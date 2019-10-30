 СММ ОБСЄ і далі спостерігатиме за розведенням сил в Золотому, використовуючи патрулювання і дрони, - заступник голови місії Етерінгтон

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"СММ вітає рішення провести розведення засобів в Золотому. Розведення зараз проходить. І місія і далі спостерігатиме за процесом, використовуючи патрулювання і дрони", - заявив він.

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Нагадаємо, 29 жовтня о 12:00 розпочалося дзеркальне розведення сил у районі Золотого-4. За інформацією штабу ООС, на ділянці № 2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області сили і засоби відводяться на відстань 1 км від зайнятих позицій, але сам процес має тривати щонайбільше 30 днів.

Водночас учасники акції "Ні - капітуляції" повідомили про обстріл у районі Золотого-4. Ці дані підтвердила українська сторона СЦКК. Однак у штабі Об'єднаних сил пояснили, що обстрілювали Золоте поза ділянкою розведення сил, тому відведення військ почалося.

Радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк заявив, що Золоте після відведення патрулюють ветерани АТО, які тепер служать в поліції і Нацгвардії.