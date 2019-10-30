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 Суспільство
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Все про:ГПУ (3311) Євромайдан (584) Рябошапка Руслан (170) Труба (157) ДБР (593)

 ДБР створить підрозділ для розслідування справ Майдану

У структурі Державного бюро розслідувань буде створено орган, який зосередиться на розслідуванні злочинів, пов'язаних з масовими протестами в 2013-2014 роках.

Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на пресслужбу ГПУ.

"Генеральний прокурор Руслан Рябошапка разом зі своїми заступниками провели нараду з Директором Державного бюро розслідувань Романом Трубою щодо узгодження дій в рамках передачі справ, в яких розслідуються злочини, пов’язані з масовими протестами у 2013-2014 рр. В результаті зустрічі було прийнято рішення про створення підрозділу в структурі ДБР, який сфокусується на розслідуванні цих злочинів", - сказано в повідомленні.

Для передачі цих справ вирішили провести інвентаризацію матеріалів кримінальних проваджень.

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"Окрім того, для забезпечення передачі вказаних справ було підписано наказ про інвентаризацію. Для цього було утворено інвентаризаційну комісію, куди увійшли також представники ДБР. Комісія розпочне роботу вже з 1 листопада 2019 року", - повідомили в прокуратурі.

У відомстві нагадали, що через зміни в законодавстві прокуратура з 20 листопада втратить функцію досудового розслідування. При цьому вона продовжить здійснювати у провадженнях процесуальне керівництво.

"21 жовтня 2019 року створено Департамент процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами у 2013 - 2014 роках. Отримання законного результату в розслідуванні цих злочинів для ГПУ є пріоритетом", - додали в ГПУ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156837
 
 
 Топ коментарі
 
Еще будучи Гениальным прокурором Украины Юра Луценко заявил, что Портнов кристально чист перед законом.
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Да на майдане порося все деревья по пилил и брусчатку поменял через неделю . ГБР создаст подразделение для расследования дел Майдана - Цензор.НЕТ 4598
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А что там расследовать? Кто заказчик убийств - Янукович, Азаров, министр МВД, депутаты Рады из коалиции, которые проголосовали за применение оружия против митингующих. Кто исполнитель - Беркут с начальником. 6 лет не могут расследовать, несчастные.Так видимо хотят.
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я извиняюсь, а Пашинский со снайперкой это куда?
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На том фото Пашинский даже не смотрит на ту "снайперку"
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Понятное дело - время шло на секунды. Могли же и жопу порвать! Вопрос почему отпустили, по чьей команде!
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Все кінці в воду......... Нічево не било єто вам показалось...
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Да на майдане порося все деревья по пилил и брусчатку поменял через неделю . ГБР создаст подразделение для расследования дел Майдана - Цензор.НЕТ 4598
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Не дуремар , на лобе тебе чермет , кучу насеру . И заставлю сожрать .
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Дружище , не огорчайся . Не кто не виноват шо ты такое . Вылечат или соседи , или жизнь .
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Фейкоплет вы батенька! Кацап сми пересмотрелись?
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Факты , я могу доказать как пилили деревья , а ты докажи шо я кацап . Козломордое чудо.
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Давай . Я могу доказать что ты москаль , а не Русичь .
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За зеленського голосувач уставший ат вайни?
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Например, могли вы прородители примать участие в Куликовской битве?
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Ты меня на слове не лови . Я тех падлюк из питера меньшакова садиста и его гребанную роту запечатлел .
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Кстати, я на слове не ловил. Вы обещали доказать человеку, что он не Русич, т.е. обладаете глубокими познаниями в истории. Вот я и поинтересовался про ваших родственников на куликовом поле.
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Ще один підрозділ? Хочеш завалити справу доручи її декільком замість одного, і все.
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Зелох обіцяв країну в смартфоні, маємо тільки ***....д..й в ньому.
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Блин уже 5 лет прошло а те всё что-то расследуют, но воз и ныне там. От многие Портнова вспоминают, а его хоть допрашивали по делам Майдана? Это ведь именно под его чутким руководством суды моментально выносили преступные приговоры против активистов майдана. Это он был соавтором или автором диктаторских законов после которых началась горячая фаза майдана.
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Еще будучи Гениальным прокурором Украины Юра Луценко заявил, что Портнов кристально чист перед законом.
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Та понятно чего от алкаша с подпольным казино можно ожидать, но он уже не ГПУ, и по крайней мере раньше Портнов в страну не совался.
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Майдана уже давно нет , чего дергаться . Дела или делаются сразу или не когда.
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Портнов это пешка . Не чего оно судить не будет .
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Зауважте: "злочини, пов'язані з масовими протестами"! Так розумію, що злочинців тепер шукатимуть серед тих, хто вийшов на майдан.
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