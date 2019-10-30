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Все про:статистика (225) митниця (597) Бутусов Юрій (1090) Нефьодов (97)

 До кінця року частина статистики Митної служби стане доступною онлайн, - Нефьодов

Департаменти Митної служби надають статистику, яка не сходиться.

Про це заявив глава Митної служби Максим Нефьодов в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

На його думку, найочевидніший КРI - це митні навантаження на кілограм імпорту в доларах.

"Мені ж треба якось контролювати своїх керівників митниці і треба зрозуміти, хто з них працює добре, а хто погано. Наприклад, Одеса зараз суттєво перевиконує план. Перемога? Побороли корупцію? Ми розуміємо, що не дуже. Принаймні, не чув я таких чуток, що в Одесі все стало абсолютно в білу. Просто пройшла переорієнтація торгових потоків. Російське ембарго. Умовно, добрива. Які заїжджали через північний кордон вагонами і оформлювалися раніше в Чернігові або в Сумах, вони тепер заїжджають морем через Одесу. Товаропотік виріс. І працюючи так само, вона план перевиконує", - навів приклад Нефьодов.

Однак на сьогодні різні департаменти приносять абсолютно різну статистику, не збігається навіть статистика по платежах.

"Тому як рахувати – це ще питання. Це, умовно кажучи так, як завжди маніпулюють статистикою наші правоохоронні органи. Тобто суми, які вони нарахували, і суми, які отримує бюджет, можуть інколи відрізнятися в тисячі разів. Обсяги, що імпортуються і так далі – тут взагалі по деяких місяцях цифри, які мені приходять, різниця досягає 7%.

Привезли пластикові квіти. Відкрили – так тут же одяг. Помилився китайський постачальник. Уявляєте, який неуважний. Подали уточнену декларацію. Да, одяг. От вам нарахування. Що з цього потрапляє в статистику, як обраховується – це досить важливо. Все ж не настільки легко, як я на пальцях описую", - зазначив він.

За словами Нефьодова, вже до кінця року на митниці почнуть відстежувати статистику через бізнес-аналітику.

"Схоже на те, що ми робили в ВІ Прозорро, ORG BI, SALE або портал зі звітністю державних підприємств, я звичайно хочу, щоб це все було онлайн. Я в усьому розберусь і достатньо швидко. На кінець року у нас буде повноцінно працюючий ВІ (business intelligence. - Ред.) з якоюсь відкритою частиною для всіх, закритою частиною для управлінського персоналу, щоб це все моніторити", - повідомив глава Митної служби.

Читайте повне інтерв'ю Максима Нефьодова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156866
 
 
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Оцце і буде весь результат від рехформи таможні?
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Какие 7 процентов??? Что вы там курите --может 1007 процентов
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Товары и оборудование которые не производятся в Украине не должны облагаться таможенным сбором, это все лазейки для коррупции, никай защиты внутреннего производителя нет, берите с этого НДС и не морочте никому голову. Потому что выходит что таможня играет в монополию, то ест завозят два поставщика одинаковый товар, один оплатил все честно, а второй использовал схему, чем смог уменьшить себестоимость и конечно же сможет теперь демпинговать благодаря именно таможне.
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Ану розкажи мені зечмо, скільки зараз про Українсько налаштованих громадян покидає Золоте 4? Що падло зробили разом?
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БУДЕТ БУДЕТ В ДАЛЕКОМ СВЕТЛОМ КОТОРЕ КАК ВСЕГДА ЗАВТРА! Т.Е. НИКОГДА!!
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