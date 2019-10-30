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Все про:ОБСЄ (2293) Етерінгтон (4) Золоте (109) розведення сил (1)

 СММ ОБСЄ і далі спостерігатиме за розведенням сил в Золотому, використовуючи патрулювання і дрони, - заступник голови місії Етерінгтон

Заступник керівника Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні Марк Етерінгтон відвідав ділянку розведення сил і засобів від лінії розмежування на Донбасі в районі населеного пункту Золоте в Луганській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"СММ вітає рішення провести розведення засобів в Золотому. Розведення зараз проходить. І місія і далі спостерігатиме за процесом, використовуючи патрулювання і дрони", - заявив він.

Дивіться також: Золоте після відведення патрулюють ветерани АТО, які тепер служать у поліції і Нацгвардії, - Шкіряк. ВIДЕО

Нагадаємо, 29 жовтня о 12:00 розпочалося дзеркальне розведення сил у районі Золотого-4. За інформацією штабу ООС, на ділянці № 2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області сили і засоби відводяться на відстань 1 км від зайнятих позицій, але сам процес має тривати щонайбільше 30 днів.

Водночас учасники акції "Ні - капітуляції" повідомили про обстріл у районі Золотого-4. Ці дані підтвердила українська сторона СЦКК. Однак у штабі Об'єднаних сил пояснили, що обстрілювали Золоте поза ділянкою розведення сил, тому відведення військ почалося.

Радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк заявив, що Золоте після відведення патрулюють ветерани АТО, які тепер служать в поліції і Нацгвардії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156873
 
 
 Топ коментарі
 
Зачем Путину его кум Медведчук ? У него уже есть новая кума - Моника Зеленски.
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СММ ОБСЕ продолжит наблюдать за разведением сил в Золотом, используя патрулирование и дроны, - замглавы миссии Этерингтон

А-а-а.. Ну, тогда я спокоен.
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СММ ОБСЕ продолжит наблюдать за разведением сил в Золотом, используя патрулирование и дроны, - замглавы миссии Этерингтон - Цензор.НЕТ 281 Уже ж всех предыдущих пересажали.
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Для чего ? Все и так знают , что оно ху@ло .
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Кинет путин свое протеже зеленского,и глазом не моргнет.А вову посадят за измену батькивщины.
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Уже ж всех предыдущих пересажали.
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Зачем Путину его кум Медведчук ? У него уже есть новая кума - Моника Зеленски.
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СММ ОБСЕ продолжит наблюдать за разведением сил в Золотом, используя патрулирование и дроны, - замглавы миссии Этерингтон

А-а-а.. Ну, тогда я спокоен.
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"Появились новые подробности о деятельности ветерана полка "Азов", активиста николаевской ячейки "Нацкорпуса" Дениса Янтаря, который вступил в перепалку с президентом Владимиром Зеленским в Золотом, пишет "Главред".Как сообщил источник в комментарии Майдан.info, Янтарь участия в боевых действиях не принимал, а занимался "зачисткой" мирных жителей в Донбассе. Кроме того, он мог быть причастен к убийству местного жителя."Янтарь ранений и контузий не имеет, однако несколько раз попадал под обстрелы, в том числе во время разграбления одного из домов местных жителей. Но сам "ветеран" часто рассказывает о том, что участвовал в боях", - заявил источник."
Ранен на колчаковских фронтах
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...Информацию о том, что в интересах президентской партии «Слуга народа» на оккупированных территориях Донбасса проводились социологические исследования журналистке Соне Кошкиной подтвердил недавно назначенный советником секретаря СНБО Сергей Сивохо.«Некоторое время тому назад сразу несколько никак не связанных между собой источников в новой власти рассказали нам о существовании некой "особой социологии". Особенность ее в том, что исследование - в интересах этой самой новой власти - будто бы проводилось на оккупированных территориях и показало очень хорошие результаты для СН», - пишет в Telegram журналистка и добавляет, что сначала не поверила в это, посчитав такие сведения «сюрреалистичными».
По ее словам, эта информация вызвала ряд вопросов, в частности о том, кто проводил эти исследования: «Ясно же, что у официального Киева подобных возможностей нет. От слова совсем. Так значит ли это, что "замеры" - по просьбе СН - организовывали русские? Ввиду вышеизложенного, дальнейшей "раскруткой" темы мы заниматься не стали. И уже почти забыли о "особой социологии", как вдруг вчера в Мариуполе встретили Сергея Сивохо. Ну, я возьми и спроси его об этой "социологии". Буквально наобум: да - да, нет - нет. Каково же было мое удивлением, когда Сивохо все это подтвердил».
Вот отрывок из беседы журналисток «LB» с Сергеем Сивохо (полный текст - на видео ниже).
Соня Кошкина: Есть информация, что ваша команда будто проводила приблизительные замеры электоральных настроений в ОРДЛО.
- Да.
С.К.: Можете рассказать подробнее?
- Пока нет.
- С.К.: Это были замеры на той территории?
- И на той тоже.
- С.К.: Как вам удалось опросить жителей на оккупированной территории?
- Ага, сейчас я вам «сдам» наших людей, которые там работали!
- С.К.: Вы верите в то, что это могут быть объективные цифры?
- Да.
- С.К.: Вы считаете, что вас, «Слугу народа», там в целом поддерживают?
- Надо спрашивать.
- С.К.: Но вы же проводили исследование.
- Вы знаете, что уже есть люди, которые находясь там, готовы идти на выборы от «Слуги народа»? Люди, которые находятся там, и не боятся озвучить…
- С.К.: Идти, если местные выборы будут объявлены.
- Да.
А коллега Кошкиной спросила у Сивохо: «Суммируем: перед вами стоит задача - подготовить оккупированные территории к местным выборам под "Слугу народа"?» «И это тоже, в том числе», - ответил советник секретаря Собеза.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/337974-sivoho_podtverdil_chto_slugi_naroda_gotovjatsja_k_vyboram_v_ordlo
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Это те наблюдатели которые рашинской техники и военных в плотную "не видят" ?
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