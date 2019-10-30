 Сподіваємося на санкції великих західних країн після дозволу Данії будувати "Північний потік-2", - Коболєв

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.
"Ми очікували цього рішення протягом осені. Принципова позиція Данії затримала проєкт на якийсь час, але геополітичну зброю неможливо зупинити інструментами, які регулюють виключно торгові відносини. Дієва протидія агресії в сьогоднішньому світі - санкції великих західних держав. Плануємо максимально підтримати українських дипломатів в цьому напрямку", - йдеться в повідомленні.
За словами Коболєва, для України важливо завершити реформи ринку газу і повністю впровадити в країні європейське енергетичне законодавство.
"Зберігається значення арбітражних і судових проваджень між Нафтогазом і Газпромом, а також якісний анбандлінг, який дозволить Україні залучити потужного західного партнера до управління українською ГТС", - зазначив Коболєв.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Данське енергетичне агентство видало дозвіл на прокладання "Північного потоку - 2".
Станом на вересень 2019 року "Північний потік-2", який передбачає поставки газу в обхід України, завершено на 75%, і Москва стверджує, що завершить проєкт до кінця 2019 року.
президенту байдуже. і європейцям стало теж все одно.
Против себя чтоли?
Признайте поражение и ищите новые источники денег вместо транзита агрессивного газа, а то как лохи.
СП-2 по условиям Европы может прокачивать только 50% кацапского газа. Так что без украинской трубы не обойдутся, а сроки окупаемости СП-2 уходят в бесконечность, учитывая наращивания в близком будущем долю СГ в Европе. Строятся танкеры и Терминалы. Очень скоро США начнет поставлять свой газ в неприличных объемах. Так что вся затея по обходу Украины и исключении ее из транзита газа - лопнула так и не заработав ни дня!
А дохода от этих трубопроводов Свинораха не получит ни копейки!)) Давно уже был доклад, что основными выгодополучателями от всей этой возни не эксплуатанты потоков - а строители трубопроводов.
Так что свиноросс - хер тебе на всю морду, а не мат.))) Вали домой, хватит, тут не наливают.
Люди, пришедшие к власти при поддержке ЕС, будут ставить ультиматумы ЕС.
Окей, пусть даже ультиматум. Вариантов всего 2 - начать стреляться с "человечками" на территории третьего государства или быстро заменить тех, кто ставит ультиматумы.
Как считаешь, что выбрали бы в ЕС?
Минус 4 миллиарда для Украины это мощнейший удар.