 Законопроєкт 1210 ставить під загрозу всі металургійні підприємства України, - Каленков

Про це заявив президент ВП "Укрметалургпром" Олександр Каленков, пише 112.
"Галузь промисловості - металургія перебуває у досить важкому стані, всі металургійні підприємства України з початку року працюють у збиток", - нагадав він.
"Минулого місяця закрилося три підприємства. Мінімально до технологічних можливостей зменшено обсяги виробництва. Фактично, консервація. Два з цих підприємств в Дніпропетровському регіоні, наприклад. Це ті підприємства, які були найбільш вразливі, але зараз в небезпеці знаходяться всі підприємства - у Маріуполі, Дніпропетровську та інших містах", - заявив Каленков.
Нагадаємо, у Верховній Раді мають намір розглянути зміни в Податкове законодавство, винесені в законопроект № 1210, він передбачає значне підвищення ренти на залізну руду, і тим самим робить металургійну галузь в Україні збитковою, а металопродукцію неконкурентною на світових ринках через різке зростання її ціни.
ЗеленскомуКоломойкому нужен дефолт в стране
При этом, как всегда, ни слова о том, что железной руды этот закон касается, а бениной ферромарганцевой - нет.
Поэтому
шариковызебобики думают, что всю промышленность можно по писте пустить, на кой вона потрибна.
Естественно это полностью похоронит нашу металлургию во благо Мордора это же очевидно
я ось довго визначав..
Соколенко САша -Порохобот чи "ольгінський"..
сьогодні він ГРУБО ПРОКОЛОВСЯ.
ОЛЬГІНСЬКИЙ НА ВСІ 100 !
По этой же причине о намерениях закрыть свои украинские фабрики сообщили и другие международные табачные компании - Philip Morris International (PMI), Japan Tobacco International (JTI) и Imperial Tobacco (IT). Поэтому, если законопроект №1049 вступит в действие, Украину покинут сразу четыре крупные международные компании.
Что будет, если "табачные гиганты" уйдут из УкраиныЗакроются 4500 рабочих мест
Компании BAT, PMI и JTI возглавляют рейтинг лучших работодателей Украины. Если они будут вынуждены закрыть производства в Украине, более четырех тысяч человек потеряют работу. Стоит заметить, что это не просто работа. А именно те рабочие места, которые пока еще редкость в Украине - с официальным трудоустройством, полностью белой зарплатой, медицинским страхованием для работников и членов их семей, оплачиваемыми отпусками и больничными.Пострадает государственный бюджет
4 из 10 крупнейших налогоплательщиков в Украине - это международные табачные компании, которые ведут свой бизнес легально, "по-белому" и без теневых схем. В 2018 году эти производители в сумме заплатили 48 млрд гривен налогов в государственный бюджет. Часть налогов также поступает в городские бюджеты городов, где расположены фабрики - Прилуки, Кременчуг, Харьков, Киев. По оценкам экспертов, больше всего от закрытия заводов пострадают Прилуки и Кременчуг. Компания ВАТ инвестировала в модернизацию Прилуцкой табачной фабрики более 520 млн долл. США является крупнейшим в Черниговской области налогоплательщиком.
что скажете по положению о снятии персональной ответственности с фининспектора за составление неправдивого акта?)
интервью Коломойского тут же почитайте, именно этот специально обученный человек первым озвучил - "надо ренту поднять", и тут как по мановению волшебной палочки ОП! и через две недели вносится законопроект с подъемом этой самой ренты) вот так обученные экономисты!
сейчас консервируются несколько заводов в Каменском, людей переводят на короткий день, именно из-за новаций наших
и еще одни табачники убирают украинский офис из-за, цитата "непредсказуемой финансовой и налоговой политики"
Их покупают, они покупают.
Запах продажный в Раде витает.
экспортеров аграрной продукции тоже запросто, потому что нововведения по экспорту и НДС ударят по всем большим компаниям, которые активно экспортируют
по мелкому бизнесу, которому не дадут нормально оспаривать левые акты налоговых инспекторов и закинут неограниченное количество проверок в году