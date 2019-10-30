 З'їзд суддів обрав Філюка суддею Конституційного Суду

Такі результати визначилися шляхом повторного таємного голосування, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На виконання вимог закону оголошую призначеним на посаду судді Конституційного суду України XVII позачерговим з‘їздом суддів України Філюка Петра Тодосійовича", - оголосив головуючий на з’їзді Богдан Моніч.

За результатом голосування, Петро Філюк набрав 151 голос делегатів, Олександр Коровайко - 133, Оксана Грищук - 121 голос, Олександр Прокопенко — 103 голоси.

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З'їзд шляхом таємного голосування також обрав новим членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Олександра Панасюка. За результатом голосування, за Панасюка свої голоси віддали 148 делегатів.

Водночас за Юрія Зайцева проголосували 56 делегатів, за Оксану Гумегу - 74 , за Тетяну Широян -127 , за Олександра Ткаченка - 41, за Тамару Новікову — 17. Жодного кандидата не підтримали 17 делегатів.

Таким чином, до бюлетеню для повторного таємного голосування для обрання членом ВККСУ включено дві кандидатури — Тетяну Широян та Оксану Гумегу.

Нагадуємо, під час першого дня з’їзду — 29 жовтня суддею Конституційного Суду України обрано Галину Юровську, за яку віддали голоси 145 делегатів.