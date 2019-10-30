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Все про:митниця (593) ДФС (2354) Нефьодов (97)

 Митну службу потрібно створювати з нуля: все, що можна було розвалити, було розвалено, - Нефьодов

Митну службу потрібно створювати з нуля, оскільки вона зараз у жалюгідному стані.

Про це на засіданні податкового комітету ВР глава Митної служби Максим Нефьодов, передає Цензор.НЕТ.

"Можливо, хтось вважає, що українська митниця зараз це працюючий орган, в якому працює двигун, і єдине, що треба, це натискати на кнопки і ним керувати, і він дає якийсь результат. На жаль, це не так. На жаль, практично все, що там можна було розвалити за час об'єднання з ДФС, воно було розвалено. Довіра суспільства до митниці - на нулі. Вона нижче податкових органів і випереджає лише українські суди, що навряд чи можна назвати досягненням", - заявив Нефьодов.

"Цей імідж сформувався не тільки хабарництвом і неефективністю. Він сформувався через абсолютно розвалену інфраструктуру. Державна фіскальна служба не могла реально освоювати навіть ті кошти, які виділялися в бюджеті. На момент мого приходу (15 липня 2019 року. - Ред.), не те що жоден тендер не розпочинався, а навіть розподілу коштів у Мінфіні не було зроблено", - додав Нефьодов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Комітет ВР з питань податкової і митної політики заслуховує звіт Нефьодова і розглядає законопроєкти про розмитнення "євроблях" та оціночні майданчики. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

"Я не хочу сказати, що взагалі ніхто не працював. Серед моїх колег є достатня кількість професійних і патріотичних співробітників, які, в тому числі, в прямому сенсі проливали кров на сході. Але я хочу бути відвертим, митну службу треба створювати. Її було треба модернізувати, її не треба якось полірувати, робити косметичний ремонт. Її треба створювати з нуля. Нинішній стан сумний", - констатував Нефьодов.

"Більшість часу з мого призначення було витрачено на те, щоб створити нову Державну податкову службу. На даний момент ми  на завершальному етапі, коли на узгодженні в Міністерстві фінансів лежать кандидатури регіональних митниць. Після цього почнеться етап створення безпосередньо юридичних осіб, переведення туди людей і розпорядження Кабміну про покладання на нас функцій і початок роботи", - додав він.

"Важливо провести цей етап не механічно, а видаливши з системи найбільш одіозних людей. Якщо проводити ротації, або проводити "селектори" і вмовляти цих людей працювати краще, досягти результату не вийде. Станом на сьогодні в Держмитслужбу не з ДФС зайшли менше 10 осіб", - акцентував Нефьодов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156828
 
   
 Топ коментарі
 
Это тот нефьодов которго с контрабандой заловили! это он теперь рассказывает про таможню которая погрязла в пороках!!
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...каких-то 5 месяцев - и "таможня развалена"(с)Нефьодов ))
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Все так і є ...
Але на справді - всі українські державні структури потрібно "з нуля" будувати !
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Это тот нефьодов которго с контрабандой заловили! это он теперь рассказывает про таможню которая погрязла в пороках!!
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Ткаченко ,а ты имеешь ещё другую работу?
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...каких-то 5 месяцев - и "таможня развалена"(с)Нефьодов ))
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п.с. "...Ее надо создавать с нуля. Нынешнее состояние печальное", - констатировал Нефьодов."
т.е. ПЯТЬ месяцев нефьодов только и делал что разваливал работу.. и теперь виноваты "попередники"..
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И такая же ситуация во всех остальных сферах. Студенты уже скоро 2+2 не будут знать.
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т.е. слуги урода ничем НЕ лучше попередников?)) а как зебилы стонали.. как стонали Таможенную службу нужно создавать с нуля: все, что можно было развалить, было развалено, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 6899
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"...На момент моего прихода (15 июля 2019 года. - Ред.)заявил Нефьодов. "
пришел нефьодов.. пока осваивался пару недель - было всё в порядке.
...Поступления в госбюджет от Государственной фискальной службы в июле составили 65,94 млрд грн, что на 6,11 млрд грн или на 10,2% больше запланированных показателей.

Прошел месяц:
...таможня принесла в августе 25,21 млрд грн - это на 19,6% ниже ожидаемого уровня и на 17% меньше прошлогоднего показателя за август.

