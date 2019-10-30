EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
  5979  93
Матеріали за темою:
Все про:Угорщина (505) НАТО (2123) меншість (7)

 Угорщина наклала вето на спільну заяву послів НАТО щодо України, - Сійярто

Текст спільної заяви послів НАТО щодо України не передбачав забезпечення прав меншин.

Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто на Євразійському форумі в Будапешті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Daily News Hungary.

Він підкреслив, що Угорщина "не готова жертвувати інтересами 150 тисяч етнічних угорців", що живуть на заході України.

За словами Сійярто, Угорщина подала кілька пропозицій про внесення змін до заяву послів НАТО, в яких вказувалося, що Україна повинна виконувати свої обов'язки щодо меншин відповідно до міжнародного права. Ці пропозиції, зазначив міністр, базувалися на принципах Ради Європи та ООН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угорщина масово забирає назад паспорти, які раніше роздавали на Закарпатті, - Москаль

Однак, повідомив Сійярто, ініціатива Угорщини була відхилена і "у нас не було іншого вибору, окрім ветування заяви".

Нагадаємо, відносини України та Угорщини погіршилися після ухвалення восени 2017 року Верховною Радою нового закону про освіту. Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО, заявляючи про нібито порушення прав угорців, які проживають в Україні, через положення закону, яким визначено, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156822
 
   
 Топ коментарі
 
Венгрия в лице пророссийской власти , всегда будет ставить палки в колеса Украине,их претензии надуманы и являются частью гибридной войны кремлевского ху-ла
 показати весь коментар
 
Мені здається, що ці венгри ох*єли!!!! Вони що геть страх втратили? Якесь чухонське племя і те на гавкає!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Мені здається, що ці венгри ох*єли!!!! Вони що геть страх втратили? Якесь чухонське племя і те на гавкає!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ну так Зе здае кацапам донбасс,а венгры тоже хочуть захiдну,чому тим можна а цим не?
 показати весь коментар
 
 
Страх? А кого їм страхатися? Вони - у НАТО ї ЄС, що їм може Україна заподіяти?
 показати весь коментар
 
 
Кого їм страхатися. А страхатися їм потрібно того, що коли козломорді поглинуть в черговий раз Україну і апетити їхні виростуть, то в авангарді мірнесущіх, будуть йти українці, ну такі закони війни і долі поневолених і тоді ми їм цим йовбикам згадаємо все і той кусочок земельки, що вони мріють у нас відхапати посеред горла в них стане.
 показати весь коментар
 
 
Це ще вилами по воді писано. У кацапів проти НАТО кишка тонка, тому угорці у такий сценарій не вірять.
 показати весь коментар
 
повірять................. тільки буде пізно. Козломорді руками рижого агента вже руйнують нато з середини. Чи ти цього не бачиш. Якщо ні, то я підказую.
 показати весь коментар
 
 
Ты уверен, что венгры не станут еще одними курдами?
 показати весь коментар
 
 
Залиште ці казочкі для своїх маленькіх дітлахів, якщо ви їх маєте. При ПП угорці діяли абсолютно аналогічно.
 показати весь коментар
 
Мадяри приперлись у Європу з азіопського Приуралля.
 показати весь коментар
 
 
а я читал, что homo sapiens из Африки расселился...
 показати весь коментар
 
А не помнишь на каком языке целый час гутарили активисты и бойцы Белецкого с Зеленским в Золотом? На чистом русском. И сам не гавкай.
 показати весь коментар
 
У них хоть история есть,в отличии от нашей.
 показати весь коментар
 
Ну расскажи мне про свою историю,умник.Под монгольским игом а потом под московским до сегодняшнего дня.
 показати весь коментар
 
Яка там в тебе історія йовбик, я й досі не знаю де ви на карті світу є. Чув лише, що прихвостнями у Гітлера були, а тепер у путіна. Ось і вся ваша "історія".
 показати весь коментар
 
 
Венгрия в лице пророссийской власти , всегда будет ставить палки в колеса Украине,их претензии надуманы и являются частью гибридной войны кремлевского ху-ла
 показати весь коментар
 
