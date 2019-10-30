 Угорщина наклала вето на спільну заяву послів НАТО щодо України, - Сійярто

Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто на Євразійському форумі в Будапешті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Daily News Hungary.

Він підкреслив, що Угорщина "не готова жертвувати інтересами 150 тисяч етнічних угорців", що живуть на заході України.

За словами Сійярто, Угорщина подала кілька пропозицій про внесення змін до заяву послів НАТО, в яких вказувалося, що Україна повинна виконувати свої обов'язки щодо меншин відповідно до міжнародного права. Ці пропозиції, зазначив міністр, базувалися на принципах Ради Європи та ООН.

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Однак, повідомив Сійярто, ініціатива Угорщини була відхилена і "у нас не було іншого вибору, окрім ветування заяви".

Нагадаємо, відносини України та Угорщини погіршилися після ухвалення восени 2017 року Верховною Радою нового закону про освіту. Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО, заявляючи про нібито порушення прав угорців, які проживають в Україні, через положення закону, яким визначено, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова.