 Чи розуміє прем'єр Гончарук, що своїми популістськими висловлюваннями підриває довіру до Верховного Суду? - суддя Міщенко

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в Facebook пише суддя Верховного Суду Іван Міщенко.
Він зазначає, що 29 жовтня 2019 року під час виступу на інвестиційному форумі RE: think. Invest in Ukraine у Маріуполі Олексій Гончарук - Прем'єр-міністр України заявив, що: "до складу Верховного суду потрапило багато осіб, які негідні там бути. Недовіра до судової влади в Україні заважає залученню інвестицій" (інформація поширена у ЗМІ).
В той же час, три найбільші бізнес-асоціації -
American Chamber of Commerce in Ukraine, European Business Association, Спілка Українських Підприємців - СУП - висловили занепокоєння щодо запропонованих змін до відбору суддів та складу Верховний Суд, викладених у проекті Закону №1008 "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування".
"Ми занепокоєні тим, що пропозиції, викладені в цих ініціативах, можуть підірвати довіру іноземних інвесторів, необхідну для залучення масштабних інвестицій і досягнення цілей щодо економічного зростання" - підсумували представники інвесторів.
Анніка Вайдеманн, Тимчасово повірена у справах Представництва ЄС в Україні (European Union in Ukraine) проінформувала щодо позиції ЄС з цього питання: "Ми чітко та неодноразово комунікували наше занепокоєння з приводу законопроекту №1008. Зокрема, положення, що стосуються Верховного суду, суперечать європейським стандартам і можуть підірвати незалежність судової системи".
Council of Europe також чітко висловив своє занепокоєння щодо цього питання: "
Рада Європи чітко висловила свою позицію щодо законопроекту № 1008. Комітет Міністрів раніше у вересні на своєму 1355-му засіданні висловив стурбованість згаданим законопроектом з огляду на рішення ЄСПЛ щодо заяви №2322/11 групи Олександра Волкова проти України"
Підсумовуючи, сформулюю питання, які виникли особисто в мене щодо згаданого виступу:
1) Як пояснити офіційні позиції American Chamber of Commerce in Ukraine, European Business Association, Спілка Українських Підприємців - СУП, які висловили довіру та підтримку на адресу Верховного Суду та занепокоєння щодо його безпідставного та нічим не обґрунтованого скорочення;
2) Чи буде враховано офіційну позицію European Union in Ukraine та Council of Europe щодо висловленого ними занепокоєння щодо цього ж питання;
3) Чи розуміє пан Олексій Гончарук - Прем'єр-міністр України, що подібними голослівними та популістичними висловлюванням саме він і підриває довіру до Верховний Суд, намагаючись знівелювати ті позитивні здобутки, які є за неповні 2 роки роботи;
4) Чи справді Прем'єр-міністр України вважає, що на гіпотетичній нараді, наприклад, компанії Amazon Джефф Безос разом з колегами, обговорюючи перспективи вкладення інвестицій в Україну, каже - "колеги, я проаналізував персональний склад Верховного Суду і саме це заважає нам вкласти туди інвестиції. Все інше в Україні ідеально, аби тільки вони змінили суддів Верховного Суду, і ми одразу ж починаємо".
Этот «судья» или мозгом поехал, или в альтернативной реальности живёт, или просто ох@ел.
Был бы суд в Украине - было бы доверие.
А так этот дятел за взятки выпал из реальности ))
В Украине суды есть? )))
Какие достижения , блин ? Украинский судья - ШЛЮХА . Вот и все достижения .
Так навіщо ті закони, якщо весь час можна прикриватися гаслом, народ того хоче...
Дістало чути дебілів...