 ГПУ може внести подання ще на 2-3 нардепів, - Рябошапка

Про це генеральний прокурор Руслан Рябошапка сказав журналістам у перерві засідання регламентного комітету, де розглядається подання на Ярослава Дубневича, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я думаю, що буде 2-3 подання. Можливо, більше", - сказав він.
На уточнення, чи буде серед них подання на Петра Порошенка, Рябошапка відповів, що свої дії ГПУ не анонсуватиме.
Їжі ви не мали?
На роялі віртуоза
Гетьманом обрали.
"Я не лох," - він запевняє
З головой не дружить.
А господар підганяє,
Що не жваво служить.
Рада згодна все приймати,
Знати що не хоче.
Треба шльондру замовляти,
Хтось банально дроче.
Де обрив за поворотом?
Боже, дай нам знати,
Як не дати ідіотам
Все під дурь просрати
они могут спецназ осеменить во время захвата..
І придивись до гаранта.
Гончаренко (тут голий популізм спрацював)
і..(догадайтесь самі) ... )))