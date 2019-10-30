 Митну службу потрібно створювати з нуля: все, що можна було розвалити, було розвалено, - Нефьодов

Про це на засіданні податкового комітету ВР глава Митної служби Максим Нефьодов, передає Цензор.НЕТ.
"Можливо, хтось вважає, що українська митниця зараз це працюючий орган, в якому працює двигун, і єдине, що треба, це натискати на кнопки і ним керувати, і він дає якийсь результат. На жаль, це не так. На жаль, практично все, що там можна було розвалити за час об'єднання з ДФС, воно було розвалено. Довіра суспільства до митниці - на нулі. Вона нижче податкових органів і випереджає лише українські суди, що навряд чи можна назвати досягненням", - заявив Нефьодов.
"Цей імідж сформувався не тільки хабарництвом і неефективністю. Він сформувався через абсолютно розвалену інфраструктуру. Державна фіскальна служба не могла реально освоювати навіть ті кошти, які виділялися в бюджеті. На момент мого приходу (15 липня 2019 року. - Ред.), не те що жоден тендер не розпочинався, а навіть розподілу коштів у Мінфіні не було зроблено", - додав Нефьодов.
"Я не хочу сказати, що взагалі ніхто не працював. Серед моїх колег є достатня кількість професійних і патріотичних співробітників, які, в тому числі, в прямому сенсі проливали кров на сході. Але я хочу бути відвертим, митну службу треба створювати. Її було треба модернізувати, її не треба якось полірувати, робити косметичний ремонт. Її треба створювати з нуля. Нинішній стан сумний", - констатував Нефьодов.
"Більшість часу з мого призначення було витрачено на те, щоб створити нову Державну податкову службу. На даний момент ми на завершальному етапі, коли на узгодженні в Міністерстві фінансів лежать кандидатури регіональних митниць. Після цього почнеться етап створення безпосередньо юридичних осіб, переведення туди людей і розпорядження Кабміну про покладання на нас функцій і початок роботи", - додав він.
"Важливо провести цей етап не механічно, а видаливши з системи найбільш одіозних людей. Якщо проводити ротації, або проводити "селектори" і вмовляти цих людей працювати краще, досягти результату не вийде. Станом на сьогодні в Держмитслужбу не з ДФС зайшли менше 10 осіб", - акцентував Нефьодов.
т.е. ПЯТЬ месяцев нефьодов только и делал что разваливал работу.. и теперь виноваты "попередники"..
пришел нефьодов.. пока осваивался пару недель - было всё в порядке.
...Поступления в госбюджет от Государственной фискальной службы в июле составили 65,94 млрд грн, что на 6,11 млрд грн или на 10,2% больше запланированных показателей.
Прошел месяц:
...таможня принесла в августе 25,21 млрд грн - это на 19,6% ниже ожидаемого уровня и на 17% меньше прошлогоднего показателя за август.
Итог:
За август-сентябрь 2019 года, когда Государственной таможенной службой руководил Максим Нефедов, государственный бюджет Украины недополучил десятки миллиардов гривен поступлений, а уровень коррупции на таможне значительно вырос. Об этом сообщают программе "Гроши".
Але на справді - всі українські державні структури потрібно "з нуля" будувати !
1 вопрос????
Откуда будем брать кадры?????????
головне питання - а кому це все потрібно ?
1. отсидевшие 4-5 лет "за благодарности" по зачетам, и понятия не имеющие что учили, но с желанием "всё и сразу - ничего не делая"...
2. Уже работающие, с опытом (начиная со 2го курса): имеют практические знания и опыт..понимающие как заработать побольше, и желающие это сделать побыстрее.
Коболева с его з/п, ты не хочешь реформировать??!!
а в его зарплате вижу...
вот и сейчас они думают что "таможня реформирует Нафтогаз Украины"
З любов'ю, ваша "слуга уроду" Роксолана Підласа
а садить некому
вместо ворья
народ выбрал воров
Единственное,что прекрасно работало!
Яка служба наступна?
Очередному, теперь бородатому Верещагину за державу обидно. Но если дежурному Аристарху не удастся договориться с таможней, чтобы та дала добро, всегда найдётся Абдула, который и Верещагину не то, шо бороду обсмалит, а всю дупу разнесёт на мелкие лоскутки.