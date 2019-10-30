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Все про:МЗС РФ (533) Росія (20286) Золоте (109) розведення сил (1)

 "Позитивно оцінюємо", - МЗС РФ про розведення сил в Золотому

Міністерство закордонних справ позитивно оцінює розведення сил і засобів у Золотому Луганської області. При цьому про терміни проведення зустрічі "нормандської четвірки" говорити поки "передчасно", вважають у відомстві.

Про це російському державному інформагентству ТАСС заявив заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми позитивно оцінюємо (розведення в Золотому. - Ред.). Це позитивний процес, але потрібно дочекатися його завершення", - сказав він. Подивимося, як це все завершиться", - сказав він.

При цьому Руденко зазначив що про точну дату проведення саміту лідерів "нормандської четвірки" (Росія, Німеччина, Україна, Франція) поки не йдеться, тому що поки не відбулося відведення сил і засобів на всіх ділянках лінії розмежування на Донбасі.

Читайте також: СММ ОБСЄ і далі спостерігатиме за розведенням сил в Золотому, використовуючи патрулювання і дрони, - заступник голови місії Етерінгтон

"Говорити про дати саміту поки передчасно, оскільки це поки тільки початок розведення сил, причому в одному з трьох пунктів. В Станиці Луганській розведення відбулося, а зараз почалося розведення в Золотому", - сказав він.

Нагадаємо, 29 жовтня о 12:00 розпочалося дзеркальне розведення сил у районі Золотого-4. За інформацією штабу ООС, на ділянці № 2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області сили і засоби відводяться на відстань 1 км від зайнятих позицій, але сам процес має тривати щонайбільше 30 днів.

Водночас учасники акції "Ні - капітуляції" повідомили про обстріл у районі Золотого-4. Ці дані підтвердила українська сторона СЦКК. Однак у штабі Об'єднаних сил пояснили, що обстрілювали Золоте поза ділянкою розведення сил, тому відведення військ почалося.

Радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк заявив, що Золоте після відведення патрулюють ветерани АТО, які тепер служать в поліції і Нацгвардії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156886
 
 
 Топ коментарі
 
Другими словами Шмаркля удовлетворяет Хуйло. Делает ему хорошо.
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У зе другая думка.Он подыгрывает и путину и ордло.
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ой как неудобно получилось! мы совсем забыли про печкина порошенка
"Позитивно оцінюємо", - МЗС РФ про розведення сил в Золотому - Цензор.НЕТ 7568
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Ты хотел этим кого-то удивить?.. "Позитивно оцінюємо", - МЗС РФ про розведення сил в Золотому - Цензор.НЕТ 9098 Сейчас подобное разведение будет по всей линии, а это совсем другая история и последствия для обороны, так мы оставляем господствующие высоты и т.д...
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никто высоты оставлять не будет. порохошваль как всегда брешут
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У тебя прокси отклеился... "Позитивно оцінюємо", - МЗС РФ про розведення сил в Золотому - Цензор.НЕТ 7630 Попроси у товарища майора новую методичку и прокси... "Позитивно оцінюємо", - МЗС РФ про розведення сил в Золотому - Цензор.НЕТ 2198
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слилось, брехливое порохнявое? как вы не любите когда вас рылом в вашу брехню швыряют
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Ты такой самокритичный...молодец...А зачем ты слился?...
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Неудобно получилось только у тебя в голове, зегенерат. Янелох полностью солидарен с Порошенко... "Позитивно оцінюємо", - МЗС РФ про розведення сил в Золотому - Цензор.НЕТ 9022
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Другими словами Шмаркля удовлетворяет *****. Делает ему хорошо.
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"Позитивно оцениваем", - МИД РФ о разведении сил в Золотом

На войне, что одной стороне хорошо, то другой, обычно. плохо.
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а це обранці зебілів - тепер вже їхні керівники і керманичі:
"Позитивно оцінюємо", - МЗС РФ про розведення сил в Золотому - Цензор.НЕТ 804
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Дай те Машке нюхнуть дорогу в кокосовой
Аллеи. Еко перекосило болезную.
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Слухайте зелошьйо зелене, кажуть ***** сподобався імпісьмєнт від моніки.
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Украина слово держит, сказала отведет, значит отведет. И нечего сомневаться.
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Скажи, как ты относишься к президенту РФ? Как бы ты его назвал. Ну, одним словом.
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У меня любимчиков нет. Ко всем отношусь одинаково.
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Я пережил детсадовский возраст обзываний . Сашка-какашка,Ирка-дырка, это в далеком(туманном)прошлом.
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И? Я же тебе говорю что ***** росиянское и твое белорусское и наше зелепупское одинаковые! При чем тут твои воспоминания?
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Ты не поверишь, но для меня и посетители форума все одинаковые. Я ко всем отношусь уважительно.
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То у що ти раб. Ти немаєш своєї думки. Я етому не удивлен.
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Агенту Зеленкину присвоено звание полковника.)))
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21 листопада буде наступ у Києві. На річницю Майдана. Ці зелені коллаборантські тварюки повинні на своїй шкурі відчути весь гнів народу. Наші хлопці гинули за Україну не за їх виступи у 95 кварталі.
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МИД Бензоколонки погладил Вовочку по голове. Маладец мальчик - клоун, хорошо работаешь..МИД Бензоколонки одобряет. Щас мальчику неЛоху доложат что его МИД Бензоколонки похвалил, и он аж уписяеца от счастья...
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Ну да...два Вовочки *зробили разом* Україну та дурних хохлів...
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Hellis‏ @13Hellis_13 3 ч.3 часа назад

"Позитивно оцениваем", - МИД РФ о разведении сил в Золотом - Цензор.НЕТ 5536

когда прошла новость, что Германия начинает отправлять в Россию ядерные отходы( а это очень большое бабло), то многие сразу предположили, что Россия ими будет доделывать на Донбассе экологический апокалипсис. Прошло 2 дня.


