 Блокування Угорщиною спільної заяви послів НАТО щодо України принесе Будапешту тільки іміджеві втрати, - Клімкін

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

Клімкін зазначив: "Блокування Угорщиною натівської заяви є свідченням не уваги до українських угорців, а маніпулювання для своїх цілей. Це не дає і не дасть Угорщині нічого крім іміджевих втрат. А от відвертий діалог міг би дати вагомі практичні результати, тобто ця блокада працює проти українських угорців!"

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