 Зміни до Податкового кодексу не здатні залатати діри в бюджеті 2020

Про це заявив в ефірі 24 каналу голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, підприємства видобувної галузі нині і без того знаходяться у скрутному економічному становищі. Через високу конкуренцію на світових ринках та несприятливу цінову кон’юнктуру.

"Тож якщо додатково збільшити податковий тягар на видобувні компанії, то це може взагалі призвести до зупинки виробництва. При формуванні бюджету на наступний рік профільний парламентський комітет намагається йти найлегшим шляхом. Взяти і обкласти всіх і все більш високими податками. Але цим бюджетні дірки не залатати. Можна навпаки завдати економіці держави суттєвих втрат. Із закриттям підприємств почнеться неконтрольована міграція. Хтось про це подумав, перш ніж пропонувати парламенту законопроєкт 1210. Виробники не зможуть платити більш високу ренту на видобуток, ми втратимо ринки збуту, залишимо людей без роботи", – зазначив Михайло Волинець.

За його словами, зміни до Податкового кодексу потрібно доопрацювати, врахувати увесь негативний вплив економіку. І лише тоді виносити на розгляд парламенту.

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