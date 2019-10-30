 Ви маєте модернізуватися, ми - вас підтримувати. На якомусь етапі, я впевнений, окупація Донецька і Луганська завершиться, - Столтенберг

Про це генсек Альянсу розповів під час виступу в Одеській морській академії в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
Столтенберг зазначив, що розуміє нетерплячість українців, які хочуть бачити прогрес у вирішенні конфлікту на Донбасі.
Проте, за його словами, історія свідчить, що зміни обов'язково настануть, навіть якщо зараз вони здаються неможливими.
"Ніхто не був у змозі передбачити падіння Берлінської стіни. Люди думали, що холодна війна буде тривати вічно. Але протягом кількох місяців Берлінська стіна впала, холодна війна закінчилась, а СРСР розпався", - сказав генсек НАТО.
Він підкреслив, що проведення реформ та підтримка НАТО допоможуть повернути окремі райони Донбасу під український контроль.
"Ми просто повинні продовжувати тиск, бути солідарними з Україною. Ви повинні модернізуватися, ми – вас підтримувати. І на якомусь етапі, я впевнений, окупація Донецька і Луганська завершиться", - зауважив генеральний секретар НАТО.
Сами левые паспорта изымают (ранее выданные левым людям), а нам палки в колёса ставят.
Спасибо, дорогой. На каком-то этапе мы все завершимся.
Или это гаранты должны за нас сопротивляться *********, если это нам не интересно?
як тільки Україна зможе відновити "добудапештський" статус.
Бо наразі ми бачимо лиш приклади творчого співробітництва Росії та NATO у справі встановлення "зони миру" в Сирії:
Turkey announced it will begin patrols with Russian troops in northern Syria. The statement from President Erdogan follows Turkey and Russia's deal to withdrawal Kurdish fighters in the area.
деньги есть только на выплату пенсий в ОРДЛО - НАТО ПНХ!