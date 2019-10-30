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 Політика України
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Все про:ВР (5968) ГПУ (3311) подання (16) Дубневич (36) Рябошапка Руслан (170)

 ГПУ може внести подання ще на 2-3 нардепів, - Рябошапка

Генеральна прокуратура України готує подання ще на декількох депутатів Верховної Ради, крім Дубневича.

Про це генеральний прокурор Руслан Рябошапка сказав журналістам у перерві засідання регламентного комітету, де розглядається подання на Ярослава Дубневича, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що буде 2-3 подання. Можливо, більше", - сказав він.

На уточнення, чи буде серед них подання на Петра Порошенка, Рябошапка відповів, що свої дії ГПУ не анонсуватиме.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Я за те, щоб з мене зняли депутатську недоторканність, тікати нікуди не збираюся, - Дубневич

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156874
 
 
 Топ коментарі
 
короче,большой пшик получился из этой команды зеленского.Надо дать по рукам,чтобы эти зеленые несчастья не продали землю.
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Жити було вам не в змозі?
Їжі ви не мали?
На роялі віртуоза
Гетьманом обрали.

"Я не лох," - він запевняє
З головой не дружить.
А господар підганяє,
Що не жваво служить.

Рада згодна все приймати,
Знати що не хоче.
Треба шльондру замовляти,
Хтось банально дроче.

Де обрив за поворотом?
Боже, дай нам знати,
Як не дати ідіотам
Все під дурь просрати
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секс-террористов Киву и Яременко живыми брать не будут..
они могут спецназ осеменить во время захвата..
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короче,большой пшик получился из этой команды зеленского.Надо дать по рукам,чтобы эти зеленые несчастья не продали землю.
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Очень классный новый министр МВД! Не то что старый коррупционер!
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Жити було вам не в змозі?
Їжі ви не мали?
На роялі віртуоза
Гетьманом обрали.

"Я не лох," - він запевняє
З головой не дружить.
А господар підганяє,
Що не жваво служить.

Рада згодна все приймати,
Знати що не хоче.
Треба шльондру замовляти,
Хтось банально дроче.

Де обрив за поворотом?
Боже, дай нам знати,
Як не дати ідіотам
Все під дурь просрати
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Дайте просто Савченке гранаты и она всё справедливо решит,с этой Радой.
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Лучше позже, чем никогда. Миномётик Надюхе, и пущай херачит по куполу этого паноптикума)
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Неужели на Яременко и Киву , 😂 Карона у прокурора зачетная😃
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секс-террористов Киву и Яременко живыми брать не будут..
они могут спецназ осеменить во время захвата..
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Зелохи, так Порошенка вже посадите нарешті? Чи як?
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Посадять... Як "саджалка" виросте... А поки на її місці - прищик... І, скоріш за все, він не в "саджалку" перетвориться, а в "чиряк"...
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Внесуть... Якщо в "ціні питання", не "зійдуться"...
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нелох же казв Трампу що має ручного прокурора ...
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Стало быть может? Может, но не хочет? Сволочи ГПУ може внести подання ще на 2-3 нардепів, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 7277
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Рябошапка, у першу чергу треба саджати своіх (СН), а потім "папередників".
І придивись до гаранта.
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Скажите пожалуйста, а когда внесёте представление на некоего гражданина Зеленского, по статье 111 Карного Кодексу України? Факт преступления совершения им, в сговоре с другими лицами, вчера документально зафиксирован. И если нет, то ответе на вопрос, - когда на телеканале Г+Г выйдет продолжение мультсериала для умственно отсталых 73% слоёв нашего населения "Сказочная Русь" с новым персонажем в главной роли. И если нет, то почему?
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Яке було таке прийшло. Нічого не змінилося.
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це потрібно було зробити уже вчора. Довго розчехляєтесь
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вноси , но не пиарся как Югиг в СМИ ,ты не звезда экрана ГПУ може внести подання ще на 2-3 нардепів, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 6216 ГПУ може внести подання ще на 2-3 нардепів, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 6216
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винісши всіх мажоритарників Зе за дужки -за рештою мажоритарників ТЮРМА ПЛАЧЕ...
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до речі,наскільки я оцінюю),два (!!!) мажоритарника НЕ Злодії.ЯК ВИКЛЮЧЕННЯ З ПРАВИЛА...
Гончаренко (тут голий популізм спрацював)
і..(догадайтесь самі) ... )))
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