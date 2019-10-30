 Наша продукція буде неконкурентною, - глава Федерації роботодавців щодо законопроєкту 1210

Таку думку висловив глава Федерації роботодавців України Дмитро Олійник, передає 112.
"Ціна, собівартість з цим новим навантаженням, з новою рентою і логістикою доставки кажуть, що наша продукція буде неконкурентною. І питання - навіщо державі така політика, яка вбиває нашого роботодавця, яка вбиває експорт і яка не сприяє тому, щоб інвестиції йшли в Україну?" - зазначає він.
Нагадаємо, законопроєкт 1210 вносить низку змін у податкове законодавство України, які передбачають підвищення ренти на видобуток залізної руди, що ставить під загрозу існування металургії в Україні як галузі промисловості.
Металл это не продукция а сырьё. Делаем продукцию, получаем конкурентный товар.
открою тебе секрет - не всё что тебе втёрли по телевизору есть очевидные вещи...
Максимум на уровне Ст.20. Броня --липа,на стволы --из Чехии,
нержавейка тонкая з Европы. А космос из ....?
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/07/5/649377/
В смысле невыгодно? Вы ******? Если вы терпите убытки - раздайтакции рабочим, они найдут что с ними делать. Зачем вы пропускаете эту чушь в новости? Этот конченый цензор то сигаретами эфир закроет, теперь этой ерундой в вентилятор информацию для быдла бросаете
З.Ы. Про яхты и самолёты рассуждают только жлобы. Ну и у Трампа яхты и самолёты, а тем не менее президентом стал и выбирали его, кстати, именно люди из рабочего класса.
Учитывая, что сейчас даже Китай и Бразилия делают дешевле сталь более высокого качества, о конкурентах можно будет вобще забыть.
потому что дополнительно облагать налоговым бременем тот же экспорт металлургии означает отдать наши рынки Абрамовичу и Дерипаске
а почему не номерная?