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 Політика України
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 Усі країни НАТО засуджують агресивну поведінку Росії в Чорному морі, - Столтенберг

Усі країни НАТО засуджують агресивні дії Росії проти України в Чорному морі.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції в Одесі 30 жовтня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Усі країни альянсу засуджують дії Росії в Чорному морі, зокрема захоплення українських кораблів. І цієї весни ми ухвалили нові рішення, які спрямовані на допомогу Україні у зміцненні сил та заходів сил Військово-морського флоту", - сказав Столтенберг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ви маєте модернізуватися, ми - вас підтримувати. На якомусь етапі, я впевнений, окупація Донецька і Луганська завершиться, - Столтенберг

Генеральний секретар наголосив, що його візит в Україну він здійснює не один, а разом з представниками Північно-Атлантичної ради, послами 29 країн Альянсу, а також представником Північної Македонії, яка незабаром стане 30 членом Альянсу.

"Сьогоднішній візит є чітким сигналом, що НАТО стоїть пліч-о-пліч з Україною. Ми підтримуємо ваш суверенітет та територіальну цілісність як у практичній, так і політичній площині", - сказав Столтенберг.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156861
 
 
 Топ коментарі
 
У Бубочки вважають, що українські катера проводили деверсію проти наросії коли пішли в похід з одного українського міста у інше українське місто по українстких водах.
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Все страны НАТО осуждают агрессивное поведение России в Черном море, - Столтенберг

Ну-ну-ну, вова...
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Все страны НАТО осуждают агрессивное поведение России в Черном море, - Столтенберг

Ну-ну-ну, вова...
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У Бубочки вважають, що українські катера проводили деверсію проти наросії коли пішли в похід з одного українського міста у інше українське місто по українстких водах.
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Они первые, вставляют палку в колесо.
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Що і? Сказали ж - осуждаєм і все тут! Все страны НАТО осуждают агрессивное поведение России в Черном море, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 8307
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Почти шесть лет . Путлу дали зелёный свет на строительство Nord Stream 2 . Заслуга слуг . Усі країни НАТО засуджують агресивну поведінку Росії в Чорному морі, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 8013 Нельзя выбирать слуг для управления государством .
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Потому что снайперов подключили, чтобы стимулировать развод войск.
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Если осуждаете - зарубите стр-во северного потока 2. В чем проблема, панове осудители?
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наскільки памятаю історію -всі країни європи засуджували фашизм в 30-40 роках минулого століття......а коли конткректні дії-а чому ми маємо-а не вони-отака гейропа-втрачати прибуток.гроші не пахнуть......північний потік-2 звісно для нас-укрів-недобре.та хто гарантує-що там в європі не будуть скакати як в укрів.....дивує одне.....є ж не тільки сонячна енергія і все таке-є таке що можем тільки мріяти.....жаль європу....угорщина ж звідки яка там європа..там нею і не пахне.....після 1956 року звикли жити з позиції сили....от не допускають камери -хм-і орт теж-на території......відчуття таке що в зеленського буде кличка лох.....взагалі президент є обличчям держави.....І ВІН НЕ ПОВИНЕН ДУМАТИ.......повинні думати за нього.....ВІН ПОВИНЕН ВИРІШУВАТИ.......і від того рішення залежить лох укрнарод...порошенко довірився....чи зеленський....в світі скільки країн.....на німеччині і франції світ клином зійшовся...вони тим і користуються......підключіть китай індію великобританію...є з чого вибирати.....а не хнюпати-нас не *******.....А ЗА ЩО........за нитье....
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Это означает что Азов уже просрали, на очереди Чёрное море и моря обеспокоиности и дальнейшее убийство украинских граждан и захват их собственности.
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"Тобі ото так шкода, як корові заднє коліно всрать"©
Все страны НАТО осуждают агрессивное поведение России в Черном море, - Столтенберг.
И продолжил - А некоторые даже встали, ходят и переживают.
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Надеюсь когда Украина возобновит ядерный статус в ответ на невыполнение Будапешта и вернет ракеты средней и малой дальности-дальше осуждения не зайдет?
Мне на это евпропейское осуждение России-наплевать как и самой России. Хотели-бы воздействовать на Россию-уменьшили-бы потребление российского газа в пользу Американского СПГ-вся инфраструктура уже есть.
Европейские лицемеры и барыги
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