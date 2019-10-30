 Угорщина наклала вето на спільну заяву послів НАТО щодо України, - Сійярто

Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто на Євразійському форумі в Будапешті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Daily News Hungary.
Він підкреслив, що Угорщина "не готова жертвувати інтересами 150 тисяч етнічних угорців", що живуть на заході України.
За словами Сійярто, Угорщина подала кілька пропозицій про внесення змін до заяву послів НАТО, в яких вказувалося, що Україна повинна виконувати свої обов'язки щодо меншин відповідно до міжнародного права. Ці пропозиції, зазначив міністр, базувалися на принципах Ради Європи та ООН.
Однак, повідомив Сійярто, ініціатива Угорщини була відхилена і "у нас не було іншого вибору, окрім ветування заяви".
Нагадаємо, відносини України та Угорщини погіршилися після ухвалення восени 2017 року Верховною Радою нового закону про освіту. Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО, заявляючи про нібито порушення прав угорців, які проживають в Україні, через положення закону, яким визначено, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова.
а в конце войны быстро переобулись - вдруг были против Гитлера и приветствовали Красную армию.
и советская пропаганда быстренько "забыла" о поведении венгров, нигде ни слова об этом. - как же! соцлагерь! но это не помешало советской армии ввести танки и танками подавить их демократию.
И прощай сразу безвиз и виз и в принципе отношения с ЕС, если не дай Бог, в Раде найдется достаточно подобных вам придурков, чтобы принять нечто подобное.
Давно пора этих вонючек на место поставить, но не с нашей шмарклей.
при том шо армия венгрии против Трампа - как крыса против слона, но голоса в НАТО - равные, получается
Только гаф...гаф... Если бы продолжались активные боевые дествия- полезли бы.
Есть с кого пример брать.
- Господин президент, Венгрия объявила нам войну!
- Венгрия? А что это?
- Королевство в Европе
- А кто у них король?
- Там нет короля, но есть регент и парламент
- Короля нет, но это королевство? ммм... А кто регент?
- Адмирал Хорти
- Адмирал? Так это морская держава?
- Нет, у них нет выхода к морю
- Ну ладно. А почему они объявили войну? У них есть к нам какие-то претензии?
- Нет
- К англичанам?
- Нет
- К русским?
- Нет
- А к кому же у них есть претензии?
- К Румынии
- О, так они враги с Румынией?
- Никак нет, они союзники.
Если верить легенде, окончательно охреневший к этому моменту Рузвельт тут сказал:
- Я отказываюсь что-либо понимать
живуть в Україні.
В 2 недели вернуть всех на историческую родину, да и пусть себе живут счастливо в Венгрии!