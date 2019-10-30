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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:ветерани (415) пам'ятник (538) пам'ять (633) Сумщина (373)

 Меморіал загиблим на Донбасі учасникам АТО/ООС відкрили на Сумщині. ФОТО

У місті Кролевець Сумської області відкрили меморіал загиблим героям війни на Сході України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

Меморіал загиблим на Донбасі учасникам АТО/ООС відкрили на Сумщині 01

Унікальність пам'ятника в тому, що він зроблений з частин боєприпасів, уламків "Градів", мін, привезених із Донбасу. Вони є основою пам'ятника, в центрі якого фігура воїна. Його змальовано з реальної людини - учасника бойових дій, кролевчанина Валерія Захарченка, майстра гри на бандурі, який і зараз проживає в цьому місті.

Меморіал загиблим на Донбасі учасникам АТО/ООС відкрили на Сумщині 02

Ідея створення меморіалу виникла ще в 2015 році під час активної фази російсько-української війни. Автором і виконавцем робіт з облаштування меморіалу є місцевий коваль Олег Гаранько. Він довгий час був волонтером і, часто буваючи на сході, почав привозити для майбутнього меморіалу з району бойових дій різні артефакти.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156856
 
   
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".......он сделан из частей боеприпасов, обломков "Градов", мин, привезенных с Донбасса. Они являются основой памятника, в центре которого фигура воина. Он изображен с реального человека - участника боевых действий, кролевчанина Валерия Захарченко, мастера игры на бандуре, который и в настоящее время проживает в этом городе.(c)
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к тому же еще и кретивный.........
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То пошана героям, а не политическим скотам.
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Чуєш пасажир, це ті люди які воювали, а не здавали Україну як ви бидло зелене.
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На цьому сайті вже давно. А коли ти скурвився не згадаю.
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Да неважно кто где и когда . А кто скурвился . вопрос . Я наверно когда порося С ахметовым слыгався . Когда держиморды Молоты добровольцам пихали , и бтр просроченные .
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А тебе не нужно ошибаться . Ты и так ошибка .
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Я ж тобі сказав що ти малорос, і в цьому не помилився!
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То что я говорю по москальски , это не значит что я люблю Украину меньше или больше .
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Ты ее не любишь, это факт. Ты продал ее. Тебе ведь нужен мир по программе ********? Ты его получил.
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А де представники зелених шмарклів на відкритті?
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Царство Небесне загиблим воїнам. Але хотілось би щоб подібний пам'ятник був встановлений у тому ж Золотому чи Петровському. Як на мене, то він не залишиться цілим після першої ночі. А ми все відходим і відходим. Хлопців шкода.
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Громадянам України треба прищеплювати культ воїна, бійця, поваги до військових, історичних і сьогоднішніх героїв, любов до Батьківщини (Родини). Он москалі не дурні, у них до цього часу матросови і панфіловці в героях. Останній бомж і синій алкаш з далекого мухосранська скажуть що "расея сильнейшая в мире и ми живкм лучше всех".
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Для Украины история идет по спирали , к сожалению . Я просто вспомнил 1917 - 18 гд.
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Головне напис на мемореалі, прочитайте. Актуально для усіх часів та народів
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Головне напис на мемореалі, прочитайте. Актуально для усіх часів та народів
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