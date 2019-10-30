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Все про:Данія (87) санкції (2407) Північний потік (374) Коболєв (183)

 Сподіваємося на санкції великих західних країн після дозволу Данії будувати "Північний потік-2", - Коболєв

Глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв сподівається на введення санкцій західними країнами щодо газопроводу "Північний потік 2", дозвіл на будівництво якого в середу видало Данське енергетичне агентство.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Ми очікували цього рішення протягом осені. Принципова позиція Данії затримала проєкт на якийсь час, але геополітичну зброю неможливо зупинити інструментами, які регулюють виключно торгові відносини. Дієва протидія агресії в сьогоднішньому світі - санкції великих західних держав. Плануємо максимально підтримати українських дипломатів в цьому напрямку", - йдеться в повідомленні.

За словами Коболєва, для України важливо завершити реформи ринку газу і повністю впровадити в країні європейське енергетичне законодавство.

"Зберігається значення арбітражних і судових проваджень між Нафтогазом і Газпромом, а також якісний анбандлінг, який дозволить Україні залучити потужного західного партнера до управління українською ГТС", - зазначив Коболєв.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Данія дозволила будівництво "Північного потоку-2". КАРТА

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Данське енергетичне агентство видало дозвіл на прокладання "Північного потоку - 2".

Станом на вересень 2019 року "Північний потік-2", який передбачає поставки газу в обхід України, завершено на 75%, і Москва стверджує, що завершить проєкт до кінця 2019 року.

Сподіваємося на санкції великих західних країн після дозволу Данії будувати Північний потік-2, - Коболєв 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156833
 
   
 Топ коментарі
 
не сподівайтесь вже.
президенту байдуже. і європейцям стало теж все одно.
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В смысле они сначала дадут разрешение, а потом за это введут санкции?
Против себя чтоли?

Признайте поражение и ищите новые источники денег вместо транзита агрессивного газа, а то как лохи.
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Ніколи йому дурницями займатися. Він розводе (в односторонньому порядку) війська.
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не сподівайтесь вже.
президенту байдуже. і європейцям стало теж все одно.
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Ніколи йому дурницями займатися. Він розводе (в односторонньому порядку) війська.
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западные страны дали оборудование, деньги и пр. для строительства, а теперь будут сами против себя санкции вводить. Вельми цикава.
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США, Канада, Великобритания, Польша, Литва, Латвия
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Я бы (скромно) добавил в этот список Украину. Однако чувствую, мое предложение не пройдет.
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Из этого списка реально действенные санкции против СП-2 могли бы наложить только Штаты. Но учитывая, что они о них говорят уже два года и все никак - уже их и не введут.
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А що вам залишається робити, коли у самих тями катма. (
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В смысле они сначала дадут разрешение, а потом за это введут санкции?
Против себя чтоли?

Признайте поражение и ищите новые источники денег вместо транзита агрессивного газа, а то как лохи.
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Транзит кацапского газа по СП-2 европейцы ограничили на 50% так что успокойся. Без украинской трубы не обойдутся.
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Когда видят кто на самом деле правит Украиной . Когда за 100 дней не сделано не чего для народа . ЛОВИТЕ . Страной правит мафия . Кучме привет .
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Надежда умирает последней ! После Веры, в добрых клоунов... 😜
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Крупные западные страны это Германия и Франция. На что надеется Коболев???
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Надеждой юношей питали., да младенец? Кто будет следующий, разрешивший?
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А больше никого и не надо, датский участок был последним. Все остальные дали разрешения давно
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Вместо Турецкого потока на 3 трубы - только одна для внутренних потребностей Турции. И та объем прокачки уменьшила.

СП-2 по условиям Европы может прокачивать только 50% кацапского газа. Так что без украинской трубы не обойдутся, а сроки окупаемости СП-2 уходят в бесконечность, учитывая наращивания в близком будущем долю СГ в Европе. Строятся танкеры и Терминалы. Очень скоро США начнет поставлять свой газ в неприличных объемах. Так что вся затея по обходу Украины и исключении ее из транзита газа - лопнула так и не заработав ни дня!

А дохода от этих трубопроводов Свинораха не получит ни копейки!)) Давно уже был доклад, что основными выгодополучателями от всей этой возни не эксплуатанты потоков - а строители трубопроводов.

Так что свиноросс - хер тебе на всю морду, а не мат.))) Вали домой, хватит, тут не наливают.
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Бабло побеждает всех и всё и добро и зло!! А у рашки БАБЛА очень много!
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Чуда не произойдёт. Пусть Коболев даже не надеется.Какой идиот будет вводить санкции против себя самого ?
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Краще б ви власний газ видобували.Україна займає друге місце в Европі за запасами газу,якщо ви не знали.Але,схоже,ви і не знали,бо крєпкіє хазяйствєнікі... та вам,власне, і пох...
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Та пусть "Бурисма", в Украине газ добывает, и Украине же и продает. Там член правления психбоьной наркоман, Хантер Байден, а его папа друг Украины.
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Поздно. Трубу надо было перекрывать в 2014, когда первые зеленые человечки зашли в Крым, и ставить Европе ультиматум: или вы их отсюда уберете, или останетесь без газа. А теперь, когда есть всякие потоки да терминалы жидкого газа, никому уже проблемы Украины не интересны.
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Лол.
Люди, пришедшие к власти при поддержке ЕС, будут ставить ультиматумы ЕС.
Окей, пусть даже ультиматум. Вариантов всего 2 - начать стреляться с "человечками" на территории третьего государства или быстро заменить тех, кто ставит ультиматумы.

Как считаешь, что выбрали бы в ЕС?
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Надеемся на санкции крупных западных стран после разрешения Дании строить "Северный поток-2"... Например от Германии...
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"Противоречия между капиталистическими странами где правит капитал...нарастать.."--выдержка из работы К.Маркса "Капитал". Коболев, понятное дело, далёк от Маркса и,совсем уж, не видит из-за кучи денег, которую получает за "работу" --о положении вещей в мире..а должен был бы знать--капитал управляет миром, а не санкции, которые являются временным орудием воздействия, когда толстосумы склочничают между собой.)))))
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ФРГ, Австрия, Франция, и надавили на Данию. Их крупнейшие компании, имеют 49% акций СП-2. Да и ЕС беспокоится о своей энергобезопасности
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Санкции будут вводить Германия, Франция, Дания ?
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Надеемся на санкции крупных западных стран после разрешения Дании строить "Северный поток-2"- подельник грязьпрома в Украине...- какие крупные западные страны имеете ввиду, не те же страны -подельника рашиста(ФРГ в частности).которая отрезала часть Украины в Минске под создание кровопролития и ордло .и склонила европейские страны.територией которых проходит поток к разрешению на его строительство....?
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Коболев, если хочешь сохранить транзит, то чемодан, вокзал, Москва. И там на колени выполняй все условия.
Минус 4 миллиарда для Украины это мощнейший удар.
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