Итог:
За август-сентябрь 2019 года, когда Государственной таможенной службой руководил Максим Нефедов, государственный бюджет Украины недополучил десятки миллиардов гривен поступлений, а уровень коррупции на таможне значительно вырос. Об этом сообщают программе "Гроши".
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Все так і є ...
Але на справді - всі українські державні структури потрібно "з нуля" будувати !
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100% с Вами согласен(((
1 вопрос????
Откуда будем брать кадры?????????
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Тут есть два сценария - реалистический и фантастический.Реалистический - с какой нибудь Альфа Центавра к нам прилетят гуманоиды и будут чесно и профессионально работать в наших госструктурах.Фантастический - что это сделают сами украинцы.
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питання не зовсім вірне ...
головне питання - а кому це все потрібно ?
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с последнего курса института, пока они не скурвились и не успели поработать под началом матерьіх спецов.
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насмешил... на последнем курсе - два типа студентов:
1. отсидевшие 4-5 лет "за благодарности" по зачетам, и понятия не имеющие что учили, но с желанием "всё и сразу - ничего не делая"...
2. Уже работающие, с опытом (начиная со 2го курса): имеют практические знания и опыт..понимающие как заработать побольше, и желающие это сделать побыстрее.
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правда в том что тот кто сам занимается контрабандой не имеет права рассказывать как все плохо!!
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а можно подробнее? .. о чем вы? .. я пропустил такую информацию... откуда такие данные?
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ну тут в двух словах не раскажешь! используй гугл набери "нефьодова поймали на контрабанде" там все и прочитаешь! короче в машинах шмотки провозили от имени компании которую возглавляет родственица нефьодова! в статье которую найдешь все подробно расписано!
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еле нашел ))))))))) это вброс Дубинского )))))))) там есть претензии к мужу сестры его жены у таможни ... )))))) ..... теперь буду знать о чем речь.. спасибо ..
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а ты ожидал что в документах так и будет написано ГЛАВА КОМПАНИИ НЕФЬОДОВ?!
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это муж сестры жены .. а женился Нефедов 10-го августа .. погуглите расследование по новому родственнику НАШІ ГРОШІ .. он очень известная личность и явно в ни чьей поддержке не нуждается ... он уже давно миллионер
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дело не в том нуждается или нет! в мировой практике в цивилизованных странах это называется конфликт интересов! и если такое происходит то чиновники или должностные лица сами идут в отставку а не ждут пока их попросят на основании закона или расследования!!
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согласен ... єто большой удар по степени доверия к самому Нефедову ... но с другой стороны он не в ответе за родственников его жены .. надеюсь журналисты и активисты не спустят на тормоза контроль за расследованием этого дела ... тем более что есть еще и расследование Наши гроши .. Вот и посмотрим во что это в итоге выльется
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так сказать весь мир уже давно решил проблемы подобного плана! почти во всех развитых странах есть либо законы либо предписания либо еще какой то механизм который решает этот вопрос и называется этот механизм КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ!! Хочешь быть чиновником иметь доступ к государственному управлению ты обязан сам позаботится чтобы у тебя таких конфликтов не было! ни журналисты ни следователи лично ты и лично сам! А если конфликт возник то ты сам об нем должен доложить и подать в отставку! вот так делается в нормальном цивилизованном мире! а не рассказывается типа я не я и жена не моя!!
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посмотрим как дальше будут развиваться события ... Я не фанатик Нефедова.... хотя нужно и можно признать что он сделал очень много хорошего и инновационного за свою короткую карьеру ... и умудрился не стать членом БПП или другой большой политсилы .... хотя перед выборами всьо-таки вляпался в новую. киевскую партию исключенного из Самопомощи Гусовского с компанией .... не знаю... я не так категоричен .. у меня пока есть кредит доверия к нему
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А я считаю что не зачем изобретать велосипед! хотите жить как на западе значит должны внедрятся такие же практики управления как на западе! это токо дураки рассказывают сказки про особый путь! почему в постройке машин двигателей холодильников вы не используете особый путь а берете чертежи на западе и строго делаете по ним?!!
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уж больно не простая задача - реформирование таможни ... тут реально нужен хоть небольшой опыт в проведении реформ .. очень не хочется в итоге увидеть на этой должности очередного старого профессионала ... скамья запасных видимо пока маловата ... хотелось бы услышать предложения на эту должность от людей с чистой репутацией и авторитетом .. всьо-равно от какой партии или группы ... бизнесс-ассоциаций ... может даже из-за рубережа .. даже в приоритете такие ... Есть дефицит предложения ... пока одна критика .. такого даже у старой оппозиции не было .. Была хотя бы Самопомощь, которая всегда предлагала альтернативу . А сейчас вакуум предложений ... одни вопли про зраду
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у порохоботів навіть гугл-"через сраку" Митну службу потрібно створювати з нуля: все, що можна було розвалити, було розвалено, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 1886
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спасибо .. там мужик с большим очень известный (ексначальник відділу оперативного управління ГУ ДФС Львівської області) ... мне кажется что Нефедов ему ваапче не нужен .. даже наоборот, такой родственник - это проблема
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А это же оплачиваемый порохобот, лишь бы тявкнуть. Хуже сайта по обливанию брехней, в Украине не найти.,как и их босс - брехбливый-порох
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плохому танцору все мешает и если завалил дело - то все виноваты но не он - зебил конченный
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идиотина!!!
Коболева с его з/п, ты не хочешь реформировать??!!
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а шо, тебя тоже уже достало то, что он Газпром нагибает ?
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та шото, я не вижу нагибания Газпрома в своей платежке..
а в его зарплате вижу...
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и не говори.. уровень идиотизма и безграмотности зебилов - феноменальный Митну службу потрібно створювати з нуля: все, що можна було розвалити, було розвалено, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 4769
вот и сейчас они думают что "таможня реформирует Нафтогаз Украины" Митну службу потрібно створювати з нуля: все, що можна було розвалити, було розвалено, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 4769
Митну службу потрібно створювати з нуля: все, що можна було розвалити, було розвалено, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 2882
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ты будешь отрицать, что Нефедов НЕ член правительства?
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Безкоштовне РРО в смартфоні буде коштувати 1000 грн на місяць.
Таможенную службу нужно создавать с нуля: все, что можно было развалить, было развалено, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 2099

