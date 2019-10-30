 "Позитивно оцінюємо", - МЗС РФ про розведення сил в Золотому

Про це російському державному інформагентству ТАСС заявив заступник міністра закордонних справ РФ Андрій Руденко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми позитивно оцінюємо (розведення в Золотому. - Ред.). Це позитивний процес, але потрібно дочекатися його завершення", - сказав він. Подивимося, як це все завершиться", - сказав він.

При цьому Руденко зазначив що про точну дату проведення саміту лідерів "нормандської четвірки" (Росія, Німеччина, Україна, Франція) поки не йдеться, тому що поки не відбулося відведення сил і засобів на всіх ділянках лінії розмежування на Донбасі.

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"Говорити про дати саміту поки передчасно, оскільки це поки тільки початок розведення сил, причому в одному з трьох пунктів. В Станиці Луганській розведення відбулося, а зараз почалося розведення в Золотому", - сказав він.

Нагадаємо, 29 жовтня о 12:00 розпочалося дзеркальне розведення сил у районі Золотого-4. За інформацією штабу ООС, на ділянці № 2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області сили і засоби відводяться на відстань 1 км від зайнятих позицій, але сам процес має тривати щонайбільше 30 днів.

Водночас учасники акції "Ні - капітуляції" повідомили про обстріл у районі Золотого-4. Ці дані підтвердила українська сторона СЦКК. Однак у штабі Об'єднаних сил пояснили, що обстрілювали Золоте поза ділянкою розведення сил, тому відведення військ почалося.

Радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк заявив, що Золоте після відведення патрулюють ветерани АТО, які тепер служать в поліції і Нацгвардії.