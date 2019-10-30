 Сподіваємося на санкції великих західних країн після дозволу Данії будувати "Північний потік-2", - Коболєв

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Ми очікували цього рішення протягом осені. Принципова позиція Данії затримала проєкт на якийсь час, але геополітичну зброю неможливо зупинити інструментами, які регулюють виключно торгові відносини. Дієва протидія агресії в сьогоднішньому світі - санкції великих західних держав. Плануємо максимально підтримати українських дипломатів в цьому напрямку", - йдеться в повідомленні.

За словами Коболєва, для України важливо завершити реформи ринку газу і повністю впровадити в країні європейське енергетичне законодавство.

"Зберігається значення арбітражних і судових проваджень між Нафтогазом і Газпромом, а також якісний анбандлінг, який дозволить Україні залучити потужного західного партнера до управління українською ГТС", - зазначив Коболєв.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що Данське енергетичне агентство видало дозвіл на прокладання "Північного потоку - 2".

Станом на вересень 2019 року "Північний потік-2", який передбачає поставки газу в обхід України, завершено на 75%, і Москва стверджує, що завершить проєкт до кінця 2019 року.