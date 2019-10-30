 СММ ОБСЄ і далі спостерігатиме за розведенням сил в Золотому, використовуючи патрулювання і дрони, - заступник голови місії Етерінгтон

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"СММ вітає рішення провести розведення засобів в Золотому. Розведення зараз проходить. І місія і далі спостерігатиме за процесом, використовуючи патрулювання і дрони", - заявив він.
Нагадаємо, 29 жовтня о 12:00 розпочалося дзеркальне розведення сил у районі Золотого-4. За інформацією штабу ООС, на ділянці № 2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області сили і засоби відводяться на відстань 1 км від зайнятих позицій, але сам процес має тривати щонайбільше 30 днів.
Водночас учасники акції "Ні - капітуляції" повідомили про обстріл у районі Золотого-4. Ці дані підтвердила українська сторона СЦКК. Однак у штабі Об'єднаних сил пояснили, що обстрілювали Золоте поза ділянкою розведення сил, тому відведення військ почалося.
Радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк заявив, що Золоте після відведення патрулюють ветерани АТО, які тепер служать в поліції і Нацгвардії.
А-а-а.. Ну, тогда я спокоен.
Ранен на колчаковских фронтах
По ее словам, эта информация вызвала ряд вопросов, в частности о том, кто проводил эти исследования: «Ясно же, что у официального Киева подобных возможностей нет. От слова совсем. Так значит ли это, что "замеры" - по просьбе СН - организовывали русские? Ввиду вышеизложенного, дальнейшей "раскруткой" темы мы заниматься не стали. И уже почти забыли о "особой социологии", как вдруг вчера в Мариуполе встретили Сергея Сивохо. Ну, я возьми и спроси его об этой "социологии". Буквально наобум: да - да, нет - нет. Каково же было мое удивлением, когда Сивохо все это подтвердил».
Вот отрывок из беседы журналисток «LB» с Сергеем Сивохо (полный текст - на видео ниже).
Соня Кошкина: Есть информация, что ваша команда будто проводила приблизительные замеры электоральных настроений в ОРДЛО.
- Да.
С.К.: Можете рассказать подробнее?
- Пока нет.
- С.К.: Это были замеры на той территории?
- И на той тоже.
- С.К.: Как вам удалось опросить жителей на оккупированной территории?
- Ага, сейчас я вам «сдам» наших людей, которые там работали!
- С.К.: Вы верите в то, что это могут быть объективные цифры?
- Да.
- С.К.: Вы считаете, что вас, «Слугу народа», там в целом поддерживают?
- Надо спрашивать.
- С.К.: Но вы же проводили исследование.
- Вы знаете, что уже есть люди, которые находясь там, готовы идти на выборы от «Слуги народа»? Люди, которые находятся там, и не боятся озвучить…
- С.К.: Идти, если местные выборы будут объявлены.
- Да.
А коллега Кошкиной спросила у Сивохо: «Суммируем: перед вами стоит задача - подготовить оккупированные территории к местным выборам под "Слугу народа"?» «И это тоже, в том числе», - ответил советник секретаря Собеза.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/337974-sivoho_podtverdil_chto_slugi_naroda_gotovjatsja_k_vyboram_v_ordlo
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