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 Політика України
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Все про:законопроект (835) металургія (146) Каленков Олександр (57)

 Законопроєкт 1210 ставить під загрозу всі металургійні підприємства України, - Каленков

Якщо закон буде прийнятий у нинішньому вигляді, то зупинить підприємства, і не тільки в Кривому Розі, але і у всій Україні

Про це заявив президент ВП "Укрметалургпром" Олександр Каленков, пише 112.

"Галузь промисловості - металургія перебуває у досить важкому стані, всі металургійні підприємства України з початку року працюють у збиток", - нагадав він.

"Минулого місяця закрилося три підприємства. Мінімально до технологічних можливостей зменшено обсяги виробництва. Фактично, консервація. Два з цих підприємств в Дніпропетровському регіоні, наприклад. Це ті підприємства, які були найбільш вразливі, але зараз в небезпеці знаходяться всі підприємства - у Маріуполі, Дніпропетровську та інших містах", - заявив Каленков.

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Нагадаємо, у Верховній Раді мають намір розглянути зміни в Податкове законодавство, винесені в законопроект № 1210, він передбачає значне підвищення ренти на залізну руду, і тим самим робить металургійну галузь в Україні збитковою, а металопродукцію неконкурентною на світових ринках через різке зростання її ціни.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156891
 
 
 Топ коментарі
 
Так уже был. И доллар по сто уже, айяйяй, шотварицца
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Истерия олигархии уже надоела, нужно прекращать выкладывать статьи этих "экспертов".
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Рекомендую всем учителям при зборе денег на шторы и разную ерурду купить кассовые аппараты. И не бунтуйте, вы сами лохи.
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тебя, вижу, учителя по голове часто били, поэтому ты их не любишь.. так грамотно писать и не научился Законопроект 1210 ставит под угрозу все металлургические предприятия Украины, - Каленков - Цензор.НЕТ 9633
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Зебилье делайте! Скорее вас вынесут, и поверьте что не в тюрьму.
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Металлургия, ФОПы..всё пойдёт по пи*де.. Зеленскому Коломойкому нужен дефолт в стране
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Так уже был. И доллар по сто уже, айяйяй, шотварицца
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Стоит никотьюб в Никополе.Как клоуна выбрали сразу отказалась от заказов араби и америка вроде.Генеральным пинчук поставил кацапа с урала.Воно припизжене лазе по цехам и вскрывает ящики рабочих.....Это видно поможет найти покупателя на трубу.
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Уже іде. Після недолугих змін до законів, у Прилуках сказали, що будуть закривати фабрику, а після анонсу законопроекту 1210 більшість металургійних компаній сказали, що будуть закривати частину ГОКів, бо працювати буде нерентабельно, крім того не забуваємо про зупинку Петрівки і ДМК - це все теж наслідки унікальних реформ. Ну, а ФОПи підуть у тінь. Зєлєбоби про наслідки не думають, вони відпрацьовують замовлення.
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Слухай, ну Ахметова може навіть його родина не любить, але він все ж дає робочі місця для більш як сотні тисяч людей (а це ж ще ніхто не рахував зв'язок зі сферою послуг). І він не збіднішає після цех "реформ", а от люди, що у нього працюють, цілком можуть. І воно того варто? Крім того металургія це одна з небагатьох галузей, де зарплати вище середнього, на відміну від сільського господарства, наприклад.
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Нехай еще про эксплуататорский капитализм расскажет, как угнетают рабкласс Законопроект 1210 ставит под угрозу все металлургические предприятия Украины, - Каленков - Цензор.НЕТ 1277
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Зелебобики! Ану-ка быстренько завойте об ахметке, который делиться прибылями не хочет!

