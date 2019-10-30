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Все про:вибори (4559) Донбас (13467) Слуга народу (415) Сивохо (4)

 На непідконтрольних територіях є люди, готові йти на вибори від "Слуги народу", - Сивохо

Влада провела приблизні вимірювання електоральних настроїв на непідконтрольній Україні частині Донецької і Луганської областей.

Цю інформацію підтвердив у бесіді з журналістками видання "Лівий берег" нещодавно призначений радником секретаря РНБО Олексія Данілова колишній шоумен Сергій Сивохо, повідомляє Цензор.НЕТ.

Наводимо розшифровку фрагмента його розмови з журналістками Сонею Кошкіною і Діаною Буцькою.

"С.К .: Є інформація, що ваша команда ніби проводила приблизні вимірювання електоральних настроїв в ОРДЛО.

С.С .: Так.

С.К .: Чи можете розповісти докладніше?

С.С .: Поки ні.

С.К .: Це були заміри на тій території?

С.С .: І на тій теж.

С.К .: Як вам вдалося опитати мешканців на окупованій території?

С.С .: Ага, зараз я вам "здам" наших людей, які там працювали!

С.К .: Ви вірите в те, що це можуть бути об'єктивні цифри?

С.С .: Так.

С.К .: Ви вважаєте, що вас, "Слугу народу", там в цілому підтримують?

С.С .: Треба питати.

С.К .: Але ви ж проводили дослідження.

С.С .: Ви знаєте, що вже є люди, які перебуваючи там, готові йти на вибори від "Слуги народу"? Люди, які перебувають там, і не бояться озвучити ...

С.К .: Йти, якщо місцеві вибори будуть оголошені.

С.С .: Так.

Д.Б. Підсумовуємо: перед вами стоїть завдання - підготувати окуповані території до місцевих виборів під "Слугу народу"?

С.С .: І це теж, серед іншого".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жителі Петрівського хочуть розведення військ, - радник секретаря РНБО Сивохо

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156844
 
 
 Топ коментарі
 
А все помнят выступления этого ублюдка на "антимайдане"?

На неподконтрольных территориях есть люди, готовые идти на выборы от "Слуги народа", - Сивохо - Цензор.НЕТ 3842
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Как можно было эту толстую Сивуху без ума, образования, интеллекта, без опыта работы в политике, без ничего .. поставить на такую должность? Это Зеля решал весь 95 Квартал трудоустроить на бюджет и хорошую зарплату? А помню за это же критиковали Пэдрю, а сам Зеля - Пэдря в квадрате. ЖАХ.
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спроси лучше себя - как можно было голосовать за зе!лоха во втором туре выборов?
это и будет ответ на твой первый вопрос
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Зеленський - це Порошенко, тільки злопам"ятний, бикуватий і тупий з руськоязичною щелепою. Але кришталево чесний по версії 100%-но свого прокурора.
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Типичный возмущенный порохобот за работой на цензоре!
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ржака будет, когда зебилам пришлют методички отмазывать захарченко, пушилина и прочих в составе "слуг урода" и доказывать ВАЖНОСТЬ их присутствия в ВР На неподконтрольных территориях есть люди, готовые идти на выборы от "Слуги народа", - Сивохо - Цензор.НЕТ 563
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хотел написать-"гирше вже не буде!" але прикусив язика.
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Дениска ********** наверное готов от "слуги урода"...в легальную власть влезть...
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Сивохо просто тупой алкаш...который очень любит деньги..
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Це випливає з того що Сивоха алкаш чи дебіл? На неподконтрольных территориях есть люди, готовые идти на выборы от "Слуги народа", - Сивохо - Цензор.НЕТ 1949
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а обязательно тиражировать мнение т.н. "сивохо" ?
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Это не просто мнение какого то "сивохо"...это мнение члена СНБО Украины..
От так вот..
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тогда пусть заодно поделится своим видением эндовазальных методов лечения сосудов ГМ или работы авиаприбора VOR-900 ,например

это мнение будет иметь такую же ценность,как и предыдущее..
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Подытожим.
Эти животные получили цифры поддержки их цирка в Донецкой области.
Единственная структура, которая на самом деле могла им эти цифры втюхать - МГБ ДНР. Она же ФСБ РФ.
Они поверили.
И понеслись навстречу выборам.
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Звичайно, всі сєпари як один запишуться в слуги клована, Вони так і на контрольованій території зробили.
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А все помнят выступления этого ублюдка на "антимайдане"?

