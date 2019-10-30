 ГПУ може внести подання ще на 2-3 нардепів, - Рябошапка

Про це генеральний прокурор Руслан Рябошапка сказав журналістам у перерві засідання регламентного комітету, де розглядається подання на Ярослава Дубневича, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що буде 2-3 подання. Можливо, більше", - сказав він.

На уточнення, чи буде серед них подання на Петра Порошенка, Рябошапка відповів, що свої дії ГПУ не анонсуватиме.

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