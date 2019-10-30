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 Політика України
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Все про:Угорщина (505) НАТО (2123) Клімкін (1511) Сійярто (67)

 Блокування Угорщиною спільної заяви послів НАТО щодо України принесе Будапешту тільки іміджеві втрати, - Клімкін

Ексглава МЗС України Павло Клімкін прокоментував ситуацію з ветуванням Угорщиною спільної заяви послів країн НАТО щодо України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

Клімкін зазначив: "Блокування Угорщиною натівської заяви є свідченням не уваги до українських угорців, а маніпулювання для своїх цілей. Це не дає і не дасть Угорщині нічого крім іміджевих втрат. А от відвертий діалог міг би дати вагомі практичні результати, тобто ця блокада працює проти українських угорців!"

Читайте також: Угорщина наклала вето на спільну заяву послів НАТО щодо України, - Сійярто

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156893
 
 
 Топ коментарі
 
Разьясните кто нибудь этому барану Сийярту, что Украина сейчас воюет с россией и защищает в том числе венгров в Украине ,от рассийских фашистов
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а що в тому законі ?
зобов'язання всіх українських громадян вивчити українську мову ?
так от я вам скажу. спершу ці меншини українські громадяну, а вже потім все інше.
і непотрібно маніпулювати в цьому питанні.
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в Венгрии цыган меньше чем в Украине
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Разьясните кто нибудь этому барану Сийярту, что Украина сейчас воюет с россией и защищает в том числе венгров в Украине ,от рассийских фашистов
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и что, это повод притеснять их теперь?
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Они как-то просили воинское подразделение ввести в украинский город, а им не разрешили.
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а що в тому законі ?
зобов'язання всіх українських громадян вивчити українську мову ?
так от я вам скажу. спершу ці меншини українські громадяну, а вже потім все інше.
і непотрібно маніпулювати в цьому питанні.
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невозможно обучение на родном языке, для венгров на венгерском
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чому це неможливо ?
вони будуть знати угорську, але навчатимуться українською.
повторюю. ми зрощуємо не угорців чи кацапів, а УКРАЇНЦІВ.
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ну потому что невозможно, читайте закон, там только начальная школа и то временно, это и есть притеснение
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неможливо зрощувати українських громадян, які навіть не спілкуються українською.
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Хорошо. Допустим, разрешат. Тут же румыны. А чем они хуже?
И им разрешат.
Потом (а чем они хуже?) чехи,словаки, русские, цыгане, поляки... И это только ОДНА область.
А что в итоге? Во ВСЕХ госучреждениях, полиции, судах, школах, армии должны ВСЕ знать делопроизводство на восьми языках? Все вывески, объявления на восьми языках?
Повторю - и это только одна область.
А в Киеве прикажете в метро объявления "Двери закрываются, следующая станция..." на пятнадцати языках?
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ви взагалі не думали, що за угорцями подібного привілею вимагатимуть і кацапи ?
і що тоді лишиться від України ?
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значит вообще всё мадьярское запретить! в нато нам всё равно не светит с такими балбесами в правительстве, поэтому и отвечать венграм надо адекватно! всё боятся , что то нарушить , кого то обидеть, а на свою страну и народ плевать. вот плюньте теперь на венгрию! Блокировка Венгрией совместного заявления послов НАТО про Украину принесет Будапешту только имидживые потери, - Климкин - Цензор.НЕТ 5525 и Кадара с Динамо депортируйте на родину .Блокировка Венгрией совместного заявления послов НАТО про Украину принесет Будапешту только имидживые потери, - Климкин - Цензор.НЕТ 4971
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И в чем притеснение? В том, что НЕ ЗАПРЕЩАЯ их язык, из просят ТАКЖЕ знать и государственный?
Ну, закончит он школу, не зная украинского - что дальше? Баранов пасти по Карпатам? Ни в ВУЗ, ни в город на работу...
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Они сегодня в Будапеште Путю ублажают, а ты разъяснить ....
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Мадяри сначала предявите Руминии за Трансельванию!
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Мадяры не любят Украину . , бо выгребали по по полной . Уроды .
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Я більш скажу мадяри діють в унісон з рашкой
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НАТО - недееспособная , никчемная организация .
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а ОДКБ это значит силища нереальная?!.. Сергей! похоже вы не понимаете назначение НАТО как организации..
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Назначение было правильное и нужное в своё время , а сейчас бюрократия и нынешние " лидеры " свели на нет все усилия . В случае реальной угрозы , ответные быстрые действия очень сомнительны .
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В нато нада быть если хочешь кусками США полакомится, в спину пару ножей бггг.

Если хочешь победить РФ нада уничтожить НАТО, которое будет защищать колонию.
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Мадяр, колись за Хельги пропустили з миром через Русь за Карпати в Панонію, а тепер вони думають, що велика амперія?!)))
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Ну так пройшли б не з миром, якби не пропускали. Проблема кочовикам рознести стадо з іконками?
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Це був час коли русси молилися: орачі Дажбог, а воі Перуну.
А орда чорних угрів проішла по степу. Після розпаду Аварського каганату.
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Так Херьга то вроді мамаша Вови-хрястителя?
може просто не та Хельга.
а кому там молилися - не так важливо, бо кочова кіннота завжди переможе ополчення з рогатинами
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Аварских чуханов песогловые же ********* и *******. Изнасилованные баби родили чеченов. Когда аварцы(чехи) сбегали то погнали угров рабами как скот.
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А коли це Клімкін імідж-бухгалтером Будапешта став?
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Молчал бы лучше.
Сиярто приезжал на ЗК, так Климкин намылился к нему на прием, но тот тупо не ответил на запрос.
Это классическое проведение по губам. И ниче, сглотнул, не поморщился.
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Патамуша казлов, он и есть казлов, или, как говорят В Украине - казламордый.
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про які іміджеві втрати мова, якщо вони вже й так - *******?
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Цікаво, в скільки справжніх баксів обійшовся, так званій "роССії" цей демарш її васала?
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...пушнины на матушке много еще в тайге, не вся сгорела.....
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Україна повина сказати "Добре" собі і взяти до уваги відношення Угорщини до України, яка блокує інтеграцію відносин України з НАТО, і скоректувати свою політику у відносинах з Угорщиною
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Не убьет русня венгров то это сделают украинцы. Один фиг никто не знает даже где она находится. Можно даже войти в состав и руками РФ откусывать куски чужих стран, а дальше как обычно строить жертву. Чисто для прикола можно бесплатный героин сбрасывать с самолетов над цыганистаном.
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