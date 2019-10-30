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 Політика України, Економіка
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Все про:підприємці (135) реформи (1710) ДПСУ (4) Бутусов Юрій (1090) Нефьодов (97)

 Касові апарати для ФОП потрібні, але я перший підтримаю підприємців, якщо буде додаткове фіскальне навантаження, - Нефьодов

Якщо ми хочемо досягти успіху, ми маємо наступати з усіх боків - міняти митницю і податкову.

Про це заявив глава Митної служби Максим Нефьодов в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Якщо ми хочемо досягти успіху, ми повинні наступати з усіх боків. Ми маємо міняти митницю і податкову. Я сподіваюся все ж, що те, що вони роблять, у правильному напрямку. Ми повинні рухатися з точки зору продажів. Я проти того, щоб закручувати. Ми маємо починати криміналізувати елементи контрабанди, стискати з усіх боків", - упевнений Нефьодов.

Він підкреслив, що підвищення рівня фіскалізації ФОП - важлива ініціатива, але не єдина.

"Треба робити все одночасно. Так само, як побороти контрабанду на митниці немає якогось одного способу. Поставити чесних людей. Камон! Ти поставиш чесних людей на ті ж зарплати, з тією ж інфраструктурою і тим самим законодавством, і вони за півроку у тебе зіпсуються. Якщо ти займатимешся тільки інфраструктурою, а там будуть корупціонери, вони будуть кидати викрутки в сканери, будуть вимикати світло, у тебе нічого не працюватиме. Будеш працювати виключно на міжнародний обмін інформацією, отже, будуть посилати запити в неправильній формі, або не туди, або не так. Це весь комплекс. Те, що так важко зрозуміти людям, які хочуть швидких популістських змін. Це комплекс заходів для того, щоб вирішувати питання збуту контрабанди. В Україні існує дійсно кілька великих історій, з якими можна продати що-небудь у необмежених обсягах. ФОП - це одна з них. Не єдина схема, безумовно, я згоден", - зазначив глава ДМС.

Він упевнений, що треба діяти повільно, але з усіх боків.

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"Тому 2021 рік, софт, програмні комплекси. Я перший підтримаю підприємців, я можу офіційно сказати, якщо їх будуть змушувати купувати залізні ящики. Я перший вийду і скажу, що це ганьба. Я переконаний, що Верланов (голова Податкової служби Сергій Верланов. - Ред.) цього не допустить і він зробить реально софтові рішення, які не будуть монополізовані, не буде один на всю країну, а буде їх вибір, багато - хочеш, купуй суперкрутий пристрій за 500 дол., хочеш - користуйся безкоштовною програмою, яку тобі дасть податкова тощо. Якщо цього не буде, ще раз кажу, якщо це дійсно додаткове фіскальне навантаження на людей, я перший скажу, що це неправильно. Але я переконаний, що Верланов це зробить", - зазначив Нефьодов.

Нагадаємо, 20 вересня депутати ухвалили закони, які зобов'язують ФОП використовувати касові апарати.

Згадані закони гостро критикують підприємці. Зокрема, деякі великі роздрібні мережі заявляють, що набрання чинності цих законів призведе до закриття їхнього бізнесу. У податковій і уряді ці заяви відкидають, зазначаючи, що на чесний бізнес реалізація цих законів ніяк матеріально не вплине.

17 жовтня президент Володимир Зеленський підписав указ про введення касових апаратів для ФОП і мораторій на перевірку їхньої діяльності на 2 роки.

