 Чи розуміє прем'єр Гончарук, що своїми популістськими висловлюваннями підриває довіру до Верховного Суду? - суддя Міщенко

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в Facebook пише суддя Верховного Суду Іван Міщенко.

Він зазначає, що 29 жовтня 2019 року під час виступу на інвестиційному форумі RE: think. Invest in Ukraine у Маріуполі Олексій Гончарук - Прем'єр-міністр України заявив, що: "до складу Верховного суду потрапило багато осіб, які негідні там бути. Недовіра до судової влади в Україні заважає залученню інвестицій" (інформація поширена у ЗМІ).

В той же час, три найбільші бізнес-асоціації -

American Chamber of Commerce in Ukraine, European Business Association, Спілка Українських Підприємців - СУП - висловили занепокоєння щодо запропонованих змін до відбору суддів та складу Верховний Суд, викладених у проекті Закону №1008 "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування".

"Ми занепокоєні тим, що пропозиції, викладені в цих ініціативах, можуть підірвати довіру іноземних інвесторів, необхідну для залучення масштабних інвестицій і досягнення цілей щодо економічного зростання" - підсумували представники інвесторів.

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Анніка Вайдеманн, Тимчасово повірена у справах Представництва ЄС в Україні (European Union in Ukraine) проінформувала щодо позиції ЄС з цього питання: "Ми чітко та неодноразово комунікували наше занепокоєння з приводу законопроекту №1008. Зокрема, положення, що стосуються Верховного суду, суперечать європейським стандартам і можуть підірвати незалежність судової системи".

Council of Europe також чітко висловив своє занепокоєння щодо цього питання: "

Рада Європи чітко висловила свою позицію щодо законопроекту № 1008. Комітет Міністрів раніше у вересні на своєму 1355-му засіданні висловив стурбованість згаданим законопроектом з огляду на рішення ЄСПЛ щодо заяви №2322/11 групи Олександра Волкова проти України"

Підсумовуючи, сформулюю питання, які виникли особисто в мене щодо згаданого виступу:

1) Як пояснити офіційні позиції American Chamber of Commerce in Ukraine, European Business Association, Спілка Українських Підприємців - СУП, які висловили довіру та підтримку на адресу Верховного Суду та занепокоєння щодо його безпідставного та нічим не обґрунтованого скорочення;

2) Чи буде враховано офіційну позицію European Union in Ukraine та Council of Europe щодо висловленого ними занепокоєння щодо цього ж питання;

3) Чи розуміє пан Олексій Гончарук - Прем'єр-міністр України, що подібними голослівними та популістичними висловлюванням саме він і підриває довіру до Верховний Суд, намагаючись знівелювати ті позитивні здобутки, які є за неповні 2 роки роботи;

4) Чи справді Прем'єр-міністр України вважає, що на гіпотетичній нараді, наприклад, компанії Amazon Джефф Безос разом з колегами, обговорюючи перспективи вкладення інвестицій в Україну, каже - "колеги, я проаналізував персональний склад Верховного Суду і саме це заважає нам вкласти туди інвестиції. Все інше в Україні ідеально, аби тільки вони змінили суддів Верховного Суду, і ми одразу ж починаємо".

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