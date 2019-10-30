 У Києві жодні заявки не подаватимуться: питання ПДЧ в НАТО має бути технічним, а не політичним, - Кулеба

Про це повідомляє "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.
"Україна виходить з того, що заявка на отримання Плану дій щодо членства, подана у 2008 році на саміті в Бухаресті, залишається чинною", - сказав Кулеба у присутності генсека Столтенберга.
"Якщо ми повернемося до першоджерел, а саме до рішення Бухарестського саміту, то ми прочитаємо в ньому, що учасники саміту підтримали заявки України та Грузії, і доручили своїм глав МЗС ухвалювати подальші рішення щодо ПДЧ", - додав він.
За його словами, зараз Україні "не потрібно подавати якісь додаткові заявки", а необхідно зосередитися на реформах, поглибленні взаємодії з Альянсом і досягненні взаємосумісності українських збройних сил зі збройними силами НАТО.
"В Києві жодні заявки подаватися не будуть. Ми переконані, що ПДЧ має бути технічним, а не політичним питанням", - резюмував Кулеба.
Нато прощай я здесь чужой
Нато гуд бай! ууу
Нато прощай пора домой © почти Кар-Мен
Сливать надо аккуратно - говорить, что идем в НАТО, и не делать для этого ничего.
Не знаю куда бабло перекладывать..
хмуйлу розведених булок мало
давай, зюзня, блазнюй поки що...
знову просірають щастя та безпеку держави на догоду кацапні