Убить Донбасс. Миссия выполнима

https://www.obozrevatel.com/society/ubit-donbass-missiya-**********.htm

.....Но и это еще не все, ибо боевые макаки ... Ну, то есть пасечник с пушилиным, посовещавшись с местными приматами в камуфляже, пришли к выводу, что как только радиоактивное говно приедет на Донбасс, они получат серьезный политический и военный козырь: если все пойдет по плану, то можно будет махать ядерной дубинкой как это делает полтораметровая престарелая альфа макака в кремле....

https://www.obozrevatel.com/society/ubit-donbass-missiya-**********.htm
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Репортажи из ДНР-2020. Зачёркнуто и выделено мной:
"Тирасполь Донецк. Новости Приднестровья ДНР. В Миротворческих силах (МС) Приднестровья ДНР продолжается набор граждан, желающих проходить военную службу по контракту. Сегодня военнослужащие МС несут службу на 15 стационарных постах и КПП, расположенных на ключевых участках Зоны безопасности.
В Миротворческих силах созданы все необходимые условия для несения службы по контракту: стабильное денежное довольствие, хорошие жилищные условия, полноценное питание, социальные льготы, сообщает пресс-служба Минобороны ПМР ДНР.
1 марта подразделения МС пополнятся военнообязанными запаса, призванными на специальные военные сборы. Лучшие из них имеют возможность продолжить службу в Миротворческих силах на контрактной основе."
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Вот так парашные пи*оры выглядят в роли "миротворцев" в ПМР ДНР.
"Позитивно оцінюємо", - МЗС РФ про розведення сил в Золотому - Цензор.НЕТ 7135
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на урода андрея луганского похож..такая же м-двошная борода))
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Олександр Погребиський
3 ч. ·

Друзі все таки 15 число все частіше і частіше звучить як дата зустрічі у Нормандському форматі.
А якщо бути точним у діюча влада узгодила цю дату з Німеччиною та Францією, і залишилась тільки рф.
А як ми всі з вами розуміємо скоро і рф погодиться.....

Також вважаю обов'язком попередити всіх вас, що ОПу та Зеленський готують розмову з путіним у Франції у форматі один на один.
Можете собі уявити про що домовиться КВНщик з ФСБшніком....
Гуртуємось!
Я не хочу щоб «попрацювавши до нового року вони сдали країну»
Слідкуйте за інформацією, нам не можна допускати Капітуляцію 15 листопада!
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А Гиркин почему истерит точ в точ как порохоботы ?
.

Igor Strelkov
today at 10:23 am
П.С. Жду, когда "разведению сил" публично порадуются члены "союза добровольцев Донбасса".

Ведь за это-же вы воевали? За Донбасс в составе Украины по "формуле Штайнмайера", не так ли? Ну, так радуйтесь... "Старший приказал"!"
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Порохоботы,вы зайдите на сайты лугандонов и убедитесь,что им это разведение сил не нравится как и вам.А потом задайте себе вопрос почему )
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потому что порохоботы- это кацапьё вонючее
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Конечно враги позитивно оценивают сдачу украинских земель,интересов и территорий.Кто б сомневался! Радуйтесь,зебилы,эту нечисть к власти привели вы!!!
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Тогда почему у Гиркина по данному вопросу такая же истерика как и у тебя,порохобота .Только не задавай вопрос кто такой Гиркин
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Гиркин всегда настаивал на немедленном присоединении Домбабве к паРашке, а Пукин не хочет это делать и поддерживает конфликт...Так почему Гиркин должен это приветствовать?... "Позитивно оцінюємо", - МЗС РФ про розведення сил в Золотому - Цензор.НЕТ 6071
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Ну тогда почему истерика у порохоботов если Путин по факту НЕ хочет присоединять Лугандонию к Рашке?
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Украине нужен вывод паРашкинских войск с Лугандона и контроль над границей, а не отодвигание линий соприкосновения и продолжение тлеющего конфликта......Или ты не согласен?... "Позитивно оцінюємо", - МЗС РФ про розведення сил в Золотому - Цензор.НЕТ 6128
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Международная поддержка, санкции и укрепление ВСУ.....
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Укреплять ВСУ можно до потери пульса.Войнушкой Лугандонию не отвоевать.Да и никому это НЕ НАДО. А вот Международная поддержка, санкции сделают свое дело.Тогда какой смысл истерить из-за Зеленского?
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Подобное поведение позволяет "умыть руки" международному сообществу и оставить нас наедине с паРашкой решать "свои проблемы", что сейчас активно и происходит...А какая сейчас фамилия президента меня мало волнует...смотрю на действия..
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Ну и? Он навредил чем-то? Разведение войск НЕ односторонее.Лугандоны тоже обязаны это делать и судя по всему делают.Гиркин поэтому истерит,а наши почему истерят?
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"Ах ти москаль в сраку граний!"©
А можно ли доверять убийце и грабителю? Как бы плакать не пришлось.
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Зеленский - партнер и союзник злейшего врага Украины.
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Якщо щось подобається *****, отже це на шкоду Україні...
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Порохоботы,уймитесь.Лугандония это либо надолго либо НАВСЕГДА.Зеленский не сможет отвоевать Лугандонию у Куйла.Во-вторых там лугандоны,они в Украину НЕ хотят даже при том,что уже 6 ой год живут с комендантским часом.Это ФАКТ!
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А в это время, где то в Киеве, кое кто по имени Моника, обосралсо от счастья! "Позитивно оцінюємо", - МЗС РФ про розведення сил в Золотому - Цензор.НЕТ 8659
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