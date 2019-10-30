 "Позитивно оцінюємо", - МЗС РФ про розведення сил в Золотому

Про це російському державному інформагентству ТАСС заявив заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми позитивно оцінюємо (розведення в Золотому. - Ред.). Це позитивний процес, але потрібно дочекатися його завершення", - сказав він. Подивимося, як це все завершиться", - сказав він.
При цьому Руденко зазначив що про точну дату проведення саміту лідерів "нормандської четвірки" (Росія, Німеччина, Україна, Франція) поки не йдеться, тому що поки не відбулося відведення сил і засобів на всіх ділянках лінії розмежування на Донбасі.
"Говорити про дати саміту поки передчасно, оскільки це поки тільки початок розведення сил, причому в одному з трьох пунктів. В Станиці Луганській розведення відбулося, а зараз почалося розведення в Золотому", - сказав він.
Нагадаємо, 29 жовтня о 12:00 розпочалося дзеркальне розведення сил у районі Золотого-4. За інформацією штабу ООС, на ділянці № 2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області сили і засоби відводяться на відстань 1 км від зайнятих позицій, але сам процес має тривати щонайбільше 30 днів.
Водночас учасники акції "Ні - капітуляції" повідомили про обстріл у районі Золотого-4. Ці дані підтвердила українська сторона СЦКК. Однак у штабі Об'єднаних сил пояснили, що обстрілювали Золоте поза ділянкою розведення сил, тому відведення військ почалося.
Радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк заявив, що Золоте після відведення патрулюють ветерани АТО, які тепер служать в поліції і Нацгвардії.
печкинапорошенка
На войне, что одной стороне хорошо, то другой, обычно. плохо.
Аллеи. Еко перекосило болезную.
когда прошла новость, что Германия начинает отправлять в Россию ядерные отходы( а это очень большое бабло), то многие сразу предположили, что Россия ими будет доделывать на Донбассе экологический апокалипсис. Прошло 2 дня.
Убить Донбасс. Миссия выполнима
https://www.obozrevatel.com/society/ubit-donbass-missiya-**********.htm
.....Но и это еще не все, ибо боевые макаки ... Ну, то есть пасечник с пушилиным, посовещавшись с местными приматами в камуфляже, пришли к выводу, что как только радиоактивное говно приедет на Донбасс, они получат серьезный политический и военный козырь: если все пойдет по плану, то можно будет махать ядерной дубинкой как это делает полтораметровая престарелая альфа макака в кремле....
https://www.obozrevatel.com/society/ubit-donbass-missiya-**********.htm
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ТираспольДонецк. Новости ПриднестровьяДНР. В Миротворческих силах (МС) ПриднестровьяДНР продолжается набор граждан, желающих проходить военную службу по контракту. Сегодня военнослужащие МС несут службу на 15 стационарных постах и КПП, расположенных на ключевых участках Зоны безопасности.
В Миротворческих силах созданы все необходимые условия для несения службы по контракту: стабильное денежное довольствие, хорошие жилищные условия, полноценное питание, социальные льготы, сообщает пресс-служба Минобороны
ПМРДНР.
1 марта подразделения МС пополнятся военнообязанными запаса, призванными на специальные военные сборы. Лучшие из них имеют возможность продолжить службу в Миротворческих силах на контрактной основе."
ПМРДНР.
https://www.youtube.com/watch?v=PDM0GNgxPcM&list=RDPDM0GNgxPcM&index=1
3 ч. ·
Друзі все таки 15 число все частіше і частіше звучить як дата зустрічі у Нормандському форматі.
А якщо бути точним у діюча влада узгодила цю дату з Німеччиною та Францією, і залишилась тільки рф.
А як ми всі з вами розуміємо скоро і рф погодиться.....
Також вважаю обов'язком попередити всіх вас, що ОПу та Зеленський готують розмову з путіним у Франції у форматі один на один.
Можете собі уявити про що домовиться КВНщик з ФСБшніком....
Гуртуємось!
Я не хочу щоб «попрацювавши до нового року вони сдали країну»
Слідкуйте за інформацією, нам не можна допускати Капітуляцію 15 листопада!
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Igor Strelkov
today at 10:23 am
П.С. Жду, когда "разведению сил" публично порадуются члены "союза добровольцев Донбасса".
Ведь за это-же вы воевали? За Донбасс в составе Украины по "формуле Штайнмайера", не так ли? Ну, так радуйтесь... "Старший приказал"!"
А можно ли доверять убийце и грабителю? Как бы плакать не пришлось.