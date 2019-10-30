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 За кордоном
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Все про:НАТО (2123) співпраця (307) Столтенберг Єнс (404)

 НАТО хоче переглянути співпрацю з Україною, об'єднавши всі існуючі формати взаємодії, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що в рамках відносин України й Альянсу буде запущена нова ініціатива, яка має об'єднати всі існуючі формати співпраці.

Про це він заявив на спільній пресконференції з віце-прем'єр-міністром України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитром Кулебою в Одесі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У нас довгострокове партнерство з Україною, і час від часу його адаптуємо і коригуємо формат нашої співпраці... У нас вже є річні національні програми, Комплексний пакет допомоги, Комісія Україна-НАТО, які є важливим інструментом. Зараз ми запускаємо нову ініціативу, яка має на меті скоординувати і поєднати ці різні формати роботи, щоб краще сконцентруватися на пріоритетах нашої роботи, зробивши їх скоординованішими і впорядкованішими", - сказав Столтенберг.

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Генеральний секретар НАТО нагадав, що в рамках співпраці Альянсу з Україною проводяться спільні навчання, обмін інформацією, практична підготовка військовослужбовців на кораблях.

"Отже, ми стоятимемо пліч-о-пліч з вами", - сказав Столтенберг.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156860
 
   
 Топ коментарі
 
Нас устроят две американские военные базы вблизи Харькова и Мариуполя на период объединения всех существующих форматов взаимодействия.
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Это хорошо, но под (между) ногами болтается такая упоротая срань как мадяры.
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Нас устроит кроме членства в НАТО только одно - особый статус государства-союзника Блока НАТО. Не меньше.
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может будет больше конкретики? ..... хотелось бы что-то типа дорожной карты
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папочки объединят и они будут лежать в одном месте, куда конкретнее?
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Нас устроит кроме членства в НАТО только одно - особый статус государства-союзника Блока НАТО. Не меньше.
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Нас устроят две американские военные базы вблизи Харькова и Мариуполя на период объединения всех существующих форматов взаимодействия.
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Венгрия не пропустит Украину до НАТО.. Украина если хочет быть в НАТО или в крайнем случае соответствовать стандартам НАТО, должна собственными силами провести настоящие реформы в Украине (реформа судебной и правоохранительной системы Украины; военная реформа; борьба с коррупцией; энергетическая независимость) в результате которых страна обретет субъектность в мире, будет защищена от внешне и внутри коррупции, и в дальнейшем даст возможность в результате интегрироваться в НАТО.
Но за прошедшие 5 лет и сегодня эти реформы не проводились и не собираются пока проводится Украиной. Нужно забыть пока о ПДЧ
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Это хорошо, но под (между) ногами болтается такая упоротая срань как мадяры.
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Зачем НАТО страна-капитулянт, управляемая марионетками Коломойского?
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Канцлерский суд штата Делавер в рамках рассмотрения иска "Приват-Банка" 0377 к Коломойскому, Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США в $674.5 млн объявлен 30дневный превентивный арест
(C)
@ua_ridna_vilna
🤔
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Шоколадный Главком объявлял войну Рашке? Я что-то пропустил. Как можно капитулировать в необъявленной войне?))
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