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 Політика України
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Все про:НАТО (2123) членство в НАТО (250) Кулеба Дмитро (156)

 У Києві жодні заявки не подаватимуться: питання ПДЧ в НАТО має бути технічним, а не політичним, - Кулеба

Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба на спільному брифінгу з генсеком НАТО в Одесі заявив, що Україна не буде подавати заявку на ПДЧ, оскільки вважає чинною подану на Бухарестському саміті в 2008 році.

Про це повідомляє "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.

"Україна виходить з того, що заявка на отримання Плану дій щодо членства, подана у 2008 році на саміті в Бухаресті, залишається чинною", - сказав Кулеба у присутності генсека Столтенберга.

"Якщо ми повернемося до першоджерел, а саме до рішення Бухарестського саміту, то ми прочитаємо в ньому, що учасники саміту підтримали заявки України та Грузії, і доручили своїм глав МЗС ухвалювати подальші рішення щодо ПДЧ", - додав він.

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За його словами, зараз Україні "не потрібно подавати якісь додаткові заявки", а необхідно зосередитися на реформах, поглибленні взаємодії з Альянсом і досягненні взаємосумісності українських збройних сил зі збройними силами НАТО.

"В Києві жодні заявки подаватися не будуть. Ми переконані, що ПДЧ має бути технічним, а не політичним питанням", - резюмував Кулеба.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156841
 
   
 Топ коментарі
 
Т.е. все делается как хочет хуйло
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Нато гуд бай! ууу
Нато прощай я здесь чужой
Нато гуд бай! ууу
Нато прощай пора домой © почти Кар-Мен
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Я так понимаю на деле, Зеленский и его шпана не собираются вести Украину в НАТО,как единственного действительного гаранта ее независимости. Значит собираются вести ее в другое место,где от ее независимости ничего не останется.
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Независимость Украины - это то, что они с собой в Израиль забрать не смогут, а другое место даст им то, что смогут.
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Понятное дело.
Сливать надо аккуратно - говорить, что идем в НАТО, и не делать для этого ничего.
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Это правильно. Если сейчас подать заявку, Венгрия ее заблокирует. Именно в этом и состоял коварный план Свыни мальдивской породы - рохкать про вступ до НАТО и теми же копытами втихаря делать наоборот
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Ты лучше про уровень жизни расскажи, как при сопле хорошо жить стало..
Не знаю куда бабло перекладывать..
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По сравнению с каким? Как Свыня влезла на Банковую?
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Я не понял, шо надо все время подавать заявки, одного раза в 2008 г. мало что-ли?
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еге, треба прогнутись під хмуйла, шо ми ні у яке НАТО не йдем
хмуйлу розведених булок мало
давай, зюзня, блазнюй поки що...
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А может и правильно. Если нас там не хотят видеть,то зачем нам туда просится. А если хотят, то сами должны предлагать. Тут я с ЗЕ согласен, хватит унижаться.
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зебуїни довбані...
знову просірають щастя та безпеку держави на догоду кацапні
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