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Все про:законопроект (835) металургія (147)

 Наша продукція буде неконкурентною, - глава Федерації роботодавців щодо законопроєкту 1210

Українська металургійна продукція буде неконкурентною при податковому навантаженні, передбачуваному законопроєктом 1210.

Таку думку висловив глава Федерації роботодавців України Дмитро Олійник, передає 112.

"Ціна, собівартість з цим новим навантаженням, з новою рентою і логістикою доставки кажуть, що наша продукція буде неконкурентною. І питання - навіщо державі така політика, яка вбиває нашого роботодавця, яка вбиває експорт і яка не сприяє тому, щоб інвестиції йшли в Україну?" - зазначає він.

Нагадаємо, законопроєкт 1210 вносить низку змін у податкове законодавство України, які передбачають підвищення ренти на видобуток залізної руди, що ставить під загрозу існування металургії в Україні як галузі промисловості.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156884
 
 
 Топ коментарі
 
Конкурентность за счет народа? Оригинальненько.
Металл это не продукция а сырьё. Делаем продукцию, получаем конкурентный товар.
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Во всем мире нормально когда предприниматель зарабатывает 5-10% прибыли. У нас же даешь окупаемость за 1-2 года иначе не будем работать потому что не выгодно. Копали на шару всю жизнь народное достояние а теперь видите ли им хвосты прищемили. Откуда тогда у вас яхты и самолеты по 50 миллионов Евро если вы такие бедные и нещасные?
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Дмитрий Олейник-- неконкурентная??? Бери меняй работу --разнорабочим на стройку !!! Столько миллиардов заработали все равно мало --жлобье ахметовское Наша продукция будет неконкурентной, - глава Федерации работодателей о законопроекте 1210 - Цензор.НЕТ 5837
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Сеня собирался йогуртами торговать с ЕС, как там дела?
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Так вы кацапоиды отнюдь не Европа. Мох и боярку ипашьте.
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Да чё уж там, у нас же налажены поставки мёда и улиток в ЕС, так что зачем нам металл? И так прорвёмся.
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Конкурентность за счет народа? Оригинальненько.
Металл это не продукция а сырьё. Делаем продукцию, получаем конкурентный товар.
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Металл это простонародное название группы товаров, а так металлопродукция очень разноплановая и называть её сырьём некорректно, учитывая, что производство достаточно трудо- и энергоёмкий процесс. Даже условная руда это не руда, а окатыш, себестоимость которого состоит и из добычи, и из обработки. Делаем продукцию это классное заявление, но такое же далёкое от понимания проблемы, как и у зедепутатов. Какую продукцию делаем? Ну вот Пинчук делает трубы - а тут раз и начали массово облагать трубную продукцию пошлинами. И кому его "конкурентная продукция нужна"? Рынки чутка сложнее, чем "будем делать, а покупатель найдётся".
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Передаёт 112, хахаха.. цензор, або зніміть хрестик, або вдягніть труси
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Ну цеж не клятий Каламойша. це ж патріот і спонсор України Рижий.
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а кому надо передавать очевидные вещи? открой сам закон и почитай, дэган, если ты способен на что-то большее, нежели флудить в комментариях)
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блонда, ты крутой спец?..
открою тебе секрет - не всё что тебе втёрли по телевизору есть очевидные вещи...
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Да Украина и не выпускает высококачественную сталь.
Максимум на уровне Ст.20. Броня --липа,на стволы --из Чехии,
нержавейка тонкая з Европы. А космос из ....?
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Как же металлургическая продукция из стран где затраты на все вообще, во много раз выше, все еще конкурентная?
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Там девіденти кінцевих бініціаріїв в рази менші.
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Первое: кто сказал, что во много раз выше "на всё"? Второе: ну почитайте, например, какие защитные меры предпринимают в этих странах, чтоб у них комфортно работалось этим отраслям.
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Вот что-то не слышно голосов по поводу Запорожского титано-магниевого комбината и Крымского титана, а ведь это прямое снабжение оборонной промышленности расеюшки, но все как воды в рот набрали. Не-не, это не коррупция, просто безвозмездная братская помощь, коррупцию мы уже побороли.
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При Порохе была "торговля на крови", сейчас я думаю будет "взаимовыгодный товарообмен" как с углем из ОРДЛО.
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Назвіть мені владу, що діяла в останні сто років в інтересах України і простих українців.
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Ето из то же песни что не хотят покупать запорожцы давайте подымим налоги на мерседесы и никуда они не денутся. Так закрывайтесь нах_ рен раз вы за 30 лет не смогли провести модернизацию своих заводом. Вам на ето миллиарды долларов выделяли которые вы пропили.
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Ниче, что обогатительное предприятие рыжего дивиденды миллиардами платит?
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/07/5/649377/

