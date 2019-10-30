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 Економіка
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Все про:рента (19) Гончарук_Олексій (215)

 Гончарук пообіцяв відмовитися від різкого підвищення ренти на залізну руду

Парламентський Комітет з фінансової, податкової та бюджетної політики надалі обговорюватиме всі свої ініціативи з Кабінетом міністрів, заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"Те, що приймалося досі, на жаль, у багатьох випадках з нами взагалі ніяк не узгоджувалося. Тому зараз ми змінюємо цю практику і в майбутньому маємо намір тісніше працювати з комітетом", - заявив Гончарук.

Як пише uaprom.info, він також сказав, що ініціатива про різке підвищення рентної плати на видобуток залізорудної сировини в нинішньому вигляді, швидше за все, прийнята не буде, передає Цензор НЕТ. "Ми обговорюватимемо цю ініціативу з виробниками. Точно, що в такому вигляді як зараз, її ніхто не стане вводити", - сказав прем'єр-міністр.

При цьому Гончарук підтримав ухвалені ініціативи щодо посилення роботи фізичних осіб-підприємців. За його словами це дозволить боротися з практикою ухилення від податків за участю ФОПів.

Нагадаємо, норма про різке підвищення рентної плати на залізорудну сировину міститься в законопроекті №1210.

Читайте також: Підвищення ренти на видобуток руди - бажання Коломойського, яке псує інвестклімат, - Фурса

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156882
 
 
 Топ коментарі
 
За 5 останніх місяців держборг зріс на 4,64 мільярда доларів (5,9%), тобто ми позичаємо по 1 млрд дол в місяць - це темпи Юльки
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Так школа одна - кремлівська-популістська.
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Власть обозначает себя, мол мы можем сделать всем каку, если чё,

а потом типа идёт на уступки за выражение лояльности со стороны крупного бизнеса
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За 5 останніх місяців держборг зріс на 4,64 мільярда доларів (5,9%), тобто ми позичаємо по 1 млрд дол в місяць - це темпи Юльки
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Так школа одна - кремлівська-популістська.
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А в гривневом эквиваленте что с долгом? )
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ПрАТ Украіни, акціі якоі поки скуповують, але наближається обвал і Беня і К° скуплять все, настане час гевалту і дефолту.
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Власть обозначает себя, мол мы можем сделать всем каку, если чё,

а потом типа идёт на уступки за выражение лояльности со стороны крупного бизнеса
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После того как вчера этот дятел сказал, что надо все делать быстро, даже если это неправильно, вопросов нет!
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А чого так ского голоблі розвернули на 180 градусів, могли 45 градусний поворот включити. Гончарук пообіцяв відмовитися від різкого підвищення ренти на залізну руду - Цензор.НЕТ 604 Невже "водило" обнюханий був? Гончарук пообіцяв відмовитися від різкого підвищення ренти на залізну руду - Цензор.НЕТ 1977
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ну дак кто бы сомневался...Не залезет же он в карман бене и ахметке....это ведь не лохов Фопов трусить
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Так Беня ж говорил, что надо делиться. Видать с ним поделились и закон уже неактуален.
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Гончарук пообещал отказаться от резкого повышения ренты на железную руду



молчит ***** не называет ни одной цифры,
а цифры такие -
ахметка плати 15 грн с тонны,
польши америки и прочие платят в 20 раз больше 300 грн.

и зарплата там в 10 раз больше укр зарплаты.

кароче дерут ентих украиских кур только перья летят,

а шо вы хатели - куриные мозги
только ходят строем по киеву и гимны поют

ахахаха




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Ахметов просто остановит ГОКи и начнёт импортировать руду и правильно сделает. Хотя я не сторонник методов ведения бизнеса Ахметовым, но в данном случае идёт неприкрытое лоббирование интересов Коломойского, кстати что-то не слышно пламенного борца с монополией ДТЭК в энергетике господина Геруса, или "мавр снизил цены на электроэнергию для Коломойского, мавр может уйти"? Ту же схему пытаются провернуть и с рентой, платить должны все, кроме Коломойского и Пинчука.
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уряд завжди ,якби захотів,може йо...нути Ахмєта у такому випадку ввізним митом на залізну руду.. ))
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