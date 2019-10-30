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 Політика України
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Все про:ВР (5968) недоторканність (468)

 Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності відклав розгляд законопроєктів про реалізацію скасування депутатської недоторканності

Правоохоронний комітет відклав обговорення законопроєктів 2237 і 2237-1 про реалізацію скасування депутатської недоторканності.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, розгляд законопроєктів 2237 і 2237-1 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою приведення у відповідність до Закону України "Про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України" вирішили відкласти на наступне засідання комітету.

Обговорення перенесли через те, що нардепи не могли дійти згоди щодо окремих норм законопроєктів.

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Нагадаємо, раніше в Раду внесли законопроєкт про реалізацію скасування депутатської недоторканності (№2237): затримувати нардепів пропонують за рішенням апеляційного суду. Партія "Голос" внесла альтернативний йому №2237-1: "За запропонованим "слугами" законопроєктом, якщо депутата зловлять на місці вбивства в крові і з ножем - його не зможуть затримати, - пояснює народна депутатка України Олександра Устінова. - Поліцейським доведеться провести огляд місця події, потім поїхати до Генерального прокурора, щоб той вніс відомості про злочин до реєстру, потім провести слідчі дії, а вже потім Генпрокурор вручить підозру народному обранцеві, а потім потрібно з'їздити до суду і отримати дозвіл на затримання депутата. Це не зняття депутатської недоторканності, а профанація".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156852
 
 
 Топ коментарі
 
правильно, не время..... довыборы в ВР на носу. на неподконтрольных территориях.....

простите дамы, но этот пиз..дец становится уже неуправляемым
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Зашибись.Они тоже почувствовали вкус вседозволенности и хозяев жизни.По ходу,вова полностью облажается по всем параметрам.
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RoksolanaToday&Крым25%‏ @KrimRt 4 ч.4 часа назад

Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности отложил рассмотрение законопроектов о реализации отмены депутатской неприкосновенности - Цензор.НЕТ 8477

МИД или Моника ничего не имеют сказать об этом Больше зрады,больше зеленого мерзкого ада капитуляции!
В Азовском море российские пограничники останавливают генических рыбаков Причем происходит это возле острова Бирючий и в 5 км от берега Арабатской Стрелки


В Азовском море российские пограничники останавливают генических рыбаков

https://www.vizit.ks.ua/informaciya/v-azovskom-more-rossijskie-pogranichniki-ostanavlivayut-genicheskix-rybakov/?fbclid=IwAR1d7tvU89LTxiULfADjxvvSXpcSBexXigiz4iBdkN9Ceqv2jANpxHaKrPY

Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности отложил рассмотрение законопроектов о реализации отмены депутатской неприкосновенности - Цензор.НЕТ 3488

В Азовском море российские пограничники на патрульном катере Федеральной Пограничной службы ФСБ России "Мангуст" останавливают и проверяют генических рыбаков.
Причем происходит это возле острова Бирючий и в 5 км от берега Арабатской Стрелки.
Об этом "Новому Визиту" сообщили сами рыбаки.
Прежде всего сотрудников ФСБ интересует, были ли геничане в АТО.
По словам генических рыбаков, пограничники РФ, зная о своей безнаказанности, ведут себя нагло, как хозяева Азовского моря.
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правильно, не время..... довыборы в ВР на носу. на неподконтрольных территориях.....

простите дамы, но этот пиз..дец становится уже неуправляемым
 показати весь коментар
 
 
Управляемый, но исключительно бабушкой Моники Зеленски.
 показати весь коментар
 
 
RoksolanaToday&Крым25%‏ @KrimRt 4 ч.4 часа назад

Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности отложил рассмотрение законопроектов о реализации отмены депутатской неприкосновенности - Цензор.НЕТ 8477

МИД или Моника ничего не имеют сказать об этом Больше зрады,больше зеленого мерзкого ада капитуляции!
В Азовском море российские пограничники останавливают генических рыбаков Причем происходит это возле острова Бирючий и в 5 км от берега Арабатской Стрелки


В Азовском море российские пограничники останавливают генических рыбаков

https://www.vizit.ks.ua/informaciya/v-azovskom-more-rossijskie-pogranichniki-ostanavlivayut-genicheskix-rybakov/?fbclid=IwAR1d7tvU89LTxiULfADjxvvSXpcSBexXigiz4iBdkN9Ceqv2jANpxHaKrPY

Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности отложил рассмотрение законопроектов о реализации отмены депутатской неприкосновенности - Цензор.НЕТ 3488

В Азовском море российские пограничники на патрульном катере Федеральной Пограничной службы ФСБ России "Мангуст" останавливают и проверяют генических рыбаков.
Причем происходит это возле острова Бирючий и в 5 км от берега Арабатской Стрелки.
Об этом "Новому Визиту" сообщили сами рыбаки.
Прежде всего сотрудников ФСБ интересует, были ли геничане в АТО.
По словам генических рыбаков, пограничники РФ, зная о своей безнаказанности, ведут себя нагло, как хозяева Азовского моря.
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Зашибись.Они тоже почувствовали вкус вседозволенности и хозяев жизни.По ходу,вова полностью облажается по всем параметрам.
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Сотое подтверждение этой тупиковой власти пришли халявщики что Вы все к ним пристали они же новый набраный цирк марионеток
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На что ж теперь будут дрочить зебилы?

В активе у слуг Коломойского после полугода безраздельного властвования остались одни просеры и сливы без единого достижения.
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Время отпущенное народом на решительные реформы стремительно уходит. И гнев всего народа Украины свалится на головы новой власти. И танцевать с песнями на Майдане уже никто не будет.
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Олександр, даже майдана уже не будет. Плод уже сгнил окончательно, и скоро упадёт сам. И большой вопрос, захочет ли его кто-то поднять.
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А зачем.....??? Еще не время . Нужно отложить до следующих выборов !!
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почему то хочется, читая все новости про "достижения" власти, сказать: да это же лютый пиз*ец! Ну так же нельзя!! Куда ваши мозги (вещество наполняющее черепную коробку) делись???
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Хочется плюнуть в рожу и размазать, этим жлобам , голосовавшим за нелоха и его "слуг" и самим "слугам"
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Ктоб сомневался! Будут откладывать,пока зебилы не забудут.
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гы гы....таки поняли слуги урода какая это классная кормушка быть депутатом
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