 
Да она даже не пророссийская, а "проденежная"... Просто россияне строят в Венгрии АЭС... И главное - не в самом строительстве, а в том, что договор и другие документы, связанные со строительством, ЗАСЕКРЕЧЕНЫ! "Руку даю на отсечение" - Орбан с Сийярто - "в доле"... Вот и вся "пророссийскость"...
 показати весь коментар
 
 
Наверно Венгрия беспокоится только за венгров.
 показати весь коментар
 
А ублюдочная Венгрия не считает ,что россия напала на страну Украину ,в которой живут эти 150 тысяч венгров?
 показати весь коментар
 
 
Хто ще зелю не топтав ? А, ще угорськи йовбаки не помітили .
 показати весь коментар
 
 
Были союзниками Гитлера, стали союзниками плеш-гитлера.
 показати весь коментар
 
 
причем стали союзниками Гитлера сами, первые полезли целоваться с Гитлером. никто их не просил и не заставлял. и много венгров воевали в немецкой армии на территории СССР, в зондеркомандах. На параде военнопленных в 1945 в Киеве их было много - шли вместе с гитлеровцами, каратели в Черниговской области.
а в конце войны быстро переобулись - вдруг были против Гитлера и приветствовали Красную армию.
и советская пропаганда быстренько "забыла" о поведении венгров, нигде ни слова об этом. - как же! соцлагерь! но это не помешало советской армии ввести танки и танками подавить их демократию.
 показати весь коментар
 
 
"Майн кампф" в первом издании отличалась от второго... В первом издании Гитлер призывал "изгнать азиатов, из Европы, за Урал..."... Потом венгры стали "союзниками" Гитлера. Эти слова, из книги - исчезли...
 показати весь коментар
 
 
когда вы уже эти глупости оставите? вы еще французов с Наполеоном вспомните!.. или нет! крестоносцев, во!!
 показати весь коментар
 
На радостях Ярэма может заказать пару мальчиков из соседнего ряда, прошедших курс Трускавца.
 показати весь коментар
 
 
явное прикрытие своих интересов либеральными заморочками про права меньшинств..
 показати весь коментар
 
 
Сийярто, можешь даже укусить себя за хер ...
 показати весь коментар
 
 
а сія рто не пояснив чому вони наполягають, що так звані етнічні угорці не зобов'язані вивчати державну мову України ?
 показати весь коментар
 
 
Когда украинцы с венгерскими паспортами приезжают в Венгрию голосовать, их там обкладывают куями. Их "интересы" нужны ******** только для своей политической игры.
 показати весь коментар
 
 
поважаю країну Ізраїль.. в них за подібні випєндрьожи сусідів зазвичай атвєтачка кувалдою по кумполу.. а в нас шо Мародьор бамбук курив, шо маладой з новим обличчям десь никається шо ніхто його не бачить і мовчить як риба абльод
 показати весь коментар
 
 
Росиии тоже тогда уважаешь ? Не кацап . Россия как и Израиль оккупирует чужие земли !
 показати весь коментар
 
 
думка удмурда, який чкурнув з батьківщини, мене не дуже цікавить.. Твоя нова родіна окупує Гренландію..вішай шину на дупу і кіздуй боротися з злочинним датьським режимом Угорщина наклала вето на спільну заяву послів НАТО щодо України, - Сійярто - Цензор.НЕТ 7506
 показати весь коментар
 
ну раньше хоть Климкин что-то отвечал - а сейчас Пристайкин вообще молчит.
 показати весь коментар
 
 
Пока в Украине не будет украинской власти , будут еврейские воры , всегда и все будут вытирать ноги об Украину . Почему не принять закон , по котором если имеешь венгерское гражданство , то высилась с Украины и запретом на въезд ? И ещё . Что там с поляками ? Еврейская мафия уже разрешила полячкам эксгумировать поляков ? А что в замен ? Обещанный польским президентом восстановлен разрушенный памятник ?
 показати весь коментар
 
 
а в ответ очереди на границе и вытеснение с рынка украинских перевозчиков.
 показати весь коментар
 
