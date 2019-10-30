 Помічник Волкера Андерсон свідчитиме Конгресу США про вплив Джуліані на політику щодо України, - CNN

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Згідно з копією його вступної заяви, яка є у розпорядженні CNN, очікується, що Андерсон розповість про те, що помічник президента США з питань нацбезпеки Джон Болтон попереджував про вплив Рудольфа Джуліані на формування політики щодо України.

"Співробітник Держдепу (Андерсон — ред.) планує повідомити Конгресу в середу, що колишній радник з національної безпеки Джон Болтон попереджав про вплив, який Руді Джуліані мав на розробку політики США щодо України під час зустрічі в середині червня з вищими американськими посадовими особами", - йдеться у повідомленні.

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Відповідно до підготовлених заяв Андерсона, він допоміг у травні розробити "ключові задачі", щоб показати, що новообраний Президент України Володимир Зеленський "прихильний до реформ". Серед них - "демонстрація незалежності Зеленського від потужних зацікавлених кіл та проведення антикорупційної та антимонопольної реформ, зміцнення американсько-української енергетичної співпраці та поліпшення двосторонніх відносин у галузі безпеки, що включало в себе збільшення закупівлі ключового американського військового обладнання Україною".

"У середині червня на засіданні Болтон заявив, що погоджується з нашими трьома напрямками зусиль, і що він також підтримує посилене залучення керівника апарату Білого дому", - зазначається у підготованій заяві Андерсона.

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"Однак він (Болтон — ред.) попередив, що Джуліані є головним голосом Президента (Трампа — ред.) щодо України, що може стати перешкодою на шляху розширення взаємодії Білого дому", - таку заяву Андерсон планує озвучити перед членами комітетів з питань розвідки, нагляду та закордонних справ Палати представників.

Болтона вважають одним із ключових свідків у даній справі. Поки що його адвокати ведуть переговори з комітетами Палати щодо можливої дачі ним свідчень в рамках процедури імпічменту Дональда Трампа.

Як зазначає CNN, окрім Андерсона, також планує дати свідчення Кетрін Крофт, співробітниця Держдепартаменту, яка працювала на Курта Волкера.

Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.