 Контррозвідка СБУ затримала агента ФСБ РФ під час одержання секретних документів військового характеру. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Оперативники і слідчі СБУ встановили, що житель Черкащини був завербований кадровим офіцером ФСБ РФ на території країни-агресора. За гроші він погодився виконувати завдання зі збору та передачі розвідувальної інформації щодо обороноздатності України.
"Для отримання документів з обмеженим доступом агент російської спецслужби встановлював контакти з військовослужбовцями Збройних сил України. Для передачі зібраних відомостей російські куратори надали агенту спеціальний технічний засіб з вбудованою камерою і "відпрацювали" канали зв'язку", - повідомили в СБУ.
Зараз у рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії.
Вирішується питання про повідомленні затриманому про підозру у вчиненні злочину та обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.
МИД или Моника ничего не имеют сказать об этом Больше зрады,больше зеленого мерзкого ада капитуляции!
В Азовском море российские пограничники останавливают генических рыбаков Причем происходит это возле острова Бирючий и в 5 км от берега Арабатской Стрелки
В Азовском море российские пограничники останавливают генических рыбаков
https://www.vizit.ks.ua/informaciya/v-azovskom-more-rossijskie-pogranichniki-ostanavlivayut-genicheskix-rybakov/?fbclid=IwAR1d7tvU89LTxiULfADjxvvSXpcSBexXigiz4iBdkN9Ceqv2jANpxHaKrPY
В Азовском море российские пограничники на патрульном катере Федеральной Пограничной службы ФСБ России "Мангуст" останавливают и проверяют генических рыбаков.
Причем происходит это возле острова Бирючий и в 5 км от берега Арабатской Стрелки.
Об этом "Новому Визиту" сообщили сами рыбаки.
Прежде всего сотрудников ФСБ интересует, были ли геничане в АТО.
По словам генических рыбаков, пограничники РФ, зная о своей безнаказанности, ведут себя нагло, как хозяева Азовского моря.