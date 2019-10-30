 НАТО хоче переглянути співпрацю з Україною, об'єднавши всі існуючі формати взаємодії, - Столтенберг

Про це він заявив на спільній пресконференції з віце-прем'єр-міністром України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитром Кулебою в Одесі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У нас довгострокове партнерство з Україною, і час від часу його адаптуємо і коригуємо формат нашої співпраці... У нас вже є річні національні програми, Комплексний пакет допомоги, Комісія Україна-НАТО, які є важливим інструментом. Зараз ми запускаємо нову ініціативу, яка має на меті скоординувати і поєднати ці різні формати роботи, щоб краще сконцентруватися на пріоритетах нашої роботи, зробивши їх скоординованішими і впорядкованішими", - сказав Столтенберг.

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Генеральний секретар НАТО нагадав, що в рамках співпраці Альянсу з Україною проводяться спільні навчання, обмін інформацією, практична підготовка військовослужбовців на кораблях.

"Отже, ми стоятимемо пліч-о-пліч з вами", - сказав Столтенберг.