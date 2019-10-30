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 Політика України
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Все про:недоторканність (468) Дубневич (36)

 Я за те, щоб з мене зняли депутатську недоторканність, тікати нікуди не збираюся, - Дубневич

Народний депутат України 9-го скликання Ярослав Дубневич (депутатська група "За майбутнє") заявляє, що не проти зняття з нього недоторканності, готовий доводити свою невинуватість, оскільки вважає своє переслідування політичним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Перед засіданням регламентного комітету Верховної Ради в середу Дубневич сказав журналістам, що перевірки Національного агентства з питань запобігання корупції не встановили порушень в його деклараціях.

"Я готовий відповідати ... Що стосується чуток, що Дубневич втече - я зараз на комітеті, завтра буду у Верховній Раді, я такого подарунка Ситнику (директор НАБУ Артем Ситник. - Ред.) й іншим не дам, я готовий у суді доводити (свою невинуватість. - Ред.)", - зазначив він.

Депутат додав: "Я за те, щоб з мене зняли депутатську недоторканність".

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Що стосується двох інших подань, то, за його словами, це мають вирішити депутати. "Я не бачу причин ... нікуди не тікаю і не збираюся", - запевнив він.

Нардеп вважає переслідування наслідком своєї непідтримки в голосуванні низки законопроєктів і "формули Штайнмаєра".

Раніше стало відомо про те, що Рябошапка вніс до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Ярослава Дубневича. За даними Рябошапки, матеріали справи щодо Дубневича стосуються двох епізодів: помилкового декларування та закупівель для "Укрзалізниці".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156836
 
 
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А чому б йому бежать??!! З нашою правоохоронною та судовою системою, бежать нікуди не потрібно. Трохи подоють тай відпустять з вибаченнями.
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Это очень легко призывать к тому, что случится все одно неизбежно
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Смелое заявление, особенно с учетом того, что неприкосновенность и так бы с него сняли. Украинцы хотят посадок, а Дубневичи в масштабах Украины никто поэтому их показательно ****** ... и дадут сбежать
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Який сміливий депутат - аж дух захопило!
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