Читайте повне інтерв'ю Максима Нефьодова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156883
 
 
 Топ коментарі
 
Бабка с семечками должна платить по любому! А оффшорные барыги Грин-фэмили и прочая хрень найдут как государство кидануть, они же не лохи
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да пошел ты нах со своим устройством за 500 дол ! торговля лежит полудохлая половина продаж через инет идет по торговым площадкам мелкие позакрывают спд нафик 10 человек за месяц это -9500 гр есв. а в масштабе страны зто огромные суммы давайте придурки добивайте чепешников
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Бабка с семечками должна платить по любому! А оффшорные барыги Грин-фэмили и прочая хрень найдут как государство кидануть, они же не лохи
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Если прижать ФЛП , чем обеспечим ПФУ ?
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Дебил бородатый (это не оскорбуха, это по Кало,мойскому)! Хорош это фуфло лить в уши ЗЕбилам! В сравнении с весной этого года цены за реальный контрабас, мимо пунктов пропуска, просто выросли на 50% и ВСЕ! Поехало на скорости, после установления новых тарифов и новой крыши.
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Безкоштовне РРО в смартфоні буде коштувати 1000 грн на місяць.
Кассовые аппараты для ФЛП нужны, но я первый поддержу предпринимателей, если будет дополнительная фискальная нагрузка, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 4173

З любов'ю, ваша "слуга уроду" Роксолана Підласа
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За РРО в смартфоні потрібно буде платити абонплату.
Ви зробили ФОПів разом!
Ура, Вірноюдорогой йдемо, Слуги!

ДПС забезпечить підприємців касовими апаратами (РРО) в смартфоні безкоштовно, але щомісяця їм потрібно буде платити від 1000 гривень за обслуговування софту. Про це повідомила представник «Слуги народу» Роксолана Пидласа інтерв'ю LIGA.net. Кассовые аппараты для ФЛП нужны, но я первый поддержу предпринимателей, если будет дополнительная фискальная нагрузка, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 6867
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Тобто, по 1000 грн.з одного торгівельного місця в місяць, 12 000 в рік. Якщо в крамниці 2 каси - товдвічі більше, 24 000 і т.д. Зелебобіки, радійте!
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ДПС забезпечить підприємців касовими апаратами (РРО) в смартфоні безкоштовно, але щомісяця їм потрібно буде платити від 1000 гривень за обслуговування софту. Про це повідомила представник «Слуги народу» Роксолана Пидласа


тупа баба просто щось не то спи...діла... Касові апарати для ФОП потрібні, але я перший підтримаю підприємців, якщо буде додаткове фіскальне навантаження, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 2941

НЕ БУВАЄ ТАКИХ ЦІН..Навіть за Віндовс.. ))
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Не потрібно Зебілам казати всю правду, мозги розплавляться
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Розмір «абонплати»
«Розповіді про те, що РРО обійдеться підприємцям 50 000 - 70 000 гривень - це точно неправда. Зараз Податкова повинна вибрати один з восьми додатків для РРО в смартфоні - він буде безкоштовним.
Певно, у нього буде плата за обслуговування, але йдеться про символічну суму - близько 1 000 грн в місяць. Навіть для ФОП першої групи з обігом 300 000 грн це не такі великі гроші», - сказала Пидласа. Кассовые аппараты для ФЛП нужны, но я первый поддержу предпринимателей, если будет дополнительная фискальная нагрузка, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 8674 Кассовые аппараты для ФЛП нужны, но я первый поддержу предпринимателей, если будет дополнительная фискальная нагрузка, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 8674
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ППЦ, в якій країні вони живуть (зебуїни тиу цієї підласи та гетьманцева). Вони не відрізняють "обіг" від "прибутка"!
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Ну якраз в ЦІЙ країні вони і живуть. Лише в ЦІЙ країні при владі такі ідіоти.
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Пілять! Та не ФОПам прийдеться платити, а їх покупцям чи клієнтам, тобто, НАМ З ВАМИ!
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ФОП з обігом (не прибутком, обігом) 300 000 на рік. Якщо відняти від обіга собівартість, вийде максимум 120 000 - 150 000 грн. прибутка на рік. З цієї суми віддати 12 000 (10%) не за хер собачий податковій - це не такі великі гроші? Це що, додатковий податок з ФОПів в розмірі 10% від прибутку?
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тупа курка. )))