На неподконтрольных территориях есть люди, готовые идти на выборы от "Слуги народа", - Сивохо - Цензор.НЕТ 3842
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Т.е. чувак прямым текстом признался что злоупотребляет служебным положением в интересах своей партии. Журналистам признался...
Я не думал что он настолько тупой...
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Что-то сразу представил членов НСДАП в Сталинграде после 1945 года.
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Это нетрудно представить, если допустить, шо победила РОА.
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був тупим кавеенщиком а став тупим сепаром
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він і був сепарком, як зеля завжди малоросом.
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они совсем ********* что ли в "слуге уродов"?
они сепаров в раду готовы протащить от своей партии...
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Знак вопроса и «что ли» - здесь лишние.....
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кто вас дебилов до выборов туда допустит??
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ви знаєте, а допустять, допустять і сн там переможе, і будемо ми мати ще більше горе аніж зараз.
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Ппц!
73% лизателей ватных срак, жду ваши комментарии, как вы, подсосы ДНРовские, будете рассказывать про патриотизм и любовь к Украине
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Моторола і Захар в душі теж були Слугами народу, присвойте їм це почесне звання посмертно.... І Кобзону - він заслужив.
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все вірно, сн - це ж сєпарська партія. а що не так?
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так это как слуга уродов будет теперь сепарской партией
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Сивоху от сивушних паров просто прет такой бред ребята а ведь они на полном серьезе готовят сдачу и по...й им наше мнение бородатая кипа сказала сдать вот они и в локтевую позу все и встали чего изволите
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Ясное дело - вся вата, предатели и рыги пойдут от "Слуги народа". Ну, впрочем избиратели именно этого и хотели
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Ей богу, детский сад какой то понобрали в Зе отряд
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Дык после сегодняшнего - эта цифра втрое будет! Баксы, шлюхи, кокаин! Фуле в том лугандоне расхераченом сидеть?
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если господь желает наказать человека - он лишает его разума, это про Сивохо...
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Я не вважаю Сивоху дурнем, він просто риг і сєпар.
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Конечно много предателей,какая неожиданность!
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"Ото мордяка, як в трьох товстунів срака"©
Тут бы надо уточнить: 1) нардеп Корявченков «Юзик»; 2) советник Сивохо «Облако в штанах»; 3) замминистра Геращенко «Ресторанный Лизоблюд».
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они (Зеленский, Данилов и их политтехнологи) специально выбрали Сивоху, что если не получится или будет фееричный косяк, то они спишут это на дебила Сивоха..
там по моему, еще "Мамахохотала" не задействована в внешней политике и в космическом спутникостроении..
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Ну вот вам и весь секрет заботы ватного криворожского дрища Зелюпы о донецких ватных гандонах.
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Всё верно, всё правильно - КВН-щики устроили КВН. Они будут весёлыми, а находчивыми будут электоральные лохмандеи, которым придётся найти деньги на веселье первых.
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Жаль Захарченко и Гиви уже задвухсотили, так бы возглавили список
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сивуха --придурок нафталіновий, ну якби він сказав, що там є хоч один ,який би віддав свій голос за ****** потроха, я б здивувався, 80% там будуть за жопоблох, а про зелю то він прогнувся, на бутерврот зааробляє.
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потому что их там всегда жалели никто ответку не давал, если стреляли из жилого массива, а их нужно было долбить каждый день.
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Жесть.....

Сивоха, езжай в Ростов от греха подальше и НеЛоха 42 лет захвати с собой!!!
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хоч Жакуй, хоч не Жакуй -
все одно він дасть нам... мир
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та вся сепарня завтра вже буде в слузі народу
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У цыган на вокзалах не спрашивал? У пожизненно осуждённых? У Единой России ?
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Сколько еще дятлов добавится к 73%, если верить этому юмористу
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так из года в год десятилетиями всегда слышали только Донбасс, угождали им дотировали , пенсионную реформу под них сделали, других проблем не существовало.
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Да жирная зеленая и тупая свинья, там ваших лошариков не 73, а все 99%.
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я больше скажу-есть на оккупированных территориях люди,которые и от Свободы пойдут...правда, почему то они не любят Слуг,точно так же, как и сепаров
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маємо реінкарнацію ригіаналів та єдросів в слузі народу.
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Д.Б. Суммируем: перед вами стоит задача - подготовить оккупированные территории к местным выборам под "Слугу народа"?
С.С.: И это тоже, в том числе". Источник: https://censor.net.ua/n3156844це воно таке тупе отак просто в очі в такому зізнаватись чи це ми вже таке бидло, що вони навіть не намагаються якось приховувати свої наміри.
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Мало в СН любителей рашки, давайте ещё наберём.
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Жаль, Моторыла и Гиви не дожили. Были бы слугами, сидели бы щас в раде и с ******* бы переписывались по 100 баков в час. Но кому-то из их коллег все-таки повезет.
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Ага, они бы переписывалсь с ******* - а ты отвечала
)))
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Краще нехай цей шоумен-савєтнік заспіває "Hello, Dolly". Це в нього краще виходить...
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Канєшно есть! А как же? Мы даже знаем их агентупные псевдонимы в ФСБ...
Милые люди! У каждого на счету не более одного распоротого живота "укропа".
Вова, где ты нашёл этот кусок говна?
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Тебе, гівно крествоздвиженське, ніхто гне питає. Зе - це тобі не твій Мародер, Брехун, Барига, вбивця добробатів і власного брата.
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та шо ти так бомбиш, жопашне
ну не ковиряє тобі ніхто дупло - так шо ж так підгоряти?
ги
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Естественно ведь вашу партию уже можно переименовать в "Зелёная вата", или "Вата и зелёнка".
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"Ото мордяка, як в трьох товстунів срака"©
«Облако в штанах» Сивохо, получивши державный пост советника, не тем занят - пока он бесполезно теряет время на всякую никому непотребную чушь, нардеп Бодя Яременко заангажиркет и перетопчет всех 100-баксовых тёлок. От шо тода Сивохе делать? Хошь-не хошь, а деваться некуда - шоб рукам достойное занятие сыскать, придётся обращаться к знатному спецу по рукоделию - нардепу Киве.
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пушилин, бидевка и прочие заслуженные товарищи )))))))))))))))))
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Украина получила настоящего прокацапского президента и вся власть теперь под цапами, опзж в стороне потирают руки.
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Долбойоб, никто там за проукраинскими не будет голосовать.
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А кто зебобу выберал? кретины с рыговскими тварями...
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