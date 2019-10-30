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Все про:вакцина (162) дифтерія (29) НСЗУ (18)

 Для тих, хто уклав декларації з лікарями, вакцинація від дифтерії та правця безкоштовна, - НСЗУ

До пакету послуг, які держава гарантує на первинному рівні, входить вакцинація.

Про це в Facebook повідомляє Національна служба здоров'я України, передає Цензор.НЕТ.

"До пакету послуг, які держава гарантує на первинному рівні, входить вакцинація згідно з Національним календарем профілактичних щеплень. Отже, кожен пацієнт, який подав декларацію про вибір лікаря, може безоплатно вакцинуватися, наприклад, від дифтерії, у комунальних закладах охорони здоров’я, які надають первинну медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку року в Україні зареєстровано 20 випадків дифтерії, з них 18 - у жовтні, - гендиректор ЦГЗ Курпіта

Також у НСЗУ зазначили, що пацієнти можуть зробити щеплення і в приватних клініках або в лікарів-ФОП, які мають договір зі Службою.

Для тих, хто уклав декларації з лікарями, вакцинація від дифтерії та правця безкоштовна, - НСЗУ 01

Згідно з календарем профілактичних щеплень, дорослі мають кожні 10 років робити щеплення від дифтерії та правця.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні від дифтерії щеплено 59,5% дітей віком до одного року, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156834
 
 
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як це - заключивших декларації?
хіба декларації заключають?
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а на чём базируется подобная дискриминация..? и насколько она в правовом поле..?
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Ссут прямо на Конституцию Украины, в которой нет слова декларация и нет слова платная медицина. Уроды.
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...ст.49 Конституції України
..."У державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається БЕЗОПЛАТНО; існуюча мережа таких закладів НЕ може бути скорочена"...

https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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Тут правда. У мене на дільниці щеплені 99 відсотків. Я навіть більшість заробітчан половив. Але це було при Супрунші, хай їй грець.
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