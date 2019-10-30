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 Політика України, За кордоном
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Все про:Росія (20286) Донбас (13467) Столтенберг Єнс (404)

 Ви маєте модернізуватися, ми - вас підтримувати. На якомусь етапі, я впевнений, окупація Донецька і Луганська завершиться, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив упевненість, що тимчасово окуповані Луганськ і Донецьк обов'язково повернуться під контроль України.

Про це генсек Альянсу розповів під час виступу в Одеській морській академії в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

Столтенберг зазначив, що розуміє нетерплячість українців, які хочуть бачити прогрес у вирішенні конфлікту на Донбасі.

Проте, за його словами, історія свідчить, що зміни обов'язково настануть, навіть якщо зараз вони здаються неможливими.

"Ніхто не був у змозі передбачити падіння Берлінської стіни. Люди думали, що холодна війна буде тривати вічно. Але протягом кількох місяців Берлінська стіна впала, холодна війна закінчилась, а СРСР розпався", - сказав генсек НАТО.

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Він підкреслив, що проведення реформ та підтримка НАТО допоможуть повернути окремі райони Донбасу під український контроль.

"Ми просто повинні продовжувати тиск, бути солідарними з Україною. Ви повинні модернізуватися, ми – вас підтримувати. І на якомусь етапі, я впевнений, окупація Донецька і Луганська завершиться", - зауважив генеральний секретар НАТО.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156859
 
   
 Топ коментарі
 
про Крим навіть не згадав.
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Венгры твари подосрали нас крепко.
Сами левые паспорта изымают (ранее выданные левым людям), а нам палки в колёса ставят.
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Венгры твари подосрали нас крепко.
Сами левые паспорта изымают (ранее выданные левым людям), а нам палки в колёса ставят.
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наказание для тех кто служил оккупанту, кто голосовал на референдуме, убивал и призвал войну, должно быть неизбежно.
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им дадут квартиры и денежные выплаты за страдания от хунты
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На каком-то этапе, я уверен, оккупация Донецка и Луганска завершится, - Столтенберг

Спасибо, дорогой. На каком-то этапе мы все завершимся.
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иными словами, берлинская стена простояла 28 лет и вы подождете
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"Оккупация Донецка и Луганска завершится" ? Она уже почти завершилась . "Спасибо" , гаранты . Ви маєте модернізуватися, ми - вас підтримувати. На якомусь етапі, я впевнений, окупація Донецька і Луганська завершиться, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 7233
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А при чем здесь гаранты? Это они заставили зебилов капитулировать?!
Или это гаранты должны за нас сопротивляться *********, если это нам не интересно? Ви маєте модернізуватися, ми - вас підтримувати. На якомусь етапі, я впевнений, окупація Донецька і Луганська завершиться, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 3764
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Мозги бы их вернуть под контроль Украины хотя бы после деоккупации...
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Украина может вернуть территории, если Запад развалит экономику РФ!!!
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Можна одразу вгадати на якому саме етапі все закінчиться:
як тільки Україна зможе відновити "добудапештський" статус.
Бо наразі ми бачимо лиш приклади творчого співробітництва Росії та NATO у справі встановлення "зони миру" в Сирії:

Turkey announced it will begin patrols with Russian troops in northern Syria. The statement from President Erdogan follows Turkey and Russia's deal to withdrawal Kurdish fighters in the area.

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Гейропський лібераст живе у світі неляканих рожевокрилих ельфів. Чи прикидається дурнем. От так просто: одного прекрасного ранку українці прокинуться, а Крим і Донбас - повернулись. А окупант нам усім наснився.
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А чому Крим не згадав?? Нам потрібен Крим
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Зебил сказал вам русским языком, на модернизацию и содержание, деньги кончились!
деньги есть только на выплату пенсий в ОРДЛО - НАТО ПНХ!
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