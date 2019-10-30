 Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності відклав розгляд законопроєктів про реалізацію скасування депутатської недоторканності

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, розгляд законопроєктів 2237 і 2237-1 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою приведення у відповідність до Закону України "Про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України" вирішили відкласти на наступне засідання комітету.
Обговорення перенесли через те, що нардепи не могли дійти згоди щодо окремих норм законопроєктів.
Нагадаємо, раніше в Раду внесли законопроєкт про реалізацію скасування депутатської недоторканності (№2237): затримувати нардепів пропонують за рішенням апеляційного суду. Партія "Голос" внесла альтернативний йому №2237-1: "За запропонованим "слугами" законопроєктом, якщо депутата зловлять на місці вбивства в крові і з ножем - його не зможуть затримати, - пояснює народна депутатка України Олександра Устінова. - Поліцейським доведеться провести огляд місця події, потім поїхати до Генерального прокурора, щоб той вніс відомості про злочин до реєстру, потім провести слідчі дії, а вже потім Генпрокурор вручить підозру народному обранцеві, а потім потрібно з'їздити до суду і отримати дозвіл на затримання депутата. Це не зняття депутатської недоторканності, а профанація".
простите дамы, но этот пиз..дец становится уже неуправляемым
МИД или Моника ничего не имеют сказать об этом Больше зрады,больше зеленого мерзкого ада капитуляции!
В Азовском море российские пограничники останавливают генических рыбаков Причем происходит это возле острова Бирючий и в 5 км от берега Арабатской Стрелки
В Азовском море российские пограничники останавливают генических рыбаков
https://www.vizit.ks.ua/informaciya/v-azovskom-more-rossijskie-pogranichniki-ostanavlivayut-genicheskix-rybakov/?fbclid=IwAR1d7tvU89LTxiULfADjxvvSXpcSBexXigiz4iBdkN9Ceqv2jANpxHaKrPY
В Азовском море российские пограничники на патрульном катере Федеральной Пограничной службы ФСБ России "Мангуст" останавливают и проверяют генических рыбаков.
Причем происходит это возле острова Бирючий и в 5 км от берега Арабатской Стрелки.
Об этом "Новому Визиту" сообщили сами рыбаки.
Прежде всего сотрудников ФСБ интересует, были ли геничане в АТО.
По словам генических рыбаков, пограничники РФ, зная о своей безнаказанности, ведут себя нагло, как хозяева Азовского моря.
В активе у слуг Коломойского после полугода безраздельного властвования остались одни просеры и сливы без единого достижения.