котра закінчила курити математику у 5-му класі ))))
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вот и раскрылась тайна, для чего нужны ФОПам кассовые аппараты.. что б 1000 грн в мес с каждого стрич за абонку..
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А чого це в Бені бізнес попер з приходом Бе-Зелені. Чи Нефьодов не бачить беніних прибутків, з яких не днрн податки Кассовые аппараты для ФЛП нужны, но я первый поддержу предпринимателей, если будет дополнительная фискальная нагрузка, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 3692
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Десятки тысяч предпринимателей перебиваются случайными зароботками, и оформлялись они как ФОПы только для пенсии. Какой идиот будет покупать и содержать кассовый апарат, что бы выдать чек на 3-5 продаж в месяц. Проще закрыться и с чистой совестью продавать все через ОЛХ как физическое лицо - безработный. И спокойно можна ще и на субсидию подавать.
Государство проиграет дважды.
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Уроды вы . Аххметов , Фирташ , Свыня , не указ ? КОЗЛЫ !
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Зеленский величайший правитель на Земле потому что взял от разных правителей их лучшие черты - рост Наполеона, мастерство разговора от Брежнева, знание экономики от Мадуро, рейтинг Чаушеску и возраст Захарченко.
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Нужно платить всем налоги . а то барыги спекулянты привыкли на шару спекуляцией заниматься .
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А вот этим он показал, сколько ещё, по их мнению, можно содрать в этой стране с мудрого зубожилого нарида...Касові апарати для ФОП потрібні, але я перший підтримаю підприємців, якщо буде додаткове фіскальне навантаження, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 3848
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Пральна! Всех - на заводы! За спекуляцию (торговлю) - на нары! Back to USSR!!!
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...Хотите докажу, что правительство Алексея Гончарука олигархическое? Хотите докажу, что Гончарук ничем не отличается от Лазаренко, Азарова и Гройсмана?Вот вам один пример.
Бюджет наполняется за счет налогов и сборов. Платить их не хочет никто - ни население, ни бизнес.
Население уклоняется, получая зарплаты "в конвертах". Малый бизнес сидит на "упрощенке". Кто-то благодаря ей выживает, а кто-то экономит.
А вот крупный бизнес не платит сразу несколькими способами. Один из таких способов - работа через оффшоры. В оффшорах оседает капитал, потому что налоги там символические.
Что нужно, чтобы наполнить бюджет? Кроме борьбы с контрабандой, упрощенной системой и зарплатами "в конвертах" - нужно заставить большой бизнес платить налоги. Сделать это трудно, потому что все по закону, но можно.
Один из обязательных шагов - это введение системы контроля "трансферного ценообразования". То есть, государство должно отслеживать, по каким ценам товары уплывают в оффшоры - потому что часто они уплывают подешевке. А уже из оффшора товары продаются по справедливой цене. Разница оседает в оффшоре.
Правительство должно сделать еще один обязательный шаг, чтобы перекрыть схематоз крупного бизнеса, - это запретить сами операции с оффшорами. Чтобы никто не сказал, что я призываю к экспроприации, скажу - такова европейская и мировая практика.
С ранних 1990-х самый популярный в Украине оффшор - это Кипр. Солнечный остров оказался очень удобным во всех отношениях. Там удобно и хранить деньги, и хранить тайну, и отдыхать с любовницей.
Кипр не только самый популярный, но и самый таинственный оффшор. Дело в том, что в Украине он... не считается оффшором.
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...Только представьте, в Украине существуют два списка оффшорных юрисдикций. Они приняты на самом высоком уровне. Если страна считается оффшорной, то операции с ней подлежат финансовому мониторингу и контролю налоговых органов. По ним можно и нужно делать доначисление налогов.
Проще говоря, если оффшор находится в списке - он уже не оффшор. С ним ничего не сэкономишь.
Но ни в одном из двух списков оффшорных юрисдикций нет Кипра. Там есть Армения и Мадейра, Багамы и Виргинские острова (США). Но нет Кипра.
Почему? Кипр по-прежнему остается зоной, в которой имеют оффшоры олигархи Украины. Они ведут свой бизнес по старинке, вымывая из Украины свои капиталы. Естественно, крупный бизнес не платит те налоги, которые должен. С тех денег, которые заработал на Украине. Здесь остается ровно столько денег, чтобы поддерживать существование крупного бизнеса, не больше.
Знают ли об этом депутаты партии "Слуга народа"? Не уверен.
Знают ли об этом в Кабмине? Милованов, возможно, не знает. А вот в Министерстве финансов знают на 100%, потому что ежегодно Минфин верстает бюджет. А Минфину подчинена Налоговая, которая собственно имеет дело с уклонистами. Она очень хорошо понимает, что такое оффшор.
Казалось бы, что нужно для постройки хороших дорог в Украине? Нарастить сбор налогов, перекрыв оффшорные схемы. Но - нет. Кабмин Алексея Гончарука готов душить ФОПов, он готов продавать землю и бесплатно отдавать порты в концессию. Но заставить олигархов платить налоги - это слишком недостойно и низко.
Вот почему правительство Гончарука является олигархическим. Оно ничем не отличается от правительства Лазаренко, Азарова и Гройсмана. С Офисом президента тоже все более-менее понятно.
Когда Минфин подмахивает такие законопроекты - над Радой возникает прекрасный облик неубиенного Николая Яновича.
P.S. Чтобы не сводить разговор к коммунизму, нужно признать важный факт. Оффшоры используют не только для уклонения от уплаты налогов, но и для сохранения. В Украине деньги не находятся в безопасности. У нас не работают суды и процветает рейдерство. Стоит деньгам возникнуть в Украине, как на них начинают охотиться стаи прокуроров, чиновников и иже с ними. Поэтому для возврата больших капиталов в Украину нужно не просто перекрыть схематоз, но и гарантировать безопасность.
Но справедливости ради, я не слышу таких разговоров. Так что вывод пока что верен на 100% - правительство Гончарука является олигархическим. Поздравля-you.
Сергей ЛЯМЕЦ
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/337981-ljamets_praviteljstvo_goncharuka_javljaetsja_oligarhicheskim_ono_nichem_ne_otlichaetsja_ot_praviteljstva_paperednikov

