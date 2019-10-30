 Усі країни НАТО засуджують агресивну поведінку Росії в Чорному морі, - Столтенберг

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції в Одесі 30 жовтня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Усі країни альянсу засуджують дії Росії в Чорному морі, зокрема захоплення українських кораблів. І цієї весни ми ухвалили нові рішення, які спрямовані на допомогу Україні у зміцненні сил та заходів сил Військово-морського флоту", - сказав Столтенберг.
Генеральний секретар наголосив, що його візит в Україну він здійснює не один, а разом з представниками Північно-Атлантичної ради, послами 29 країн Альянсу, а також представником Північної Македонії, яка незабаром стане 30 членом Альянсу.
"Сьогоднішній візит є чітким сигналом, що НАТО стоїть пліч-о-пліч з Україною. Ми підтримуємо ваш суверенітет та територіальну цілісність як у практичній, так і політичній площині", - сказав Столтенберг.
Ну-ну-ну, вова...
Все страны НАТО осуждают агрессивное поведение России в Черном море, - Столтенберг.
И продолжил - А некоторые даже встали, ходят и переживают.
Ай-я-йай
Мне на это евпропейское осуждение России-наплевать как и самой России. Хотели-бы воздействовать на Россию-уменьшили-бы потребление российского газа в пользу Американского СПГ-вся инфраструктура уже есть.
Европейские лицемеры и барыги