 Роботу фінансового комітету варто було би призупинити до з'ясування всіх деталей корупційного скандалу, - Булавка

Про це в коментарі 112.ua для статті "Поставити податковий комітет на паузу: Як бути з корупційним скандалом у Верховній Раді?" заявив політолог Євген Булавка.
"Роботу фінансового комітету складно припинити, але можна призупинити. У всякому разі до з'ясування всіх деталей скандалу. У попередніх скликаннях була практика проводити прямі трансляції засідань комітетів – щоб у журналістів та експертів не виникало до їхньої роботи ніяких питань. Але оскільки вже зараз значущу проблему – звинувачення в корупції – звели до шоу з поліграфом, очікувати серйозних висновків не доводиться. Конвеєр продовжує працювати, а "скажений принтер переходить у режим корупційного принтера. Нічого дивного в цьому немає: адже якщо для Коломойського міністри – дебіли, то народні депутати – взагалі ніхто", – говорить Булавка.
За його словами, країна зараз живе в перевернутій реальності: політична сила, яка йшла на вибори з тезами про максимальну відкритість, виявляється найбільш закритою з усіх. "Хоча фактично жодної політичної сили як такої і не було. Був лише Зеленський. А тепер завдання, які він ставить перед своєю командою, краще виконувати в темряві – щоб ніхто нічого зайвого не побачив. Якби нинішня влада була зацікавлена у наведенні порядку, вона б зробила кроки до того, щоб відновити довіру до роботи парламентського комітету. Адже ключове питання полягає саме в цьому – в довірі", - додає політолог.
Нагадаємо, минулого тижня екс-нардеп Сергій Лещенко та журналістка Соня Кошкіна заявили, що члени податкового комітеті провалили законопроект, який повинен був прикрити корупційну схему збагачення на майданчиках для оцінки нерухомості, нібито в обмін на фінансову винагороду. До схеми причетний наближений до олігарха Ігоря Коломойського нардеп Антон Яценко, і депутати, яких пов'язують із Коломойським, вирішили не голосувати за законопроект 2047-д. Це викликало гнів у голови фракції "Слуги народу" Давида Арахамії, який публічно запідозрив своїх депутатів у корупції. Згодом про це заявив президент Зеленський.
Раніше податковий комітет схвалив низку скандальних законопроектів, які б'ють по ФОП, середньому та великому бізнесу, при цьому не зачіпають інтересів Коломойського. Насамперед ідеться про скандальний законопроект № 1210, який посилює фіскальний тиск на бізнес, через що великі міжнародні корпорації вже заявили, що закриють свої фабрики в Україні.
дезебилы не отличают валовый доход от прибыли и нал от безнала.
Оно ничем не отличается от правительства Лазаренко, Азарова и Гройсмана. С Офисом президента тоже все более-менее понятно…
Хотите докажу, что правительство Алексея Гончарука олигархическое? Хотите докажу, что Гончарук ничем не отличается от Лазаренко, Азарова и Гройсмана?
Такие вопросы задает сегодня в блоге УП известный журналист и публицист Сергей Лямец.
Вот вам один пример.
Бюджет наполняется за счет налогов и сборов. Платить их не хочет никто - ни население, ни бизнес.
Население уклоняется, получая зарплаты «в конвертах».
Малый бизнес сидит на «упрощенке». Кто-то благодаря ей выживает, а кто-то экономит.
А вот крупный бизнес не платит сразу несколькими способами. Один из таких способов - работа через оффшоры. В оффшорах оседает капитал, потому что налоги там символические.
Что нужно, чтобы наполнить бюджет? Кроме борьбы с контрабандой, упрощенной системой и зарплатами «в конвертах» - нужно заставить большой бизнес платить налоги. Сделать это трудно, потому что все по закону, но можно.
Один из обязательных шагов - это введение системы контроля «трансферного ценообразования». То есть, государство должно отслеживать, по каким ценам товары уплывают в оффшоры - потому что часто они уплывают подешевке. А уже из оффшора товары продаются по справедливой цене. Разница оседает в оффшоре.
Правительство должно сделать еще один обязательный шаг, чтобы перекрыть схематоз крупного бизнеса, - это запретить сами операции с оффшорами. Чтобы никто не сказал, что я призываю к экспроприации, скажу - такова европейская и мировая практика.
С ранних 1990-х самый популярный в Украине оффшор - это Кипр. Солнечный остров оказался очень удобным во всех отношениях. Там удобно и хранить деньги, и хранить тайну, и отдыхать с любовницей.
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Кипр не только самый популярный, но и самый таинственный оффшор. Дело в том, что в Украине он… не считается оффшором.
Только представьте, в Украине существуют два списка оффшорных юрисдикций. Они приняты на самом высоком уровне. Если страна считается оффшорной, то операции с ней подлежат финансовому мониторингу и контролю налоговых органов. По ним можно и нужно делать доначисление налогов.
Проще говоря, если оффшор находится в списке - он уже не оффшор. С ним ничего не сэкономишь.
Но ни в одном из двух списков оффшорных юрисдикций нет Кипра. Там есть Армения и Мадейра, Багамы и Виргинские острова (США). Но нет Кипра.
Почему? Кипр по-прежнему остается зоной, в которой имеют оффшоры олигархи Украины. Они ведут свой бизнес по старинке, вымывая из Украины свои капиталы. Естественно, крупный бизнес не платит те налоги, которые должен. С тех денег, которые заработал на Украине. Здесь остается ровно столько денег, чтобы поддерживать существование крупного бизнеса, не больше.
Знают ли об этом депутаты партии «Слуга народа»? Не уверен.
Знают ли об этом в Кабмине? Милованов, возможно, не знает. А вот в Министерстве финансов знают на 100%, потому что ежегодно Минфин верстает бюджет. А Минфину подчинена Налоговая, которая собственно имеет дело с уклонистами. Она очень хорошо понимает, что такое оффшор.
Казалось бы, что нужно для постройки хороших дорог в Украине? Нарастить сбор налогов, перекрыв оффшорные схемы. Но - нет. Кабмин Алексея Гончарука готов душить ФОПов, он готов продавать землю и бесплатно отдавать порты в концессию. Но заставить олигархов платить налоги - это слишком недостойно и низко.
Вот почему правительство Гончарука является олигархическим. Оно ничем не отличается от правительства Лазаренко, Азарова и Гройсмана. С Офисом президента тоже все более-менее понятно.
Когда Минфин подмахивает такие законопроекты - над Радой возникает прекрасный облик неубиенного Николая Яновича.
P.S. Чтобы не сводить разговор к коммунизму, нужно признать важный факт. Оффшоры используют не только для уклонения от уплаты налогов, но и для сохранения. В Украине деньги не находятся в безопасности. У нас не работают суды и процветает рейдерство. Стоит деньгам возникнуть в Украине, как на них начинают охотиться стаи прокуроров, чиновников и иже с ними. Поэтому для возврата больших капиталов в Украину нужно не просто перекрыть схематоз, но и гарантировать безопасность.
Но справедливости ради, я не слышу таких разговоров. Так что вывод пока что верен на 100% - правительство Гончарука является олигархическим. Поздравля-you.