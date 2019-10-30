 На непідконтрольних територіях є люди, готові йти на вибори від "Слуги народу", - Сивохо

Цю інформацію підтвердив у бесіді з журналістками видання "Лівий берег" нещодавно призначений радником секретаря РНБО Олексія Данілова колишній шоумен Сергій Сивохо, повідомляє Цензор.НЕТ.
Наводимо розшифровку фрагмента його розмови з журналістками Сонею Кошкіною і Діаною Буцькою.
"С.К .: Є інформація, що ваша команда ніби проводила приблизні вимірювання електоральних настроїв в ОРДЛО.
С.С .: Так.
С.К .: Чи можете розповісти докладніше?
С.С .: Поки ні.
С.К .: Це були заміри на тій території?
С.С .: І на тій теж.
С.К .: Як вам вдалося опитати мешканців на окупованій території?
С.С .: Ага, зараз я вам "здам" наших людей, які там працювали!
С.К .: Ви вірите в те, що це можуть бути об'єктивні цифри?
С.С .: Так.
С.К .: Ви вважаєте, що вас, "Слугу народу", там в цілому підтримують?
С.С .: Треба питати.
С.К .: Але ви ж проводили дослідження.
С.С .: Ви знаєте, що вже є люди, які перебуваючи там, готові йти на вибори від "Слуги народу"? Люди, які перебувають там, і не бояться озвучити ...
С.К .: Йти, якщо місцеві вибори будуть оголошені.
С.С .: Так.
Д.Б. Підсумовуємо: перед вами стоїть завдання - підготувати окуповані території до місцевих виборів під "Слугу народу"?
С.С .: І це теж, серед іншого".
это и будет ответ на твой первый вопрос
От так вот..
это мнение будет иметь такую же ценность,как и предыдущее..
Эти животные получили цифры поддержки их цирка в Донецкой области.
Единственная структура, которая на самом деле могла им эти цифры втюхать - МГБ ДНР. Она же ФСБ РФ.
Они поверили.
И понеслись навстречу выборам.
Я не думал что он настолько тупой...
они сепаров в раду готовы протащить от своей партии...
73% лизателей ватных срак, жду ваши комментарии, как вы, подсосы ДНРовские, будете рассказывать про патриотизм и любовь к Украине
Тут бы надо уточнить: 1) нардеп Корявченков «Юзик»; 2) советник Сивохо «Облако в штанах»; 3) замминистра Геращенко «Ресторанный Лизоблюд».
там по моему, еще "Мамахохотала" не задействована в внешней политике и в космическом спутникостроении..
Сивоха, езжай в Ростов от греха подальше и НеЛоха 42 лет захвати с собой!!!
все одно він дасть нам... мир
С.С.: И это тоже, в том числе". Источник: https://censor.net.ua/n3156844це воно таке тупе отак просто в очі в такому зізнаватись чи це ми вже таке бидло, що вони навіть не намагаються якось приховувати свої наміри.
)))
Милые люди! У каждого на счету не более одного распоротого живота "укропа".
Вова, где ты нашёл этот кусок говна?
ну не ковиряє тобі ніхто дупло - так шо ж так підгоряти?
ги
«Облако в штанах» Сивохо, получивши державный пост советника, не тем занят - пока он бесполезно теряет время на всякую никому непотребную чушь, нардеп Бодя Яременко заангажиркет и перетопчет всех 100-баксовых тёлок. От шо тода Сивохе делать? Хошь-не хошь, а деваться некуда - шоб рукам достойное занятие сыскать, придётся обращаться к знатному спецу по рукоделию - нардепу Киве.