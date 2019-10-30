 "Тут запитання до спікера", - Бондаренко про корупційний скандал у податковому комітеті

Про це в коментарі 112.ua для статті "Поставити податковий комітет на паузу: Що робити з корупційним скандалом у Верховній Раді?" заявив засновник аналітичного центру "Інститут Горшеніна" Кость Бондаренко.

"Не прерогатива комітету писати закон – це прерогатива окремих депутатів, хоча, звісно, саме комітет дає свої висновки після консультацій з експертами тощо. Але я би не перебільшував роль парламентських комітетів у корупційних діяннях, тим паче що останні ще не доведено. Те, що комітети лобіюють сумнівні законопроєкти, це вже радше питання до парламентської більшості", – наголошує експерт.

"Тут запитання до спікера, - додає Бондаренко. - Він, розглядаючи суть того чи іншого законопроєкту, вирішує, кому його направити. Існує досить тонка грань - що в чиїй зоні відповідальності. У виконавчій владі те ж саме: іноді виникають сумніви, чия це юрисдикція - Міністерства економіки або Міністерства фінансів ".

Аналізуючи українські реалії, Бондаренко доходить невтішного висновку: "Скандал довкола хабарів і поліграфа абсолютно ніяк не позначиться на роботі Верховної Ради та її органів. Через тиждень про нього вже ніхто й не згадає".

Нагадаємо, минулого тижня екснардеп Сергій Лещенко та журналістка Соня Кошкіна заявила, що члени податкового комітету провалили законопроєкт, який повинен був прикрити корупційну схему зі збагачення на майданчиках для оцінки нерухомості, нібито в обмін на фінансову винагороду. До схеми причетний наближений до олігарха Ігоря Коломойського нардеп Антон Яценко, і депутати, яких пов'язують з Коломойським, вирішили не голосувати за законопроєкт 2047-д. Це викликало гнів у глави фракції "Слуги народу" Давида Арахамія, який публічно запідозрив своїх депутатів у корупції. Пізніше про це заявив президент Зеленський.

Раніше податковий комітет схвалив низку скандальних законопроєктів, які б'ють по ФОП, середньому і великому бізнесу, при цьому не зачіпають інтересів Коломойського. Найперше йдеться про скандальний законопроєкт № 1210, який посилює фіскальний тиск на бізнес, через що великі міжнародні корпорації вже заявили, що закриють свої фабрики в Україні.