 Для тих, хто уклав декларації з лікарями, вакцинація від дифтерії та правця безкоштовна, - НСЗУ

Про це в Facebook повідомляє Національна служба здоров'я України, передає Цензор.НЕТ.

"До пакету послуг, які держава гарантує на первинному рівні, входить вакцинація згідно з Національним календарем профілактичних щеплень. Отже, кожен пацієнт, який подав декларацію про вибір лікаря, може безоплатно вакцинуватися, наприклад, від дифтерії, у комунальних закладах охорони здоров’я, які надають первинну медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

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Також у НСЗУ зазначили, що пацієнти можуть зробити щеплення і в приватних клініках або в лікарів-ФОП, які мають договір зі Службою.

Згідно з календарем профілактичних щеплень, дорослі мають кожні 10 років робити щеплення від дифтерії та правця.

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