А что , это единственная граница в ЕС ? А венгри тогда не будут стоять в очереди в Украину ?
 показати весь коментар
 
ты разберись в вопросе, как для начала.
 показати весь коментар
 
Чувак, не хочешь прокомментировать решение дании по СП-2?
 показати весь коментар
 
 
" если имеешь венгерское гражданство , то высилась с Украины и запретом на въезд "

И прощай сразу безвиз и виз и в принципе отношения с ЕС, если не дай Бог, в Раде найдется достаточно подобных вам придурков, чтобы принять нечто подобное.
 показати весь коментар
 
Смешно до слез видет рабов послушных . В сирийцев без виз с ЕС ? А как они приехали в ЕС ? Вот откраиваешь границе и все . Нет безвиз и нет границе . И ещё : тебе рабу не понять , а если отправить с Украины хот одну колону беженцев в ЕС , то и 2 безвиз будут . Украине есть чем ответит на хамство ЕС .
 показати весь коментар
 
Найдется с венгерскими вето по вопросам НАТО-Украина решение , но пусть потм циганва не скулит
 показати весь коментар
 
 
И что там Дристайко? Будет реакция или как обычно?
 показати весь коментар
 
 
Какой ты хочешь реакции от воровской еврейской мафии в Украине?
 показати весь коментар
 
Дания и без евреев легла под )(уйла
 показати весь коментар
 
 
Раб ты путина , и твоя ментальность только лежать по барином .
 показати весь коментар
 
К сожалению Не Лох слабак.

Давно пора этих вонючек на место поставить, но не с нашей шмарклей.
 показати весь коментар
 
 
монику даже венгры топчут и вертят как хотят - стыдоба та какая
 показати весь коментар
 
 
А то при Петике последние года 2 венгры не ветировали все подобные заявления и не блокировали развитие отношений Украина- НАТО, да?
 показати весь коментар
 
 
ты шо стрелки переводишь? ваш лох исполнял - шо он не лох и со всеми на мази, конкретно - а шо по факту - лошара еще та и всю страну за собой тянет - пора ему место определять по делам его -а ты как думал)))
 показати весь коментар
 
Э нет, они оба - что Петик, что Зелик - одинаково президенты моей страны и одинаково не являются моим выбором. А потому, в отличие от тебя, я объективен, а вот ты никогда при абсолютно аналогичных действиях венгров при Пете не писал, что его "даже венгры топчут и вертят как хотят", что показывает твою необъективность, лживость и предвзятость.
 показати весь коментар
 
 
Срань болотная с 5 лимонами цыганского населения голос берет против СТРАНЫ, где проживает как минимум 40 миллионов. Абзац.....
 показати весь коментар
 
 
Они то циганы. Но почему то они хотят с венгрией в Европу чем с Киевом к комунистам и Рашке.
 показати весь коментар
 
Они в ЕС и НАТО,а мы - нет. Чего им нас бояться?
 показати весь коментар
 
даже такое говно может заблокировать принятие кого-либо в НАТО
при том шо армия венгрии против Трампа - как крыса против слона, но голоса в НАТО - равные, получается
 показати весь коментар
 
 
А давайте им назло еще 2 гей парада проведем , а ? Венгрия наложила вето на совместное заявление послов НАТО по Украине, - Сийярто - Цензор.НЕТ 9340
 показати весь коментар
 
Это мелочи, Яременко разрулит, к проститутке сходит и потом разрулит.
 показати весь коментар
 
Нужно пойти с венграми на компромис и дать Ужгороду автономию. Верно Зештанмаер? Когда жертва перестала сопротивляться ее будут рвать даже самые слабые и трусливые. Вот что значит перестатьстрелять, миролюбие и покорность. Завтра ждем что Польша захочет себе Львов оттяпать. Не смотреть же им как комунисты захватывают всю Украину
 показати весь коментар
 
Эти чухонцы с радостью позащищали бы свое непонятно разговаривающее население. Но...кишечка тонка.
Только гаф...гаф... Если бы продолжались активные боевые дествия- полезли бы.
Есть с кого пример брать.
 показати весь коментар
 
