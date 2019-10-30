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 Контррозвідка СБУ затримала агента ФСБ РФ під час одержання секретних документів військового характеру. ФОТО

У Черкаській області контррозвідники СБУ затримали агента ФСБ РФ під час одержання секретних матеріалів оборонної сфери нашої держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники і слідчі СБУ встановили, що житель Черкащини був завербований кадровим офіцером ФСБ РФ на території країни-агресора. За гроші він погодився виконувати завдання зі збору та передачі розвідувальної інформації щодо обороноздатності України.

"Для отримання документів з обмеженим доступом агент російської спецслужби встановлював контакти з військовослужбовцями Збройних сил України. Для передачі зібраних відомостей російські куратори надали агенту спеціальний технічний засіб з вбудованою камерою і "відпрацювали" канали зв'язку", - повідомили в СБУ.

Зараз у рамках розпочатого кримінального провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії.

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Вирішується питання про повідомленні затриманому про підозру у вчиненні злочину та обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

Контррозвідка СБУ затримала агента ФСБ РФ під час одержання секретних документів військового характеру 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156847
 
   
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хе-хе)) все секреты еще Кравчуком проданы
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секреты застройки земель высотками на территории черкасской танковой дивизии??
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RoksolanaToday&Крым25%‏ @KrimRt 4 ч.4 часа назад

Контррозвідка СБУ затримала агента ФСБ РФ під час одержання секретних документів військового характеру - Цензор.НЕТ 6825

МИД или Моника ничего не имеют сказать об этом Больше зрады,больше зеленого мерзкого ада капитуляции!
В Азовском море российские пограничники останавливают генических рыбаков Причем происходит это возле острова Бирючий и в 5 км от берега Арабатской Стрелки


В Азовском море российские пограничники останавливают генических рыбаков

https://www.vizit.ks.ua/informaciya/v-azovskom-more-rossijskie-pogranichniki-ostanavlivayut-genicheskix-rybakov/?fbclid=IwAR1d7tvU89LTxiULfADjxvvSXpcSBexXigiz4iBdkN9Ceqv2jANpxHaKrPY

Контррозвідка СБУ затримала агента ФСБ РФ під час одержання секретних документів військового характеру - Цензор.НЕТ 74

В Азовском море российские пограничники на патрульном катере Федеральной Пограничной службы ФСБ России "Мангуст" останавливают и проверяют генических рыбаков.
Причем происходит это возле острова Бирючий и в 5 км от берега Арабатской Стрелки.
Об этом "Новому Визиту" сообщили сами рыбаки.
Прежде всего сотрудников ФСБ интересует, были ли геничане в АТО.
По словам генических рыбаков, пограничники РФ, зная о своей безнаказанности, ведут себя нагло, как хозяева Азовского моря.
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Та фигня! Мы еще на 10 км отодвинемся и будем ловить рыбу в озерах, ну или в Кахавском водохранилище! Здесь главное, чтоб мы их не видели, а они нас. Такова новая стратегия нашего главнокомандующего.
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вероятно тяжело на лодках класса "струмок-ставок" даже по азовской луже за кацапами гоняться..
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ФСБ внутренняя контора, таким занимается гру, ну ладно, пусть будет ФСБ, квадратиков побольше. Фамилию и имя покажите, а после суд когда оно сядет на очко, нет, опять не покажут, по 500 в день таких можно принимать, позы только менять
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