При этом, как всегда, ни слова о том, что железной руды этот закон касается, а бениной ферромарганцевой - нет.
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Истерия олигархии уже надоела, нужно прекращать выкладывать статьи этих "экспертов".
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Та вошдь правильно сказал: откроем игровую зону и вытянем на ней всю страну.
Поэтому шариковы зебобики думают, что всю промышленность можно по писте пустить, на кой вона потрибна.
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А в тебе є альтернатива їх підприємствам? Не забувай, що в кожного з олігархів є реальний бізнес, де залучені прості люди. Невже ти реально думаєш, що від цих законопроектів буде страждати Ахметов? Йому грошей вистачить до кінця життя, ще й ого правнукам. А от люди залишаться на вулиці. Крім того, від 1210 страждати будуть не лише підприємства Ахметова.
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вся пэсрань кинулась на защиту рыжего, а говорили, что он не напарник пытруччо гыыы
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В 2007-м комбинат переходит в состав корпорации "АрселорМиттал" (ключевой совладелец - английский бизнесмен индийского происхождения, миллиардер Лакшми Миттал). Название предприятия меняется с ОАО "Миттал Стил Кривой Рог" на ОАО "АрселорМиттал Кривой Рог".
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всю жизнь они убыточные .... с пентхаузами в Лондоне .. виллами и счетами по всему Миру ... не говоря уже об оффшорах ..
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Естественно это полностью похоронит нашу металлургию во благо Мордора это же очевидно
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Законопроєкт 1210 ставить під загрозу всі металургійні підприємства України, - Каленков - Цензор.НЕТ 3056 Саша Соколенко

Естественно это полностью похоронит нашу металлургию во благо Мордора это же очевидно

я ось довго визначав..

Соколенко САша -Порохобот чи "ольгінський"..

сьогодні він ГРУБО ПРОКОЛОВСЯ.
ОЛЬГІНСЬКИЙ НА ВСІ 100 ! Законопроєкт 1210 ставить під загрозу всі металургійні підприємства України, - Каленков - Цензор.НЕТ 6708
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😂😂😂и с чего же ты сделало такие выводы ? Я тебе больше скажу есть ещё один вариант . Ты Зебильное существо которое не имеет ни малейшего представления о состоянии экономики Украины и какая часть валютной выручки приходится на металлургию . А теперь пшло ибо я брезгую общаться с дебилами 👉
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В Цензорі НІ дня без теми про бідних рудокопачів...
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та ни мишайте ахметову приумножать капитал.
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Ребята, зачем вы это постите? Кто закрыл Днепродымский комбинат? Зеленский? Его закрыл ахметов. Кто выплачивает миллиардные дивиденды акционерам? Ахметов. Была рента 8%, стала 10%. Вы думаете, такие решения принимаются наобум? Есть специально обученные люди, не те дебилы, которых вы по телеку видите, включая главного клоуна, а экономисты, которые знают что, куда как и кому перепадает и так же комуниздится или вывозится в оффшоры.
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То есть когда табачные фабрики начали закрываться это сделали грамотные экономисты?
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Кто их закрывал? Люди, читайте первоисточники, узнавайте правду, половина новостей на Цензоре - кликбейт для поднятия бабла с рекламы, кто в раде дрочил и кто проходит полиграф на камеры. Разбирайтесь в вопросах, читайте законы и изменения к ним, вас ********* с рождения, а вы гривами машете и просите еще
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Сегодня стало известно, что компания British American Tobacco (BAT) планирует полностью прекратить производство в Украине и закрыть Прилуцкую табачную фабрику. Если это произойдет, около 1200 человек, которые сейчас работают на фабрике и обслуживают производство, потеряют рабочие места. Причина этого - принятый Верховной Радой законопроект №1049, поправки к которому делают табачное производство в Украине нерентабельным. При таких условиях, по словам руководителей компании, BAT будет вынужден закрыть производство в Украине.
По этой же причине о намерениях закрыть свои украинские фабрики сообщили и другие международные табачные компании - Philip Morris International (PMI), Japan Tobacco International (JTI) и Imperial Tobacco (IT). Поэтому, если законопроект №1049 вступит в действие, Украину покинут сразу четыре крупные международные компании.
Что будет, если "табачные гиганты" уйдут из УкраиныЗакроются 4500 рабочих мест
Компании BAT, PMI и JTI возглавляют рейтинг лучших работодателей Украины. Если они будут вынуждены закрыть производства в Украине, более четырех тысяч человек потеряют работу. Стоит заметить, что это не просто работа. А именно те рабочие места, которые пока еще редкость в Украине - с официальным трудоустройством, полностью белой зарплатой, медицинским страхованием для работников и членов их семей, оплачиваемыми отпусками и больничными.Пострадает государственный бюджет
4 из 10 крупнейших налогоплательщиков в Украине - это международные табачные компании, которые ведут свой бизнес легально, "по-белому" и без теневых схем. В 2018 году эти производители в сумме заплатили 48 млрд гривен налогов в государственный бюджет. Часть налогов также поступает в городские бюджеты городов, где расположены фабрики - Прилуки, Кременчуг, Харьков, Киев. По оценкам экспертов, больше всего от закрытия заводов пострадают Прилуки и Кременчуг. Компания ВАТ инвестировала в модернизацию Прилуцкой табачной фабрики более 520 млн долл. США является крупнейшим в Черниговской области налогоплательщиком.
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а вы читали 1210, Дмитрий?)
что скажете по положению о снятии персональной ответственности с фининспектора за составление неправдивого акта?)
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аа, специально обученные люди
интервью Коломойского тут же почитайте, именно этот специально обученный человек первым озвучил - "надо ренту поднять", и тут как по мановению волшебной палочки ОП! и через две недели вносится законопроект с подъемом этой самой ренты) вот так обученные экономисты!
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Ну все логично , табачников уже кинули и теперь минус лярд баксов в бюджете , теперь взялись за руду , что бы остановить мет заводы . А это не только Ренат но и Метал Стил , то есть одна из главнейших отраслей которая приносит не только налоги но и валюту пойдет лесом . Следующим этапом надо аграриев зажать , а то слишком хорошо живут . Вот интересно когда в результате такого грамотного руками водства страной начнутся голодные бунты , тогда 73% дебилов поумнеют или и дальше будут верещать , что Монике надо время научиться.Чем дальше тем больше это шобло популистов мне Венесуэлу напоминают , там все точно так же начиналось , а теперь за кило муки убить могут , а в виде кошелька строительные тачки используют. И главное , как только станет Метал Стил , в Украину не придут даже табачный ларек открывать , не то что серьезные заводы.
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Кто кого кинул? Обоснуй конкретно по пунктам, как было, как есть и как будет, какие изменения произошли и произойдут для произхводителей сигарет и почему, когда они были запланированы и закрывали ли фабрики вообще. Зачем этот глупый чёс?
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Если поста выше мало могу еще с десяток ссылок скинуть . И то есть когда люди вкладывают десятки и сотни лямов в производство , а потом им производство делают нерентабельным , возможно у вас как то по другому называется , а у нас именно : КИНУЛИ.
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остановили производство на БАТ-Прилуки и возобновили только после консультаций с правительством, которое гарантировало, что положения, смущавшие сигаретников, не примут

