 До кінця року частина статистики Митної служби стане доступною онлайн, - Нефьодов

Про це заявив глава Митної служби Максим Нефьодов в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

На його думку, найочевидніший КРI - це митні навантаження на кілограм імпорту в доларах.

"Мені ж треба якось контролювати своїх керівників митниці і треба зрозуміти, хто з них працює добре, а хто погано. Наприклад, Одеса зараз суттєво перевиконує план. Перемога? Побороли корупцію? Ми розуміємо, що не дуже. Принаймні, не чув я таких чуток, що в Одесі все стало абсолютно в білу. Просто пройшла переорієнтація торгових потоків. Російське ембарго. Умовно, добрива. Які заїжджали через північний кордон вагонами і оформлювалися раніше в Чернігові або в Сумах, вони тепер заїжджають морем через Одесу. Товаропотік виріс. І працюючи так само, вона план перевиконує", - навів приклад Нефьодов.

Однак на сьогодні різні департаменти приносять абсолютно різну статистику, не збігається навіть статистика по платежах.

"Тому як рахувати – це ще питання. Це, умовно кажучи так, як завжди маніпулюють статистикою наші правоохоронні органи. Тобто суми, які вони нарахували, і суми, які отримує бюджет, можуть інколи відрізнятися в тисячі разів. Обсяги, що імпортуються і так далі – тут взагалі по деяких місяцях цифри, які мені приходять, різниця досягає 7%.

Привезли пластикові квіти. Відкрили – так тут же одяг. Помилився китайський постачальник. Уявляєте, який неуважний. Подали уточнену декларацію. Да, одяг. От вам нарахування. Що з цього потрапляє в статистику, як обраховується – це досить важливо. Все ж не настільки легко, як я на пальцях описую", - зазначив він.

За словами Нефьодова, вже до кінця року на митниці почнуть відстежувати статистику через бізнес-аналітику.

"Схоже на те, що ми робили в ВІ Прозорро, ORG BI, SALE або портал зі звітністю державних підприємств, я звичайно хочу, щоб це все було онлайн. Я в усьому розберусь і достатньо швидко. На кінець року у нас буде повноцінно працюючий ВІ (business intelligence. - Ред.) з якоюсь відкритою частиною для всіх, закритою частиною для управлінського персоналу, щоб це все моніторити", - повідомив глава Митної служби.

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