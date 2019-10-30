 Гончарук пообіцяв відмовитися від різкого підвищення ренти на залізну руду

"Те, що приймалося досі, на жаль, у багатьох випадках з нами взагалі ніяк не узгоджувалося. Тому зараз ми змінюємо цю практику і в майбутньому маємо намір тісніше працювати з комітетом", - заявив Гончарук.
Як пише uaprom.info, він також сказав, що ініціатива про різке підвищення рентної плати на видобуток залізорудної сировини в нинішньому вигляді, швидше за все, прийнята не буде, передає Цензор НЕТ. "Ми обговорюватимемо цю ініціативу з виробниками. Точно, що в такому вигляді як зараз, її ніхто не стане вводити", - сказав прем'єр-міністр.
При цьому Гончарук підтримав ухвалені ініціативи щодо посилення роботи фізичних осіб-підприємців. За його словами це дозволить боротися з практикою ухилення від податків за участю ФОПів.
Нагадаємо, норма про різке підвищення рентної плати на залізорудну сировину міститься в законопроекті №1210.
а потом типа идёт на уступки за выражение лояльности со стороны крупного бизнеса
молчит ***** не называет ни одной цифры,
а цифры такие -
ахметка плати 15 грн с тонны,
польши америки и прочие платят в 20 раз больше 300 грн.
и зарплата там в 10 раз больше укр зарплаты.
кароче дерут ентих украиских кур только перья летят,
а шо вы хатели - куриные мозги
только ходят строем по киеву и гимны поют
ахахаха