собирались садить)))) Ахахах...он убежал наверно потому что испугался неЛоха ведь ему уже 42 года!! СТрашна аж жуть..Так никого ни не посадили клоуны лол)))
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І серед комітєцкіх не знайшлося жодного петріота, який би взяв нещасного нардепа на поруки? Комітет ВР одноголосно підтримав зняття з Дубневича недоторканності - Цензор.НЕТ 4989
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Хе-хе. Порохоботовские швали всегда горой за порохоботовских швалей. Это так естественно. Как там Южанина говорит, - я не могу осуждать сучку, с которой сижу рядом в раде. Она и с петей там рядом сидит.
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скажи чесно, тебе дипломат Богдан Яременко делал грязные предложения, что ты такой возбужденный выскочил на форум?..
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Шрек. Залезь в свою пещеру обратно, возьми учебник грамматики и сто раз напиши свое чесно правильно, - честно. Может запомнишь. Хотя я сомневаюсь, что у порохосрани могут быть к чему-либо способности. Даже если он изгадит своей персоной прекрасное имя Шрек.
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честно, чесно?!.. шо то ты агрессивный сегодня.. кидаешся на людей))
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Цікаво, а Богдан Дубневич голодування оголошувати буде чи поки чекатиме Ярослава в компанію?
Їм би ще Садового до трійці і якраз!!!
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Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України

проти
Синютка Олег Михайлович пЄС
Папієв Михайло Миколайович ЗАЖОП
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