З любов'ю, ваша "слуга уроду" Роксолана Підласа
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Хай їй грець! Зачем она с Окружной ушла в Раду?
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от не магу ее фамилию иначе чем "пида.аса" прочитать. сначала думаю: "какого именно пида.аса эта роксолана?", а потом доходит.
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кодло **********! не чего суки не делают, только старое разрушают. ты же бородач кричал, что порядок наведёшь? уничтожишь контрабанду, очистишь таможню от воров. твари брехливые! нашу страну спасёт Пиночет или Ли Куан Ю! а эти ещё 4 года будут готовить, запускать и освобождать!
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садить надо
а садить некому
вместо ворья
народ выбрал воров
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Схеми Порошенко НЕ ТРОЖЬ !!

Единственное,что прекрасно работало! Митну службу потрібно створювати з нуля: все, що можна було розвалити, було розвалено, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 7947
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Идийот! Если все развалили, то кто же дает самые большие поступления в бюджет, Пушкин?
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Таможенную службу нужно создавать с нуля: все, что можно было развалить, было развалено, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 1532Прльно, все що могли - розвалили. Тепер з нуля Таможенную службу нужно создавать с нуля: все, что можно было развалить, было развалено, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 1532
Яка служба наступна?
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Очередной "борцун", как и Насиров. Не можешь предотвратить - возглавь.
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профессиональных и патриотических сотрудников, которые, в том числе, в прямом смысле проливали кровь на востоке. Но я хочу быть откровенным, таможенную службу надо создавать. Ее не надо модернизировать, ее не надо как-то полировать, делать косметический ремонт. Ее надо создавать с нуля. Нынешнее состояние печальное",перестанет торговать с рашистом углями и покупать ляктричество в оккупанта?
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пошли отмазки почему не может собрать больше, чем "неработающая" таможня
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"Здравсьте жопа, Новый Год!"©
Очередному, теперь бородатому Верещагину за державу обидно. Но если дежурному Аристарху не удастся договориться с таможней, чтобы та дала добро, всегда найдётся Абдула, который и Верещагину не то, шо бороду обсмалит, а всю дупу разнесёт на мелкие лоскутки.
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мрази когда создадите ВНЕШВОЗЗВРАТ банк ублюдки и мрази ублюдки от коріта неотмахаетесь а мрази, ну потому что мрази, после 11 ноября к вам постукают фронтовики
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Шо? Опять с нуля? Кілька разів на рік не забагато нулів?
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Ее надо, ее надо, ее надо...Ну так бери ***** и делай. Со всех сторон только пи,дят что надо сделать а как до дела кишка тонка. Нахрен вы тогда нужны красивые такие ?
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Боюсь, что после Зелёной плесени, Украину придётся с нуля создавать.
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"..Важно провести этот этап не механически, а удалив из системы наиболее одиозных людей..."
Митну службу потрібно створювати з нуля: все, що можна було розвалити, було розвалено, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 8708
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А теперь о главном, сколько на это надо денег?
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Я не зрозумів, так що виходить? Що Порошенко 5 років планомірно розвалював інфраструктуру цієї служби? І сьогодні ми можемо констатувати, що їй настав ******?
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