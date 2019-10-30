 Блокування Угорщиною спільної заяви послів НАТО щодо України принесе Будапешту тільки іміджеві втрати, - Клімкін

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.
Клімкін зазначив: "Блокування Угорщиною натівської заяви є свідченням не уваги до українських угорців, а маніпулювання для своїх цілей. Це не дає і не дасть Угорщині нічого крім іміджевих втрат. А от відвертий діалог міг би дати вагомі практичні результати, тобто ця блокада працює проти українських угорців!"
зобов'язання всіх українських громадян вивчити українську мову ?
так от я вам скажу. спершу ці меншини українські громадяну, а вже потім все інше.
і непотрібно маніпулювати в цьому питанні.
вони будуть знати угорську, але навчатимуться українською.
повторюю. ми зрощуємо не угорців чи кацапів, а УКРАЇНЦІВ.
И им разрешат.
Потом (а чем они хуже?) чехи,словаки, русские, цыгане, поляки... И это только ОДНА область.
А что в итоге? Во ВСЕХ госучреждениях, полиции, судах, школах, армии должны ВСЕ знать делопроизводство на восьми языках? Все вывески, объявления на восьми языках?
Повторю - и это только одна область.
А в Киеве прикажете в метро объявления "Двери закрываются, следующая станция..." на пятнадцати языках?
і що тоді лишиться від України ?
Ну, закончит он школу, не зная украинского - что дальше? Баранов пасти по Карпатам? Ни в ВУЗ, ни в город на работу...
Если хочешь победить РФ нада уничтожить НАТО, которое будет защищать колонию.
А орда чорних угрів проішла по степу. Після розпаду Аварського каганату.
може просто не та Хельга.
а кому там молилися - не так важливо, бо кочова кіннота завжди переможе ополчення з рогатинами
Сиярто приезжал на ЗК, так Климкин намылился к нему на прием, но тот тупо не ответил на запрос.
Это классическое проведение по губам. И ниче, сглотнул, не поморщился.