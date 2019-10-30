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 Політика України
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Все про:Верховний Суд (462) Міщенко (7) суддя (986) Гончарук_Олексій (215)

 Чи розуміє прем'єр Гончарук, що своїми популістськими висловлюваннями підриває довіру до Верховного Суду? - суддя Міщенко

Голослівними і популістськими висловлюваннями про склад Верховного Суду Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук підриває довіру до Верховного Суду, намагаючись нівелювати ті позитивні досягнення, які є за неповні два роки роботи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в Facebook пише суддя Верховного Суду Іван Міщенко.

Він зазначає, що 29 жовтня 2019 року під час виступу на інвестиційному форумі RE: think. Invest in Ukraine у Маріуполі Олексій Гончарук - Прем'єр-міністр України заявив, що: "до складу Верховного суду потрапило багато осіб, які негідні там бути. Недовіра до судової влади в Україні заважає залученню інвестицій" (інформація поширена у ЗМІ).

В той же час, три найбільші бізнес-асоціації -
American Chamber of Commerce in Ukraine, European Business Association, Спілка Українських Підприємців - СУП - висловили занепокоєння щодо запропонованих змін до відбору суддів та складу Верховний Суд, викладених у проекті Закону №1008 "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування".

"Ми занепокоєні тим, що пропозиції, викладені в цих ініціативах, можуть підірвати довіру іноземних інвесторів, необхідну для залучення масштабних інвестицій і досягнення цілей щодо економічного зростання" - підсумували представники інвесторів.

Читайте також: Ми обиратимемо шлях рішучих швидких дій, навіть розуміючи, що ми, можливо, обираємо не ідеальні рішення, - Гончарук про перезавантаження Верховного Суду

Анніка Вайдеманн, Тимчасово повірена у справах Представництва ЄС в Україні (European Union in Ukraine) проінформувала щодо позиції ЄС з цього питання: "Ми чітко та неодноразово комунікували наше занепокоєння з приводу законопроекту №1008. Зокрема, положення, що стосуються Верховного суду, суперечать європейським стандартам і можуть підірвати незалежність судової системи".

Council of Europe також чітко висловив своє занепокоєння щодо цього питання: "
Рада Європи чітко висловила свою позицію щодо законопроекту № 1008. Комітет Міністрів раніше у вересні на своєму 1355-му засіданні висловив стурбованість згаданим законопроектом з огляду на рішення ЄСПЛ щодо заяви №2322/11 групи Олександра Волкова проти України"

Підсумовуючи, сформулюю питання, які виникли особисто в мене щодо згаданого виступу:

1) Як пояснити офіційні позиції American Chamber of Commerce in Ukraine, European Business Association, Спілка Українських Підприємців - СУП, які висловили довіру та підтримку на адресу Верховного Суду та занепокоєння щодо його безпідставного та нічим не обґрунтованого скорочення;

2) Чи буде враховано офіційну позицію European Union in Ukraine та Council of Europe щодо висловленого ними занепокоєння щодо цього ж питання;

3) Чи розуміє пан Олексій Гончарук - Прем'єр-міністр України, що подібними голослівними та популістичними висловлюванням саме він і підриває довіру до Верховний Суд, намагаючись знівелювати ті позитивні здобутки, які є за неповні 2 роки роботи;

4) Чи справді Прем'єр-міністр України вважає, що на гіпотетичній нараді, наприклад, компанії Amazon Джефф Безос разом з колегами, обговорюючи перспективи вкладення інвестицій в Україну, каже - "колеги, я проаналізував персональний склад Верховного Суду і саме це заважає нам вкласти туди інвестиції. Все інше в Україні ідеально, аби тільки вони змінили суддів Верховного Суду, і ми одразу ж починаємо".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я не вважала б те, що відбувається, судовою реформою", - глава Верховного Суду Данішевська

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156849
 
 
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Звичайно, це ж не складніше чим кататися на самокаті?
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Доверия к "реформированной" судебной системе просто немеряно.
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+1
Этот «судья» или мозгом поехал, или в альтернативной реальности живёт, или просто ох@ел.
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Доверие к украинскому суду? )))
Был бы суд в Украине - было бы доверие.
А так этот дятел за взятки выпал из реальности ))
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місцями трапляються, але більшість взагалі не розбирається ні законодавстві, ні в реальності.
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Вопрос. Как подорвать то, чего нет вообще?
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пытаясь нивелировать те положительные достижения, которые есть за неполные два года работы

Какие достижения , блин ? Украинский судья - ШЛЮХА . Вот и все достижения .
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Бу га га, это кто там говорит? Человек с доверием?
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У нашій мафіозно-кримінальній країні довіра до судової системи не більша 10 %.
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Ви ж в суді спочатку нехтуєте законом, кажучи ,що цього хоче народ, ідете на поводу у зелепуха, а потім скулите, що щось не так.
Так навіщо ті закони, якщо весь час можна прикриватися гаслом, народ того хоче...
Дістало чути дебілів...
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Давай дорогой, давай! Чем больше наговоришь, тем быстрее вылетишь со всеми коллегами, то-то радости будет.
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Больше, чем вы, сами судьи, никто не подрывает.
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