...
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да пошел ты нах со своим устройством за 500 дол ! торговля лежит полудохлая половина продаж через инет идет по торговым площадкам мелкие позакрывают спд нафик 10 человек за месяц это -9500 гр есв. а в масштабе страны зто огромные суммы давайте придурки добивайте чепешников
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А кумів вистачить щоб поставити честних людєй?
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уровень дебелизма и вранья у зелохов зашкаливает
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все под калечку ********-черная форма для мусорья,налоги,кассовые аппараты...
укронэт суверенный не забудьте,ЗЭвременщики уевы!
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Как минимум будет как с "Медок" и прочими программами эл.отчетности. Была "бесплатная" OPZ, но это было просто издевательство над бухгалтерами, да и возможности очень ограниченные. В итоге - все платят дань софтверным компаниям, а Интеллект-Сервис, которой принадлежит "Медок", между прочим родом из Рашки. И с каждого ФОПа, и с каждого ТОВа, капают немалые средства! Логично, если бы государство обеспечивало налогоплательщиков удобным интерфейсом, но это наверное, должно быть другое гос-во. Так и с "кассовым" софтом. Все "практически бесплатно", но платить будут все, и не в казну, а нужным фирмочкам!
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В итоге - все платят дань софтверным компаниям, а Интеллект-Сервис, которой принадлежит "Медок", между прочим родом из Рашки. И с каждого ФОПа, и с каждого ТОВа, капают немалые средства!

При Порошенко такого не було !! Касові апарати для ФОП потрібні, але я перший підтримаю підприємців, якщо буде додаткове фіскальне навантаження, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 7770

Касові апарати для ФОП потрібні, але я перший підтримаю підприємців, якщо буде додаткове фіскальне навантаження, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 3994
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Проблема не в нагрузке а в беспределе контролеров!
Примите закон: "Расстрел прорверяющих и их начальников, если ФОП докажет вымогательство или "наезды"".
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