В смысле невыгодно? Вы ******? Если вы терпите убытки - раздайтакции рабочим, они найдут что с ними делать. Зачем вы пропускаете эту чушь в новости? Этот конченый цензор то сигаретами эфир закроет, теперь этой ерундой в вентилятор информацию для быдла бросаете
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Ахахах))) Так в 90ые раздали акции рабочим - и чё, нашли они что делать? Половину предприятий выкупили, вторая половина просто закрылась. Но с таким подходом закроют и вторую половину.
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Какие акции раздали? Некотирующиеся ваучеры? Ты знаешь как работает корпорация? На то, чтобы работать, есть директора, и они будут работать, если акционеры захотят, они за это зарплату получают. Не путай специально созданный ****** для разворовывания соцсобственности с работающими предприятиями и международными торгами. Если оно не будет работать, его выкупят те, кто сможет им управлять, потому что у неработающего предприятия акции упадут в разы, и в этом будет только выгода
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Во всем мире нормально когда предприниматель зарабатывает 5-10% прибыли. У нас же даешь окупаемость за 1-2 года иначе не будем работать потому что не выгодно. Копали на шару всю жизнь народное достояние а теперь видите ли им хвосты прищемили. Откуда тогда у вас яхты и самолеты по 50 миллионов Евро если вы такие бедные и нещасные?
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Дмитрий Олейник-- неконкурентная??? Бери меняй работу --разнорабочим на стройку !!! Столько миллиардов заработали все равно мало --жлобье ахметовское Наша продукция будет неконкурентной, - глава Федерации работодателей о законопроекте 1210 - Цензор.НЕТ 5837
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Во всём мире у тебя нет постоянного риска, что у тебя отожмут бизнес, а у нас тут никто не застрахован. Ни самый маленький фопик, ни фабрики на пару тысяч человек.
З.Ы. Про яхты и самолёты рассуждают только жлобы. Ну и у Трампа яхты и самолёты, а тем не менее президентом стал и выбирали его, кстати, именно люди из рабочего класса.
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"Про яхты и самолёты рассуждают только жлобы" - мощно пёрднул...
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Работовзятелям на заводы нужны дешевые рабы. Для того мелкий бизнес и давят.
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кстати - от кого-то ж и слышала из зекоманды, что фопы помогают уходить от налогообложения, нечего им фопиться, пускай идут на работу наемными сотрудниками
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Ведь врет проклятый порохобот. Повышение стоимости сырья всегда делает конечную продукцию конкурентнее. Наша продукция будет неконкурентной, - глава Федерации работодателей о законопроекте 1210 - Цензор.НЕТ 9911
Учитывая, что сейчас даже Китай и Бразилия делают дешевле сталь более высокого качества, о конкурентах можно будет вобще забыть.
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Я смотрю тут очень много умных от зелёной шмары которые в своей жизни тяжелее своего члена ничего в руки не брали . Придурки а вы хоть представляете в каком состоянии наша металлургия ? Этот закон её уложит в гроб да да надо было модернизировать и тому подобное это все ясно писеть не мешки ворочать как известно . Вот пример на трубном в Днепре ещё 10 лет назад работал цех постоянный Карлом Либтенхтом в 1880 по моему году оборудование везде стоит 60-70 годов школы и тому подобные динозавры менять нужно полностью все линии от и до плюс литейка наша такой же самый хлам тобиш речь о модернизации всей отрасли в целом включая сами производственные помещения . Уложат эти дебилы остатки того шо есть и вы будете жрать борщевик .
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Зебильные писаки хоть знают что такое "производственная линия", они её в глаза не видели.
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Отож тут сидит писюнва и задвигает умные мысли о рентабельности
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он уже ее активно укладывает - потому шо прямо щас закрываются или консервируются мощности в Каменском, тот же Арселор Миттал активно собирается уходить из Украины
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это и так очевидно - но тут еще и в данном законопроекте содержится очень интересная норма, не просто снижающая конкурентноспособность нашей продукции - так еще и валящая наших в пользу россиян
потому что дополнительно облагать налоговым бременем тот же экспорт металлургии означает отдать наши рынки Абрамовичу и Дерипаске
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Причем здесь Абрамович и Дерипаска. Они занимаются нефтью и алюминием, а не железной рудой.
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А не важно. Так в методичке написано. Главное озвучено что в пользу кацапов.
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а-а-а, так ты ботаешь...
а почему не номерная?
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Да никого это не волнует. Наша продукция - рабочая сила для Польши. Пусть бы зедепутаты посмотрели основные статьи экспорта из Украины, прежде чем писать свои законопроекты. В итоге потеряем экспорт, валюту и деньги в бюджет.
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данным законопроектом, предвыборные обещание Зе команды, как минимум 3 из них, накрываются медным тазом, а именно: увеличение кол-ва рабочих мест, возвращение украинцев на родину, привлечение инвестиций...
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