сейчас консервируются несколько заводов в Каменском, людей переводят на короткий день, именно из-за новаций наших
и еще одни табачники убирают украинский офис из-за, цитата "непредсказуемой финансовой и налоговой политики"
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ох как не хочется реформистам платить часть нареформированного. И им мыролюбность не помогает.
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Слугам насрать на промышленность, они ходят в Раду чтобы проституток заказывать
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Это же логично
Их покупают, они покупают.
Запах продажный в Раде витает.
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а что такое промышленность? какое отношение эта "промышленность" имеет к народу ?
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Частина "народу" працює у промисловості (до речі, досить значна), інша частина отримує усілякі плюшки з бюджету, який промисловість наповнює. Але народ дуже швидко відчує, яке до нього відношення має промисловість, коли та промисловість зникне.
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У зелібоб одна ціль - викачати якнайбільше грошей. Тому і почали з металургії та тютюнових фабрик, бо вони і раніше становили левову частку бюджету. Але вони не розуміють, що таким чином вони лише змусять закривати підприємства, а не платити більше. Ніхто не буде працювати зі збитками.
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да и не только металлургические
экспортеров аграрной продукции тоже запросто, потому что нововведения по экспорту и НДС ударят по всем большим компаниям, которые активно экспортируют
по мелкому бизнесу, которому не дадут нормально оспаривать левые акты налоговых инспекторов и закинут неограниченное количество проверок в году
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