Я плАчу, суперНАТОвец Украины Петька сам создал идиотскую ситуацию с венграми, включая неприемелемый Закон и теперь его шобла гавкает. Дебилы мля.
 показати весь коментар
 
 
Доклад президенту Рузвельту от его секретаря, когда Венгрия вслед за Германией объявила США войну в декабре 1941 года:
- Господин президент, Венгрия объявила нам войну!
- Венгрия? А что это?
- Королевство в Европе
- А кто у них король?
- Там нет короля, но есть регент и парламент
- Короля нет, но это королевство? ммм... А кто регент?
- Адмирал Хорти
- Адмирал? Так это морская держава?
- Нет, у них нет выхода к морю
- Ну ладно. А почему они объявили войну? У них есть к нам какие-то претензии?
- Нет
- К англичанам?
- Нет
- К русским?
- Нет
- А к кому же у них есть претензии?
- К Румынии
- О, так они враги с Румынией?
- Никак нет, они союзники.
Если верить легенде, окончательно охреневший к этому моменту Рузвельт тут сказал:
- Я отказываюсь что-либо понимать
 показати весь коментар
 
 
Ну шо шоколадки , это ведь ваш соевый папик со своей шайкой продавил закон о языке. Не пеняйте на зелю , он тут не причем. Теперь Украине закрыт путь в НАТО. Соевый воришка может заслужено получить свою бочку варенья из раши за успешно проведенную спец. операцию , и может даже снова откроет свою любимую липецкую фабрику.
 показати весь коментар
 
 
Зеля,походу,вообще ни к чему ,,нипричем,,.
 показати весь коментар
 
Разумный человек ищет где лучше. Почему закарпатцам лучше в Венгрии чем в Украине не задумывались?
 показати весь коментар
 
ні.вони туди не їдуть.
живуть в Україні.
 показати весь коментар
 
 
Ну да. Живут они пока в Украине. Но имеют венгерский паспорт, ездят на венгерских евробляхах, которых в Украине так не навидят и даже поджигают, покупают венгерские товары и смотрят венгерское ТV. Потому что они хотят в Венгрию с куском земли а не без штанов.
 показати весь коментар
 
І що на це відповість міністр МВС пристайко? Чи нахрін йому мад'ярські викаблучування і зовнішня політика, він займається "розведенням якихось сил"?
 показати весь коментар
 
 
Он подчеркнул, что Венгрия "не готова жертвовать интересами 150 тысяч этнических венгров", живущих на западе Украины.Да и куй с ним...рашистским всериято-НАТО должно пожервовать всериятами ,а на их место взять Украину...
 показати весь коментар
 
По ВВП на душу населения венгры в несколько раз богаче украинцев. С чего НАТО выгонять Венгрию и приглашать Украину?
 показати весь коментар
 
с чего 150 тысяч ,важнее 35 милионов...?Ну тогда венгерским хлебом кормить всериятов...Ипри чем нищее ВВП ВСИРИЯТОВ.указывающих всем остальным ВВП НАТО в сравнении с которыми прорашистские всерияты- нищета..или натовские бомжи?
 показати весь коментар
 
Паразиты, хоть чем-нибудь, но нужно нагадить Украине.
 показати весь коментар
 
Перефразуючи вована маяковського: -"мадьяр та кацап- блізнєци- братья..."
 показати весь коментар
 
Зря надрываются венгры. Слугам Народа то НАТО и нафиг не надо уже.
 показати весь коментар
 
Угро-удмурти всєх стран об'єдіняйтєсь!
 показати весь коментар
 
 
150 тысяч? Всего-то...
В 2 недели вернуть всех на историческую родину, да и пусть себе живут счастливо в Венгрии!
 показати весь коментар
 
Вето на заявление. Не на действия, а на заявления, Карл! Это ППЦ. Следующее вето будет на любые мысли, которые не устраивают мадьяр (читай - рф). Гнать их надо из НАТЫ самой поганой метлой!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору