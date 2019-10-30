 Контррозвідка СБУ затримала агента ФСБ РФ під час одержання секретних документів військового характеру. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники і слідчі СБУ встановили, що житель Черкащини був завербований кадровим офіцером ФСБ РФ на території країни-агресора. За гроші він погодився виконувати завдання зі збору та передачі розвідувальної інформації щодо обороноздатності України.

"Для отримання документів з обмеженим доступом агент російської спецслужби встановлював контакти з військовослужбовцями Збройних сил України. Для передачі зібраних відомостей російські куратори надали агенту спеціальний технічний засіб з вбудованою камерою і "відпрацювали" канали зв'язку", - повідомили в СБУ.

Зараз у рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії.

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Вирішується питання про повідомленні затриманому про підозру у вчиненні злочину та обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.