 Контррозвідка СБУ вивела на підконтрольну територію цінного свідка збройної агресії РФ в Україні

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Чоловік став свідком злочинів терористів, зокрема незаконного утримання і тортур полонених військовослужбовців Збройних Сил України, а також протиправної діяльності російських спецслужб. Згодом він виявив готовність залишити ОРДО для надання українським контррозвідникам цієї інформації", - повідомили в СБУ.

Проведена перевірка підтвердила, що колишній учасник незаконних збройних формувань не брав безпосередньої участі у бойових діях, не вчиняв інших тяжких та особливо тяжких злочинів. Суд, який врахував надану інформацію та допомогу слідству, звільнив його від кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, звільняється від відповідальності особа, яка припинила незаконну діяльність і добровільно повідомила органи державної влади про вчинене, якщо внаслідок цього і вжитих заходів вдалося запобігти заподіянню шкоди інтересам України.

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