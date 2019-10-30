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 Економіка
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Все про:бюджет (684) Волинець (31) Податковий кодекс (119)

 Зміни до Податкового кодексу не здатні залатати діри в бюджеті 2020

Запропоновані депутатами зміни до Податкового кодексу не здатні залатати дірки в бюджеті 2020.

Про це заявив в ефірі 24 каналу голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, підприємства видобувної галузі нині і без того знаходяться у скрутному економічному становищі. Через високу конкуренцію на світових ринках та несприятливу цінову кон’юнктуру.

"Тож якщо додатково збільшити податковий тягар на видобувні компанії, то це може взагалі призвести до зупинки виробництва. При формуванні бюджету на наступний рік профільний парламентський комітет намагається йти найлегшим шляхом. Взяти і обкласти всіх і все більш високими податками. Але цим бюджетні дірки не залатати. Можна навпаки завдати економіці держави суттєвих втрат. Із закриттям підприємств почнеться неконтрольована міграція. Хтось про це подумав, перш ніж пропонувати парламенту законопроєкт 1210. Виробники не зможуть платити більш високу ренту на видобуток, ми втратимо ринки збуту, залишимо людей без роботи", – зазначив Михайло Волинець.

За його словами, зміни до Податкового кодексу потрібно доопрацювати, врахувати увесь негативний вплив економіку. І лише тоді виносити на розгляд парламенту.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156894
 
 
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С вашей пейсатой кодлой дыры будут такие шо и бюджет США их не сможет покрыть это же страх потерявшие подонки
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у всех у кого были старые и очень старые висяки по не уплате ЕСВ и единого налога начали массово блокировать людям их карты и накладывать аресты на машины и недвижимость. правильно надо трусить низшие слои олигархи же у нас табу..
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олигархи сидят и договариваеться с Зебилом о правилах как жить дальше. Кстати, у сруских похоже, им компенсировали убытки миллиардерам за счёт остального быдлостада
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Ерунда это с бюджетом, но слышал забожитье у учителей закончилось, теперь они богатые и можно начинать урезать излишки, как ненужный баласт.

https://www.youtube.com/watch?v=9KMAng1e91o

Где деньги ЗЕ? Учителям урезают зарплату
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Припинити викидати гроші в луганду!
Нехай сєпари "на рефлексах" відчують хто кого годував.
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Да все нормально , что бы понять что такое похмелье , надо напиться . И что бы понять что популизм это хреново для страны , надо пройти через голодные бунты. По тому что умные учатся на примере Венесуэлы , а дебилы хотят пройти венесуэлу на своей шкуре.
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