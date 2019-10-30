 Помічник Волкера Андерсон свідчитиме Конгресу США про вплив Джуліані на політику щодо України, - CNN

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Згідно з копією його вступної заяви, яка є у розпорядженні CNN, очікується, що Андерсон розповість про те, що помічник президента США з питань нацбезпеки Джон Болтон попереджував про вплив Рудольфа Джуліані на формування політики щодо України.
"Співробітник Держдепу (Андерсон — ред.) планує повідомити Конгресу в середу, що колишній радник з національної безпеки Джон Болтон попереджав про вплив, який Руді Джуліані мав на розробку політики США щодо України під час зустрічі в середині червня з вищими американськими посадовими особами", - йдеться у повідомленні.
Відповідно до підготовлених заяв Андерсона, він допоміг у травні розробити "ключові задачі", щоб показати, що новообраний Президент України Володимир Зеленський "прихильний до реформ". Серед них - "демонстрація незалежності Зеленського від потужних зацікавлених кіл та проведення антикорупційної та антимонопольної реформ, зміцнення американсько-української енергетичної співпраці та поліпшення двосторонніх відносин у галузі безпеки, що включало в себе збільшення закупівлі ключового американського військового обладнання Україною".
"У середині червня на засіданні Болтон заявив, що погоджується з нашими трьома напрямками зусиль, і що він також підтримує посилене залучення керівника апарату Білого дому", - зазначається у підготованій заяві Андерсона.
"Однак він (Болтон — ред.) попередив, що Джуліані є головним голосом Президента (Трампа — ред.) щодо України, що може стати перешкодою на шляху розширення взаємодії Білого дому", - таку заяву Андерсон планує озвучити перед членами комітетів з питань розвідки, нагляду та закордонних справ Палати представників.
Болтона вважають одним із ключових свідків у даній справі. Поки що його адвокати ведуть переговори з комітетами Палати щодо можливої дачі ним свідчень в рамках процедури імпічменту Дональда Трампа.
Як зазначає CNN, окрім Андерсона, також планує дати свідчення Кетрін Крофт, співробітниця Держдепартаменту, яка працювала на Курта Волкера.
Нагадаємо, 24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.
Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.
Да он у Петра "ночевал"!
Либо Ким чен Ын тоже что то начудит, по приказу Путина. Трампу вроде уже прищемили парик конкретно.
В своих показаниях, с которыми можно ознакомиться здесь, он прямо указывает на то, что от имени президента Трампа и лично в его исполнении Украине ставились четкие условия для дальнейшей поддержки в ее противостоянии против РФ, а именно - проведение расследования относительно деятельности сына Байдена в компании «Бурисма», работавшей в Украине, и «эпизода, касающегося выборов 2016 года». Так в США называют передачу данных, добытых следствием в документах беглого четвертого президента Украины Януковича, где были записи, компрометирующие руководителя предвыборного штаба Трампа - Манафорта, ныне отбывающего наказание за другие преступления.
Как мы помним, эти данные, в обход процессуальных процедур, в США отвез «антикоррупционер» Серлещ, который рано или поздно окажется в чьей-то кутузке, но пока успешно ушедший из публичного пространства.
В частности, подполковник Виндман заявил, что решил дать показания комиссии Конгресса США добровольно и в связи с полученной повесткой. Из его показаний следует, что в интересующий следствие период, летом 2019 года, он работал в составе совета национальной безопасности США, где руководителем был советник по национальной безопасности президента США, Джон Болтон.
В качестве члена этого совета, он лично присутствовал при переговорах, которые велись между секретарем РНБО Украины Данилюком и послом Сондлендом, состоявшихся 10 июля 2019 года в Вашингтоне. В ходе этих переговоров украинскую сторону интересовали конкретные вопросы оказания военной помощи, на что Сондленд заметил, что у руководства США имеются собственные интересы в Украине, которые связаны с быстрым и эффективным проведением расследований, указанных выше. Сондленд прямо указал на фамилии лиц и название компании, результаты расследований по которым необходимо получить.
Сондленд установил очередность разрешения этих вопросов по принципу: «Деньги - утром, стулья - вечером». Еще тогда Виндман указал Сондленду о недопустимости такой постановки вопроса, что посол проигнорировал, поскольку это была не его постановка вопроса, а таков политический курс высшего руководства страны. Виндман сразу же подробно доложил ситуацию своему шефу, советнику Джону Болтону. Тогда же была дана оценка выполнения Украиной требований, сформулированной Сондлендом, а именно - возможная потеря Украиной двухпартийной поддержки Конгресса США.
Насколько можно понять, Виндман рассчитывал на то, что советник Болтон сможет разъяснить этот вопрос президенту Трампу, но 25 июля состоялся тот самый телефонный разговор президентов США и Украины, где президент озвучил то, что двумя неделями раньше излагал посол Сондленд. Из этого Виндман сделал вывод о том, что Сондленд в самом деле ставил Данилюку задачу по прямому указанию Трампа.
В показаниях можно найти еще несколько интересных моментов, но мы обратили внимание на самое важное, а каждый может изучить документ самостоятельно и дать ему собственную оценку.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Антиколорадос.