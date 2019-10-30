 Наша продукція буде неконкурентною, - глава Федерації роботодавців щодо законопроєкту 1210

Таку думку висловив глава Федерації роботодавців України Дмитро Олійник, передає 112.

"Ціна, собівартість з цим новим навантаженням, з новою рентою і логістикою доставки кажуть, що наша продукція буде неконкурентною. І питання - навіщо державі така політика, яка вбиває нашого роботодавця, яка вбиває експорт і яка не сприяє тому, щоб інвестиції йшли в Україну?" - зазначає він.

Нагадаємо, законопроєкт 1210 вносить низку змін у податкове законодавство України, які передбачають підвищення ренти на видобуток залізної руди, що ставить під загрозу існування металургії в Україні як галузі промисловості.

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